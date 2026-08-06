Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Saját tetőkert és elképesztő közösségi terek várják majd a hallgatókat az új magyar szuperkollégiumban
Ingatlan

Saját tetőkert és elképesztő közösségi terek várják majd a hallgatókat az új magyar szuperkollégiumban

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Elkészültek a Pannon Egyetem új, 400 fős veszprémi kollégiumának tervei, amely elsősorban a külföldi hallgatók elszállásolását biztosítja majd - a részletes terveket az Octogon magazin mutatta be. Az épület különlegessége, hogy a diákotthoni funkciók mellett közösségi tereivel a városlakók felé is nyit, a tanítási szünetekben pedig négycsillagos szállodaként üzemel. A kollégiumépítések is fontos témája lesz a Portfolio Property Investment Forum konferenciának, érdemes lesz velünk tartani.
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Információ és jelentkezés

Veszprém az elmúlt években – részben a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címnek köszönhetően – egyre vonzóbb nemzetközi oktatási és kulturális központtá vált.

Az egyetem megnövekedett nemzetközi vonzereje tette szükségessé az új komplexum megtervezését,

amely a jelenlegi Központi Kollégium közvetlen szomszédságában kap helyet. A tervezőknek komoly szakmai kihívást jelentett, hogy hidat képezzenek a meglévő, többszintes monolitikus épülettömb és a környező, alacsony beépítésű, családi házas övezet között. Ezt a tornyok magasságának fokozatos csökkentésével érték el, hogy az új építmény majd harmonikusan illeszkedjen a környezetébe.

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Forrás: Octogon magazin

Az épület nem csupán a hallgatókat szolgálja ki, hanem nyit a városi közeg felé is. A földszinten kávézó, edzőterem és egy multifunkcionális terem kap helyet, amelyeket a külső látogatók is látogathatnak. A térkihasználás rugalmasságát mutatja, hogy a hosszabb oktatási szünetekben a komplexum egy része négycsillagos hotelként is működtethető. Ezt a kettős funkciót a bejáratok és a belső közlekedési útvonalak elkülönítése teszi zökkenőmentessé. A régi és az új kollégiumot emellett egy gyalogoshíd köti majd össze. Az épület külsejét növényfüggöny határozza majd meg, amely amellett, hogy egyedi arculatot ad és ökológiai védőréteget képez, a lakók magánszféráját is védi.

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A belső terek kialakításakor kiemelt figyelmet fordítottak a hallgatók mentális jóllétére és a közösségépítésre.

Mivel a tömeges lakhatás könnyen elidegenedéshez vezethet, az építészek kisebb, jól átlátható lakóegységekre bontották a négyszáz fős épületet,

a szobákat pedig tornyokba és emeleti csoportokba szervezték. Minden szinten kialakítanak

  • egy tágas közlekedőmagot,
  • egy közös étkezős konyhát, valamint
  • egy testre szabható közösségi szobát, amelyet a diákok a saját igényeik szerint formálhatnak.

Míg a földszint a városi és az egyetemi polgárok találkozási pontja, addig

az épület tetején kialakított zöldtető kizárólag a kollégisták számára nyújt nyugodt pihenési lehetőséget.

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Címlapkép forrása: Octogon Magazin

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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