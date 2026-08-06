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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Hangolódjunk közös bringázással az ősz ingatlanos csúcseseményére! − Jön a Portfolio Sunday Business Ride
Ingatlan

Hangolódjunk közös bringázással az ősz ingatlanos csúcseseményére! − Jön a Portfolio Sunday Business Ride

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szeptember 20-án újra összejön a Portfolio bringás közössége: jön a harmadik Network on Wheels – Portfolio Sunday Business Ride, ahol a sport, az üzleti networking és a jótékony cél egy platformra kerül.

A kora őszi hagyomány folytatódik, hiszen ismét közösségi tekerésre hív a Portfolio, ahol a program a már megszokott dinamikát követi: beszélgetések menet közben, új kapcsolatok a frissítőpontnál, közös kihívás a Pilisben.

A bringázás a Property Investment Forum 2026 előtti konferencia ráhangolódás részeként hozza össze a Portfolio üzleti-szakmai körének hobbi, félprofi és profi kerékpárosait.

Több táv és egy különleges szakaszverseny várja a résztvevőket

Az útvonaltervezéskor mindenkire tekintettel voltunk. A SportX útvonal a nagyobb kihívást keresőknek szól, a nagyjából 84 kilométeres távot Pomáz, Pilisszentkereszt és opcionálisan Dobogókő érintésével kell megtenni.

A 42 km-es, Pomázról visszaforduló TourX a könnyedebb, közösségi tekerés terepe; azoknak találtuk ki, akik a mozgás mellett a beszélgetésekre, a kapcsolatépítésre és az élményre helyeznék a hangsúlyt.

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Az idei eseményhez külön Strava-élmény is készül: egyedi szakasz várja a mezőnyt „Breier Farm-tól – Dobogókőig” néven, ahol bárki lemérheti saját gyorsaságát.

A jótékonyság is kulcsszerephez jut

A Grintánál és a Breier Farmnál kávé, frissítők, extra élményprogram és további meglepetések várják a résztvevőket – mert a cél nemcsak az, hogy letekerjük a távot, hanem hogy egy emlékezetes, laza, mégis tartalmas üzleti-közösségi délutánt töltsünk együtt.

A Network on Wheels idén a nyári balatoni Property X-Cycling Day-hez hasonlóan jótékony célt is szolgál: karitatív partnerünk a BBM – Budapest Bike Maffia. Szeptembertől júniusig minden Portfolio bringás esemény támogatói jegybevételét és az egyéb adományokat a BBM javára ajánljuk fel – közösen a résztvevőkkel. Így minden nevezés nemcsak egy különleges bringás élményhez, hanem valódi segítséghez is hozzájárul.

Regisztráció és további információ

A támogatói jegy ára 10 000 Ft /fő, a jelentkezési határidő szeptember 15. A részletek, a program és a regisztráció itt érhetők el.

Címlapkép forrása: Portfolio

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