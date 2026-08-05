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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Különleges lakhatási programról egyeztetett a kormány: így segíti egy szervezet a rászorulókat a számlák fizetésében
Ingatlan

Különleges lakhatási programról egyeztetett a kormány: így segíti egy szervezet a rászorulókat a számlák fizetésében

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Egy olyan innovatív, nonprofit lakhatási modellről egyeztetett a minisztérium szakmai vezetése az MR Közösségi Lakásalap képviselőivel, amely a megfizethető bérlakásokat szociális munkával és a rászoruló családok hosszú távú támogatásával ötvözi. A lakhatási szegénység csökkentését célzó megbeszélés részleteiről Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook-bejegyzésben számolt be.
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Információ és jelentkezés

A szakmai egyeztetésen a tárca részéről Sziklai István szociálpolitikáért és társadalmi felzárkózásért, Bódy Éva szociális igazgatásért, szociális szolgáltatásokért és idősügyért, valamint Makay Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkárok vettek részt. A tárgyalás középpontjában a biztonságos és kiszámítható otthonteremtés, valamint a fenntartható lakhatási minták álltak.

A bemutatott modell lényege, hogy

a rászoruló családok nem csupán ingatlanhoz jutnak, hanem átfogó mentorálást is kapnak a mindennapi életvitelhez.

Az alapítvány szakemberei személyre szabott szociális segítséget nyújtanak, miközben támogatják a családokat a tudatos háztartás- és pénzgazdálkodás elsajátításában. Ez a gyakorlatban a családi költségvetés megtervezését, a rezsiköltségek kézben tartását és az adósságok megelőzését jelenti.

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A biztonságos lakhatás megteremtése nemcsak egy család élethelyzetén és anyagi lehetőségein múlik, hanem azon is, hogy hosszú távon meg tudják-e tartani az otthonukat

– mutatott rá a miniszter, hozzátéve, hogy ehhez a megfelelő lakáskörülmények mellett a tudatos pénzkezelésre és az összetartó közösségekre is szükség van.

A találkozó során a felek áttekintették azokat a bevált gyakorlatokat, amelyek hozzájárulhatnak a lakhatási nehézségek enyhítéséhez, segítve a családokat az önálló, stabil és fenntartható életvitel kialakításában.

Címapkép forrása: Kátai-Németh Vilmos Facebook-oldala.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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