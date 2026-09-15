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Értékes kastélyok és kúriák sorsa dőlhet el Magyarországon
Ingatlan

Értékes kastélyok és kúriák sorsa dőlhet el Magyarországon

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Társadalmi egyeztetésre bocsátott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium egy tervezetet, amely számos hazai ingatlan, köztük templomok, kastélyok és egy történeti park műemléki státuszát rendezi. A javaslat alapján négy helyszín kapna új műemléki védettséget, míg több esetben megszüntetik vagy módosítják a korábbi védettséget, az eredeti építészeti értékek megsemmisülése miatt. A tervezet szeptember 22-ig véleményezhető.
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A rendelet értelmében új, kiemelt műemléki védettséget kap

  • az acsai Prónay-kastély 1862-ben épült díszkapuja,
  • az iszkázi, XVII. századi barokk Szent Miklós-templom,
  • valamint az ötvöskónyi Chernel-kastély és annak történeti parkja.
  • Szintén a védett műemlékek közé kerülnek a környei Konkoly-Thege-kúriák és a hozzájuk tartozó magtárépület, amelyek esetében a magyar államot elővásárlási jog illeti majd meg.

Több helyszínen csak részlegesen szűnik meg vagy módosul a védettség:

  • Budapesten, a IX. kerületi Mester utcában található egykori Brauch-hentesüzlet historizáló-szecessziós utcai homlokzata, valamint Zsolnay-falicsempével borított üzlethelyisége továbbra is védett marad, a húsüzem megsemmisült üzemi része azonban lekerül a listáról.
  • Hasonló a helyzet Csongrádon, ahol a hagyományos halászházak megőrzik státuszukat, de a már elpusztult gazdasági melléképületeik elveszítik azt.
  • Ráckevén a görögkeleti szerb templomegyüttes továbbra is műemlék marad, ám a helyreállíthatatlanul tönkrement egykori kántorház védettségét feloldják.
  • Esztergomban a Fürdő Szálló és a Szent István Artézi Fürdő főbb épületei, medencéi és forrásalagútjai továbbra is védettek maradnak, a telekalakítások során létrejött üres ingatlanrészek viszont kikerülnek a szabályozás alól.

A szaktárca indoklása szerint már nem indokolt fenntartani a védettséget azokon az ingatlanokon, ahol az épület menthetetlenné vált, teljesen elpusztult, vagy a terület átalakítása miatt már nem hordoz kulturális értéket. Előfordulnak olyan esetek, ahol az épített örökség megsemmisülése miatt a védettség teljes megszüntetése maradt az egyetlen megoldás. Ennek értelmében törlik a nyilvántartásból egy győri és egy szalafői lakóház, valamint egy tiszasasi kút műemléki státuszát, mivel ezek az építmények már megsemmisültek.

A Tarr Zoltán miniszter által jegyzett, a lakossági és szakmai észrevételek lezárulta után véglegesedő rendelet a tervek szerint 2026. október 1-jén lép hatályba.

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Címlapkép: az esztergomi Fürdő Szálló. Forrása: MTI Fotó/Hadas János

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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