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Mi lesz a Budai Várban zajló építkezésekkel? - Fontos választ küldött a minisztérium
Ingatlan

Mi lesz a Budai Várban zajló építkezésekkel? - Fontos választ küldött a minisztérium

Portfolio
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Hamarosan lezárulhat a Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata – közölte a Portfolio érdeklődésére a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM). Vagyis a piaci pletykákkal ellentétben egyelőre nincs szó az építkezések leállításáról, hamarosan új közbeszerzést írhatnak ki a folytatásra.
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Hétfőn a Portfolio is úgy értesült piaci forrásokból, hogy leállhat a Budai Vár felújítása, ezért megkerestük a KBM-et, mely késő délután reagált hivatalosan. Június végén a kormányszóvivői tájékoztatón is szóba került a kérdés, akkor Vitézy Dávid miniszter azt mondta, hogy összesen 200 milliárd forintot költött el a korábbi kormány, akkori áron, bizonyos helyszínek esetében a hasznosítási lehetőségeket vizsgálják.

Hétfői válaszában a KBM kiemelte, hogy

a kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó beruházások teljes körű felülvizsgálatát.

A vizsgálat kiterjed a folyamatban lévő fejlesztésekre, a vállalkozási szerződésekre, az engedélyezési és kivitelezési struktúrákra, valamint az elkészült és készülő épületek jövőbeni hasznosítására is. A felülvizsgálat kormányhatározatban rögzített határideje 2026. szeptember 30., a munka jelenleg is folyamatban van.

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A minisztérium hangsúlyozta, hogy a Budavári Palota „A” szárnyának kivitelezését a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kivitelező végzi. Az előző kormány ugyanakkor úgy kötött szerződést, hogy a beruházáshoz szükséges fedezetet nem biztosította, emiatt a kivitelező akadályközlést jelentett még tavaly, az előző kormányzat idején, amit az el is fogadott.

A jelenlegi megrendelés egyébként rövidesen kifut. Tehát

valójában nem az új kormány állítja le a beruházást: az előző kormány eleve olyan szerződést kötött és olyan helyzetet teremtett, ami a fenti folyamatokat eredményezte

- áll a minisztérium reakciójában.

A beruházás folytatására új közbeszerzést fognak kiírni, már abban az új intézményi modellben, amelynek kialakításáról szóló javaslat jelenleg is az Országgyűlés előtt van – teszik hozzá.

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