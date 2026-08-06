Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Összteljesítmény
0 MW 2000 MW
1. blokk
/ 500 MW
2. blokk
/ 500 MW
3. blokk
/ 500 MW
4. blokk
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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Rendkívüli energiatakarékosság jön az ingatlancégeknél Magyarországon: mutatjuk az új szabályokat
Ingatlan

Rendkívüli energiatakarékosság jön az ingatlancégeknél Magyarországon: mutatjuk az új szabályokat

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Az ingatlanszektorban számos olyan azonnal alkalmazható intézkedés létezik, amely a jelenlegi rendkívüli helyzetben hozzájárulhat az energiafogyasztás mérsékléséhez és a villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentéséhez. Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) ipari és irodapiaci munkacsoportjai, valamint a tagvállalatok, hazai és nemzetközi ingatlanfejlesztők, tulajdonosok és üzemeltetők szakemberei közösen gyakorlati ajánláscsomagot dolgoztak ki az irodaházak, ipari és logisztikai ingatlanok működtetésének támogatására.

Az ajánlások alkalmazását az IFK tagvállalatai már megkezdték.

A szakmai ajánlások konkrét, azonnal alkalmazható intézkedéseket tartalmaznak, többek között: •       az irodaházakban a hűtési, szellőzési és világítási rendszerek működésének felülvizsgálatát, a nem használt területek fogyasztásának csökkentését; •       az épület komfortját biztosító rendszerek üzemidejének optimalizálását a kritikus időszakokban; •       az elektromosautó-töltések átütemezését a 17 és 22 óra közötti kiemelt terhelési időszakon kívülre; •       a homlokzati világítások, reklámfelületek, dekorációs fények és nem szükséges digitális kijelzők ideiglenes lekapcsolását; •       az ipari és logisztikai ingatlanokban az üresjáratban működő gépek, szállítópályák, motorok és egyéb segédberendezések leállítását; •       a nagy energiaigényű gyártási, logisztikai és üzemeltetési folyamatok átütemezését, ahol ezt a technológia és a biztonság lehetővé teszi; •       a kivitelezés alatt álló projektek esetében az energiafelhasználás csökkentését célzó üzemeltetési megoldásokat a biztonságos munkavégzés fenntartása mellett. Az IFK célja, hogy a kidolgozott szakmai ajánlások minél szélesebb körben hasznosuljanak, ezért azokat minden érintett szereplő számára elérhetővé teszi. A részletes szakmai ajánlások az IFK honlapján érhetők el.

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