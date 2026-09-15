A CTPark Budapest Westbe költözött a Rudi Transport

Ötéves bérleti szerződést kötött a Rudi Transport Kft. a biatorbágyi CTPark Budapest West logisztikai parkban. A vállalat három ütemben összesen 7000 négyzetméter raktár- és irodaterületet vett birtokba, amely új stratégiai központként szolgálja ki az országos logisztikai hálózatot - közölte a CTP Magyarország.

A beköltözés a cég működési igényeihez igazodva több lépcsőben valósult meg. Elsőként 2025 nyarán egy 2700 négyzetméteres raktár- és irodaterületet vettek birtokba, amelyet 2026 elején a vállalat új központjául szolgáló, 200 négyzetméteres irodával egészítettek ki. A bővülés harmadik, júniusi ütemében egy újabb 4100 négyzetméteres raktárterülettel bővült a kapacitás. A biatorbágyi logisztikai feladatokat egy 16 méteres belmagasságú magasraktár szolgálja ki, amely rendkívül hatékony térkihasználást tesz lehetővé.

A hűtött, fagyasztott és szárazáru-szállítással, valamint raktározással foglalkozó Rudi Transport eddig pécsi, koroncói, szekszárdi, zalaszentiváni és mályi depókból látta el feladatait. A biatorbágyi bázis megnyitása az M1-es és M0-s autópályák közelsége révén közvetlen és gyors összeköttetést biztosít a fővárosi, illetve a közép-magyarországi szállítási útvonalakhoz, kiegészítve a meglévő országos lefedettséget.

A bérelt, átfogóan felújított logisztikai csarnok korszerű műszaki megoldásokkal üzemel. Az épületet napelemrendszerrel, hőszivattyús hűtési-fűtési rendszerrel, fejlett épületfelügyelettel és teljes LED-világítással szerelték fel. A létesítmény új dokkolókapukat és sorompós beléptetőrendszert kapott, fenntartható működését pedig a BREEAM "Very Good" környezettudatos minősítés is igazolja.

A CTP Európa legnagyobb tőzsdén jegyzett logisztikai- és ipariingatlan-fejlesztője, -tulajdonosa és -üzemeltetője a bérbeadható terület (GLA) alapján. A vállalat portfóliója 2026. március 31-én összesen 14,7 millió négyzetméter bérbeadható területet foglalt magában 11 országban, további 2 millió négyzetméter pedig fejlesztés alatt állt.

Címlapkép forrása: www.batatamas.hu