Különös helyen működik az új fegyvergyár: drónok és rakéták alkatrészei készülnek a híres brit híd szomszédságában

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A mindössze két éve alapított cég drónokhoz, rakétákhoz, robotokhoz, tengeralattjárókhoz és sugárhajtóművekhez gyárt alkatrészeket. Megrendelői között található az amerikai Anduril védelmi technológiai vállalat, a Babcock International, valamint a brit kormány is. Az üzemben jelenleg 35-en dolgoznak, de a létszámot a jövő év végéig 200 főre tervezik növelni. Alexander Fitzgerald vezérigazgató szerint London azért ideális helyszín, mert könnyen elérhető a megfelelő szakembergárda, a gépkezelőktől kezdve a mesterséges intelligenciával és robotikával foglalkozó mérnökökig.

A Mandela Wayen található telephelyet a British Land ingatlanfejlesztő eredetileg az úgynevezett utolsó mérföldes kiszállítások kiszolgálására alakította ki, de már egy ideje üresen állt, amikor az Isembard három hónappal ezelőtt bérbe vette.

A védelmi szektor más szereplői is egyre aktívabban keresnek kihasználatlan ipari ingatlanokat: a brit védelmi minisztérium idén nyáron nyitott dróntesztelő központot Swindonban, egy korábbi Spitfire-gyár, majd Honda-üzem helyén.

Az Isembard eddig több mint 50 millió dollár tőkét vont be a befektetőktől,

köztük a Twitter korai finanszírozói közé tartozó Union Square Ventures kockázatitőke-alaptól. Egy legutóbbi tőkebevonási körben a társaság értéke elérte a mintegy 500 millió dollárt. A vállalat összesen 15 gyárat működtet az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban, ezek többségét franchise-partnerek üzemeltetik.

A híres viktoriánus mérnökről, Isambard Kingdom Brunelről elnevezett cég szoftvervezérelt hálózatával kívánja átalakítani a kritikus iparágak jelenleg szétaprózódott alkatrész-ellátási láncait. Fitzgerald szerint az ország drasztikusan leépült ipari bázisa miatt a gyártási kapacitások visszatelepítése jelenti a következő évtized fő feladatát. Jonathan Reynolds brit üzleti miniszter üdvözölte a beruházást,

a lépést pedig az ország újraiparosításának mintapéldájaként értékelte.

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