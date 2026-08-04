Váratlan fordulat az ingatlanoknál: 2021 óta nem látott menetelésbe kezdett Magyarország

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

2026 első hat hónapja határozott fordulópontot hozott a régióban. A piac élénkülését a kedvezőbb finanszírozási feltételek és az egyre mérséklődő infláció hajtja. A vásárlók pedig egyre inkább bíznak a térség hosszú távú növekedésében, amit

az erős belső kereslet,

a technológiai fejlődés és

a gyártási folyamatok Európába való visszatelepülése, a nearshoring is támogat.

A forgalom több mint felét – hárommilliárd eurót meghaladó értékben – ismét Lengyelország adta, ahol 2018 óta nem volt ilyen erős az év első fele. Szinte minden szegmens jól teljesített, de a legkiemelkedőbb egy 575 millió eurós intézményi bérlakáspiaci felvásárlás volt. Csehország 1,4 milliárd euróval továbbra is a térség egyik legstabilabb szereplője maradt, elsősorban az erős hazai tőkének köszönhetően.

Magyarország a régió egyik legjelentősebb fellendülését mutatta: a befektetési volumen megközelítette a 600 millió eurót, ami 2021 óta a legerősebb első féléves teljesítmény. A javuló makrogazdasági környezet, az infláció jelentős csökkenése és a hazai befektetők aktivitásának erősödése több kihívásokkal teli évet követően ismét lendületet adott a piacnak.

A megkötött üzletek jól mutatják, hogy a minőség felülírta a mennyiséget: bár az irodák és a kiskereskedelmi egységek vonzották a legtöbb pénzt, a befektetők ingatlantípustól függetlenül ugyanazokat a jellemzőket várják el, vagyis a kiszámítható bevételeket, a kiváló elhelyezkedést és a szigorú energetikai megfelelőséget.

A rövid távú spekulációk háttérbe szorultak, a figyelem pedig a jövőálló épületekre terelődött.

Ezt az óvatosabb szemléletet a bankok is megkövetelik. Bár a hitelezési környezet érezhetően javult a korábbi évekhez képest, a pénzintézetek rendkívül válogatósak lettek.

A korszerűtlen, gyenge energiahatékonyságú épületek finanszírozása ma már komoly akadályokba ütközik, ami tovább növeli a prémium kategóriás ingatlanok értékállóságát.

Közép- és Kelet-Európa jelenleg is gyorsabb növekedést mutat, mint a nyugati piacok. Bár a globális bizonytalanságok nem tűntek el, a 2026-os év hátralévő részére vonatkozó kilátások kifejezetten pozitívak. Ahogy Grzegorz Sielewicz, a terület szakértője is rámutatott, a tőke ismét megtalálta a régiót, de már célirányosan azokba az ingatlanokba áramlik, ahol az ellenálló működés és a fenntarthatóság a hosszú távú értékteremtés alapja. A térség ingatlanpiaca ezzel egy érettebb, minőségvezérelt szakaszba lépett, tovább erősítve pozícióját Európa legvonzóbb befektetési célpontjai között.

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