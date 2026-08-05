Különleges lakhatási programról egyeztetett a kormány: így segíti egy szervezet a rászorulókat a számlák fizetésében

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

A szakmai egyeztetésen a tárca részéről Sziklai István szociálpolitikáért és társadalmi felzárkózásért, Bódy Éva szociális igazgatásért, szociális szolgáltatásokért és idősügyért, valamint Makay Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkárok vettek részt. A tárgyalás középpontjában a biztonságos és kiszámítható otthonteremtés, valamint a fenntartható lakhatási minták álltak.

A bemutatott modell lényege, hogy

a rászoruló családok nem csupán ingatlanhoz jutnak, hanem átfogó mentorálást is kapnak a mindennapi életvitelhez.

Az alapítvány szakemberei személyre szabott szociális segítséget nyújtanak, miközben támogatják a családokat a tudatos háztartás- és pénzgazdálkodás elsajátításában. Ez a gyakorlatban a családi költségvetés megtervezését, a rezsiköltségek kézben tartását és az adósságok megelőzését jelenti.

A biztonságos lakhatás megteremtése nemcsak egy család élethelyzetén és anyagi lehetőségein múlik, hanem azon is, hogy hosszú távon meg tudják-e tartani az otthonukat

– mutatott rá a miniszter, hozzátéve, hogy ehhez a megfelelő lakáskörülmények mellett a tudatos pénzkezelésre és az összetartó közösségekre is szükség van.

A találkozó során a felek áttekintették azokat a bevált gyakorlatokat, amelyek hozzájárulhatnak a lakhatási nehézségek enyhítéséhez, segítve a családokat az önálló, stabil és fenntartható életvitel kialakításában.