Saját tetőkert és elképesztő közösségi terek várják majd a hallgatókat az új magyar szuperkollégiumban

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Veszprém az elmúlt években – részben a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címnek köszönhetően – egyre vonzóbb nemzetközi oktatási és kulturális központtá vált.

Az egyetem megnövekedett nemzetközi vonzereje tette szükségessé az új komplexum megtervezését,

amely a jelenlegi Központi Kollégium közvetlen szomszédságában kap helyet. A tervezőknek komoly szakmai kihívást jelentett, hogy hidat képezzenek a meglévő, többszintes monolitikus épülettömb és a környező, alacsony beépítésű, családi házas övezet között. Ezt a tornyok magasságának fokozatos csökkentésével érték el, hogy az új építmény majd harmonikusan illeszkedjen a környezetébe.

Forrás: Octogon magazin

Az épület nem csupán a hallgatókat szolgálja ki, hanem nyit a városi közeg felé is. A földszinten kávézó, edzőterem és egy multifunkcionális terem kap helyet, amelyeket a külső látogatók is látogathatnak. A térkihasználás rugalmasságát mutatja, hogy a hosszabb oktatási szünetekben a komplexum egy része négycsillagos hotelként is működtethető. Ezt a kettős funkciót a bejáratok és a belső közlekedési útvonalak elkülönítése teszi zökkenőmentessé. A régi és az új kollégiumot emellett egy gyalogoshíd köti majd össze. Az épület külsejét növényfüggöny határozza majd meg, amely amellett, hogy egyedi arculatot ad és ökológiai védőréteget képez, a lakók magánszféráját is védi.

A belső terek kialakításakor kiemelt figyelmet fordítottak a hallgatók mentális jóllétére és a közösségépítésre.

Mivel a tömeges lakhatás könnyen elidegenedéshez vezethet, az építészek kisebb, jól átlátható lakóegységekre bontották a négyszáz fős épületet,

a szobákat pedig tornyokba és emeleti csoportokba szervezték. Minden szinten kialakítanak

egy tágas közlekedőmagot,

egy közös étkezős konyhát, valamint

egy testre szabható közösségi szobát, amelyet a diákok a saját igényeik szerint formálhatnak.

Míg a földszint a városi és az egyetemi polgárok találkozási pontja, addig

az épület tetején kialakított zöldtető kizárólag a kollégisták számára nyújt nyugodt pihenési lehetőséget.

Címlapkép forrása: Octogon Magazin