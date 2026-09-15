57 százalékkal nőtt a hazai ingatlanbefektetési forgalom az első félévben

A makrogazdasági és finanszírozási környezet javulása kedvezően hatott a szektorra, a nemzetközi tőke ugyanakkor egyelőre kivár, a gazdaságpolitikai lépéseket és a szabályozási környezet kiszámíthatóságát figyelve. Ennek következtében
az eddig regisztrált volumen több mint háromnegyede a hazai befektetőkhöz köthető.
A CBRE friss ingatlanpiaci elemzése szerint az év hátralévő részében mintegy 450 millió euró értékű tranzakció áll előrehaladott tárgyalási szakaszban.
A szegmensek közül a kiskereskedelem teljesített a legjobban, közel 195 millió eurós forgalmával a befektetési piac élére kerülve. A vásárlóerő és a kiskereskedelmi forgalom növekedésével párhuzamosan az első félévben több mint száz új üzlet nyílt Magyarországon. A nemzetközi láncok közép-kelet-európai terjeszkedéséből az ország immár 13 százalékkal részesedik a korábbi évek 8–10 százaléka helyett. Az üresedési ráta továbbra is alacsony, a legfrekventáltabb helyszíneken pedig emelkedtek a bérleti díjak.
Az ipari és logisztikai ingatlanok piaca kettős képet mutat. Míg a budapesti agglomerációban az üresedési ráta 14,8 százalékra emelkedett, addig a vidéki központokban – például Kecskeméten, Debrecenben és Győrben – ez az arány 10,5 százalékra csökkent. A keresletet elsősorban a regionális autóipari és gyártóberuházások pörgetik, így az országos modern állomány már 6,5 millió négyzetmétert tesz ki, a bérlői aktivitás pedig 13 százalékkal nőtt.
A budapesti irodapiacon jelenleg 480 ezer négyzetméternyi terület áll fejlesztés alatt, amelynek nagy részét már előre leköötötték, jórészt állami intézmények számára. Bár a teljes bérlői aktivitás stagnált, a nettó kereslet közel ötödével esett vissza, mivel a tranzakciók több mint felét a meglévő szerződések meghosszabbítása adta. Ha a tervezett projektek időben elkészülnek, idén több mint 330 ezer négyzetméter új irodaterület jelenhet meg a fővárosban.
A szállodapiac eközben stabilan bővül, az első félévben regisztrált 10,9 millió vendégéjszaka 4,2 százalékos növekedést jelent éves szinten. A budapesti szállodák szobaárai és bevételei is emelkedtek. Az előrejelzések alapján a fővárosba érkező külföldi turisták száma idén 16 százalékkal haladhatja meg a koronavírus-járvány előtti szintet, ami kiemelkedő növekedési potenciált jelent a régióban.
Az ingatlanpiac egészét tekintve egyre hangsúlyosabbá válik a fenntarthatóság,
az épületek energiahatékonysága ma már közvetlenül befolyásolja azok piaci értékét, finanszírozhatóságát és versenyképességét. Ez a tendencia a termőföldpiacon is megjelent, ahol a megújuló energetikai – különösen a naperőműves – beruházások céljára alkalmas, megfelelő hálózati csatlakozással rendelkező területek iránti kereslet jelentősen felhajtja a bérleti díjakat és a vételárakat.
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