Értékes kastélyok és kúriák sorsa dőlhet el Magyarországon

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A rendelet értelmében új, kiemelt műemléki védettséget kap

az acsai Prónay-kastély 1862-ben épült díszkapuja,

1862-ben épült díszkapuja, az iszkázi, XVII. századi barokk Szent Miklós-templom ,

XVII. századi barokk , valamint az ötvöskónyi Chernel-kastély és annak történeti parkja.

és annak Szintén a védett műemlékek közé kerülnek a környei Konkoly-Thege-kúriák és a hozzájuk tartozó magtárépület, amelyek esetében a magyar államot elővásárlási jog illeti majd meg.

Több helyszínen csak részlegesen szűnik meg vagy módosul a védettség:

Budapesten, a IX. kerületi Mester utcában található egykori Brauch-hentesüzlet historizáló-szecessziós utcai homlokzata, valamint Zsolnay-falicsempével borított üzlethelyisége továbbra is védett marad, a húsüzem megsemmisült üzemi része azonban lekerül a listáról.

a IX. kerületi Mester utcában található egykori historizáló-szecessziós utcai homlokzata, valamint Zsolnay-falicsempével borított üzlethelyisége továbbra is védett marad, a húsüzem megsemmisült üzemi része azonban lekerül a listáról. Hasonló a helyzet Csongrádon, ahol a hagyományos halászházak megőrzik státuszukat, de a már elpusztult gazdasági melléképületeik elveszítik azt.

ahol a megőrzik státuszukat, de a már elpusztult gazdasági melléképületeik elveszítik azt. Ráckevén a görögkeleti szerb templomegyüttes továbbra is műemlék marad, ám a helyreállíthatatlanul tönkrement egykori kántorház védettségét feloldják.

a továbbra is műemlék marad, ám a helyreállíthatatlanul tönkrement egykori kántorház védettségét feloldják. Esztergomban a Fürdő Szálló és a Szent István Artézi Fürdő főbb épületei, medencéi és forrásalagútjai továbbra is védettek maradnak, a telekalakítások során létrejött üres ingatlanrészek viszont kikerülnek a szabályozás alól.

A szaktárca indoklása szerint már nem indokolt fenntartani a védettséget azokon az ingatlanokon, ahol az épület menthetetlenné vált, teljesen elpusztult, vagy a terület átalakítása miatt már nem hordoz kulturális értéket. Előfordulnak olyan esetek, ahol az épített örökség megsemmisülése miatt a védettség teljes megszüntetése maradt az egyetlen megoldás. Ennek értelmében törlik a nyilvántartásból egy győri és egy szalafői lakóház, valamint egy tiszasasi kút műemléki státuszát, mivel ezek az építmények már megsemmisültek.

A Tarr Zoltán miniszter által jegyzett, a lakossági és szakmai észrevételek lezárulta után véglegesedő rendelet a tervek szerint 2026. október 1-jén lép hatályba.