A panellakás lett az idei év legnagyobb vesztese: mutatjuk, mennyivel csökkentek év eleje óta az árak

A tavalyi jelentős drágulás után idén megtorpant a panellakások piaca Magyarországon. Tavasz óta országszerte mérséklődött a kereslet, ami az árak visszaesését hozta magával, különösen a felújítandó ingatlanok esetében. A piac jelenleg korrekciós szakaszban van, ugyanis míg a jó állapotú lakások iránt megmaradt az érdeklődés, a korszerűsítésre szoruló panelekért a vásárlók már nem hajlandók kifizetni a korábbi magas összegeket - állapította meg a Zenga.

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A Zenga Ingatlan Radar adatai szerint április és augusztus között Budapesten, valamint további tizennégy megyében is csökkentek a négyzetméterárak. Futó Péter elemzési vezető rámutatott, hogy a felújítandó panelek ára országosan mintegy 5 százalékkal esett vissza a nyár eleji csúcshoz képest. A fordulatot elsősorban a tavalyi, rendkívül gyors – a fővárosban egy év alatt akár 33 százalékos – áremelkedés, valamint a kereslet idei gyengülése okozta. A vásárlók fizetőképessége már nem tudta követni a drágulási ütemet, így

az eladók kénytelenek voltak engedni az elképzeléseikből.

A jelenlegi piaci helyzetben a kereslet egyértelműen differenciálódott. A jó állapotú, azonnal költözhető lakások továbbra is vonzóak, a felújítandók azonban hátrányba kerültek. Ennek oka, hogy a vételár és a felújítás együttes költsége gyakran eléri vagy meg is haladja egy eleve jobb állapotú, esetleg új építésű lakás árát. A hirdetési adatok alapján a korszerűsítendő és a felújított panelek között átlagosan 200 ezer forint a négyzetméterenkénti árkülönbség, ami ma már ritkán fedezi egy teljes körű felújítás költségeit, arról nem beszélve, hogy a vásárlónak a munkálatokkal járó időt és kockázatot is vállalnia kell.

Az év eleje óta a felújítandó panelek átlagos négyzetméterára a budapesti kerületek mintegy kétharmadában, a megyeszékhelyeknek pedig nagyjából a felében csökkent. A főváros VIII. kerületében 17, Győrben 14, Egerben 13, míg a népszerű budapesti XI. kerületben 9 százalékos volt a hirdetési árak visszaesése.

Az árcsökkenés ellenére a panellakások továbbra is magas árszinten mozognak.

A főváros legtöbb kerületében 1,1 és 1,4 millió forint között alakul az átlagos négyzetméterár,

a XI. kerületben pedig a másfél millió forintot is meghaladja. Vidéken Debrecen a legdrágább, ahol az átlagár egymillió forint felett van, míg a többi megyeszékhelyen jellemzően 600 ezer és 900 ezer forint közötti négyzetméterárakkal találkozhatnak a vevők. Az adatok alapján nem a piac összeomlásáról van szó, hanem egy természetes árkorrekcióról, amely leginkább az ingatlanok állapota szerint rendezi át a keresletet.

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