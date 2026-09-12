Váratlan döntést hozott a kormány: fontos területeket kap vissza a főváros

A döntés értelmében a belváros kiemelt jelentőségű terei visszakerülnek a fővároshoz. Szentkirályi Alexandra korábban védelmébe vette az V. kerület eddigi üzemeltetési gyakorlatát, hangsúlyozva, hogy a jól működő rendszert nem büntetni, hanem megbecsülni kellene. Vitézy Dávid ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy amikor Szentkirályi még Tarlós István helyetteseként dolgozott a főváros vezetésében, nem kezdeményezte ezeknek a területeknek a kerületi átadását, sőt abban az időszakban a karácsonyi vásárok felügyeletét is a főváros látta el.
Ha a főváros korábban valóban rossz gazdája lett volna ezeknek a tereknek, azt Szentkirályi Alexandra legfeljebb önkritikaként fogalmazhatná meg, hiszen a kérdéses időszakban éppen ő felügyelte ezt a területet főpolgármester-helyettesként
– mutatott rá a miniszter. A politikus kiemelte, hogy Tarlós István annak idején határozottan ellenezte volna, ha a kormány egyeztetés nélkül von el fővárosi hatásköröket a kerületek javára.
Hasonló korrekció történik a XXII. kerületben is, ahol a Háros út 1–3. szám alatti egykori laktanyát és a kapcsolódó Duna-parti területeket közvetlenül a 2022-es választások előtt vette el az akkori kormány a fővárostól, hogy átadja a helyi önkormányzatnak. Vitézy szerint a kerület azóta sem mutatott be részletes terveket a terület fejlesztésére, és társadalmi egyeztetés sem zajlott az ingatlanok sorsáról. A mostani módosítást a térség országgyűlési képviselője is támogatja.
"Ezzel a döntéssel most visszatérünk a startmezőre, ami a valódi együttműködés alapja lehet, hiszen a budapesti Duna-partok egységes kezelése Tarlós István főpolgármesterségének is az egyik legfontosabb eredménye volt" – fogalmazott Vitézy Dávid.
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