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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Régi adósságot pótolt a Tisza-kormány: fontos adatok jelennek meg a térképeken
Ingatlan

Régi adósságot pótolt a Tisza-kormány: fontos adatok jelennek meg a térképeken

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Magyarországon mostantól hivatalosan is elérhetők a digitális térképeken a védett és fokozottan védett természeti területek határai. A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) felületein, köztük a Kéktúra alkalmazásban közzétett adatoknak köszönhetően a túrázók könnyebben megtervezhetik útvonalaikat, elkerülve a szabálysértéseket, a bírságokat és a természetkárosítást.

A kirándulók sokáig nem tudhatták pontosan, hol húzódnak a fokozottan védett természeti területek határai, pedig ezeken engedély nélkül tilos letérni a kijelölt utakról, vadkempingezni vagy bivakolni.

A hiányos tájékoztatás miatt könnyen szabálysértést követhettek el, akár jelentős bírságot is kockáztatva.

Az Agrárminisztérium közérdekű adatigénylések és hatósági eljárások után engedélyezte az adatok közzétételét – közölte az MTSZ.

A Kéktúra alkalmazásban már külön térképrétegen jelennek meg a védett területek rózsaszínnel, a fokozottan védettek lilával, az információk pedig az MTSZ más online térképein is elérhetők.

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Az adatbázist negyedévente frissítik, később pedig az OpenStreetMap szerkesztőivel is megoszthatják, így a természetvédelmi határok idővel más túratérképes alkalmazásokban is megjelenhetnek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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