Régi adósságot pótolt a Tisza-kormány: fontos adatok jelennek meg a térképeken

Magyarországon mostantól hivatalosan is elérhetők a digitális térképeken a védett és fokozottan védett természeti területek határai. A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) felületein, köztük a Kéktúra alkalmazásban közzétett adatoknak köszönhetően a túrázók könnyebben megtervezhetik útvonalaikat, elkerülve a szabálysértéseket, a bírságokat és a természetkárosítást.

A kirándulók sokáig nem tudhatták pontosan, hol húzódnak a fokozottan védett természeti területek határai, pedig ezeken engedély nélkül tilos letérni a kijelölt utakról, vadkempingezni vagy bivakolni.

A hiányos tájékoztatás miatt könnyen szabálysértést követhettek el, akár jelentős bírságot is kockáztatva.

Az Agrárminisztérium közérdekű adatigénylések és hatósági eljárások után engedélyezte az adatok közzétételét – közölte az MTSZ.

A Kéktúra alkalmazásban már külön térképrétegen jelennek meg a védett területek rózsaszínnel, a fokozottan védettek lilával, az információk pedig az MTSZ más online térképein is elérhetők.

Az adatbázist negyedévente frissítik, később pedig az OpenStreetMap szerkesztőivel is megoszthatják, így a természetvédelmi határok idővel más túratérképes alkalmazásokban is megjelenhetnek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba