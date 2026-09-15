Gigantikus beruházások rajzolják át Magyarországot: óriási építkezési hullám a vidéki nagyvárosokban

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület szervezésében megvalósuló Magyarország-standon fejlesztők, befektetők, pénzügyi szereplők és vidéki városok közösen jelennek meg. A magyar befektetési és ipari lehetőségeket a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség és az InPark is ismerteti a rendezvényen.

Magyarország kiemelt szerepet kap az Expo Real központi konferenciaprogramjában is: Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára, országos főépítész a rendezvény egyik kiemelt nemzetközi panelbeszélgetésén képviseli hazánkat, ahol a fenntartható közlekedés és a közlekedési infrastruktúra városfejlesztő szerepe kerül napirendre. A Magyarország-stand Victor Vasarely művészete által inspirált dizájnja az optimista, jövőbe mutató szemléletet szimbolizálja, a hivatalos programot pedig Pierre Vasarely, a művész unokája és hagyatékának őrzője nyitja meg.

Szemerey Samu Közlekedési és Beruházási Minisztérium, építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész Építészmérnök, urbanista. Tervezőként és tanácsadóként az elmúlt évtizedekben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás … Tovább

A fejlesztők, befektetők és vidéki városok az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) szervezésében megvalósuló Magyarország-standon közös platformon jelennek meg,a magyar befektetési és ipari lehetőségeket pedig a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az InPark is bemutatja. Az Expo Real-on a magyar ingatlanpiac meghatározó szereplői, az Adventum Group, a Faedra Group, a Forestay Group, a HelloParks (Futureal-csoport), az Indotek Group,az IGPark-okat fejlesztő Innovinia, a Liget Budapest, a Metrodom, a Nhood, a Property Market (Market Csoport), a Seven Pearl (Polat Hungary), a Skanska, a Weerts Logistics Parks, a Westend, valamint az OTP Bank és a Gránit Alapkezelő mutatkoznak be. Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza és Pécs is képet ad a fejlesztési lehetőségekről. A magyar megjelenés szakmai támogatója a CBRE.

Élénkülhet a befektetési piac

A CBRE adatai szerint 2026 első félévében a magyarországi ingatlanbefektetési volumen 460 millió eurót ért el, ami közel 60 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának alacsony bázisát. Az év egészében a tranzakciós volumen elérheti a 900 millió-1 milliárd eurót.

Székely Ádám, az IFK elnöke szerint a kivárás évei után új szakasz kezdődhet a magyar ingatlanpiacon. A befektetési aktivitás élénkülése mellett a vidéki ipari beruházások, a bérlakásprogramok és az infrastruktúra-fejlesztések is új lehetőségeket teremthetnek. Magyarország számára mintegy 16,4 milliárd euró uniós forrás állhat rendelkezésre, ami

főként a lakhatási és alapinfrastruktúra-fejlesztések területén ösztönözhet beruházásokat.

Székely Ádám Innovinia - IFK, ügyvezető igazgató, tulajdonos - elnök Az ipari-logisztikai csarnokok, valamint irodaházak fejlesztőjeként, tulajdonosaként és üzemeltetőjeként ismert Innovinia ügyvezetője és társtulajdonosa. Nem tucattermékek létrehozásában érdekelt, han … Tovább

Vidéken erősödik az ipari-logisztikai piac

Az ipari és logisztikai szegmensben a vidéki piacok szerepe egyre erősebb. A hazai logisztikai állomány mintegy 6,5 millió négyzetméter, 2026 első felében pedig körülbelül 250 ezer négyzetméter új kapacitás került piacra. Ez 30 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi értéknél. A nettó kereslet szintén 30 százalékkal nőtt, és mintegy 367 ezer négyzetmétert tett ki.

A piac ugyanakkor kettéválik: Budapesten a magasabb üresedési ráta miatt óvatosabb a fejlesztői aktivitás, míg a vidéki lokációkban a kereslet és a kínálat szorosabban kapcsolódik az ipari termelési beruházásokhoz. A BMW, a CATL és a Mercedes beruházásai és kapacitásbővítései nemcsak ipari és logisztikai ingatlanok iránt teremthetnek keresletet, hanem lakóingatlanokra, szálláshelyekre, kereskedelmi szolgáltatásokra és közlekedési infrastruktúrára is hatással lehetnek.

Ez Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza és Kecskemét szerepét is felértékeli.

Irodapiac: magasabb üresedés mellett prémium kereslet

Budapesten az irodapiac következő szakaszában a jó lokációjú, fenntartható és magas műszaki színvonalú épületek maradhatnak versenyképesek. A közlemény szerint az irodapiaci üresedési ráta jelenleg 12,2 százalék, miközben 2026-ban további 480 ezer négyzetméternyi iroda készülhet el. Az épületek mintegy 80 százalékát már már korábban bérbeadták. A fejlesztői fókusz a közlemény szerint a következő időszakban egyre inkább a piaci igényekhez igazodó, minőségi és részben újrapozicionált ingatlanokra kerülhet.

Lakáspiac: nő a kínálat, kérdéses a kereslet

A lakáspiacon jelentős kínálati bővülés várható. Mintegy 30 ezer lakás van építés alatt, ezek körülbelül kétharmada Budapesten. A jelenlegi projektállomány átadása a fővárosi éves újlakás-átadások számát a korábbi 3-4 ezres szintről akár 8-10 ezerre emelheti.

A keresleti oldalon ugyanakkor bizonytalanság látszik. A közlemény szerint az Otthon Start program 3 százalékos kamattámogatásával vásárlók mintegy 90 százaléka használt lakást választott. Ez alapján

a következő időszak egyik fő kérdése az lesz, hogy az új lakások kínálata milyen mértékben találkozik a fizetőképes kereslettel.

A bérlakás- és diákszállás-fejlesztések új piaci szegmenst erősíthetnek, különösen akkor, ha ezek uniós forrásokkal és magántőke bevonásával valósulnak meg.

Állami lakásépítési program is készül

Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára szerint a kormány célja egy kiszámíthatóbb, átláthatóbb fejlesztési környezet kialakítása. Ennek részeként a Wekerle Sándor Lakásépítési Program mintegy 550 millió euró RRF-forrásra támaszkodhat. A program a magántőke – bankok, az EIB, ingatlanalapok és magánfejlesztők – bevonásával akár 2 milliárd eurós összes beruházási volument mozgósíthat megfizethető bérlakások és diákotthonok építésére. A célterületek elsősorban a jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező barnamezős és rozsdaövezeti területek lehetnek Budapesten és vidéki nagyvárosokban.

Kiskereskedelem és szálloda: mérsékelt növekedés

A kiskereskedelmi ingatlanpiacon a fogyasztás mérsékelt bővülése és a korlátozott új kínálat javíthatja a kilátásokat.

2026-ban mintegy 65 ezer négyzetméter új kiskereskedelmi fejlesztés átadása várható, további 170-180 ezer négyzetméternyi projekt pedig előkészítés alatt áll.

A szállodapiacon a hotelekben regisztrált vendégéjszakák száma közelíti az évi 20 milliót, miközben éves szinten 5-6 százalékos keresletnövekedés látható. A fejlesztések jelentős része Budapestre koncentrálódik, főként a felső-közép, felső és prémium kategóriában, de vidéki nagyvárosokban is megjelenhetnek újabb nemzetközi szállodamárkák.

HIPA: nagyobb hangsúly a magas hozzáadott értékű beruházásokon

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség új vezérigazgatója, Buday Bence vezetésével stratégiai megújulást jelez. A szervezet az új kormányzati struktúrában a Gazdasági és Energetikai Minisztérium irányítása alatt működik. Az ügynökség közlése szerint a következő időszakban nagyobb hangsúlyt kapnak azok a beruházások, amelyek a gyártás mellett kutatás-fejlesztési, mérnöki és innovációs tevékenységeket is Magyarországra hoznak.

A HIPA 2014-es alapítása óta több mint 2300 beruházási projekt megvalósítását támogatta, amelyek összértéke meghaladja a 66 milliárd eurót, és közel 187 ezer új munkahely létrejöttéhez járultak hozzá. A közlemény szerint 2025-ben a HIPA támogatásával rekord számú K+F projekt kapott pozitív befektetői döntést, összesen közel 570 millió euró értékben.

Városok és kiemelt fejlesztési irányok

A Magyarország-standon megjelenő vidéki városok különböző fejlesztési profilokat mutatnak be.

Debrecen az elektromobilitási és fejlett gyártóipari beruházásokra épít. A városban a BMW, a CATL, az EVE Power, az EcoPro és a Semcorp beruházásai erősítik az ipari ökoszisztémát. A Déli Városközpont fejlesztése vegyes funkciójú városnegyedként válaszolhat a növekvő lakhatási és szolgáltatási igényekre.

Miskolc egyik kiemelt lehetősége a város közepén található, közel 100 hektáros egykori DAM acélipari gyárterület újrahasznosítása. A város a geotermikus energia, a napenergia és a Bükk közelségére épülő turisztikai fejlesztések irányába is nyitna.

Nyíregyháza a 816 hektáros ipari parkot mutatja be, amelyből 242 hektárt már értékesítettek, közel 200 hektár pedig teljes infrastruktúrával előkészített, „ready to build” területként áll rendelkezésre.

Pécs és térsége több mint 200 hektárnyi pécsi iparterülettel, valamint Baranya megyében további, összesen mintegy 600 hektárnyi ipari területtel jelenik meg a befektetők előtt. A város a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve kínál szakmai támogatást a beruházóknak.

Fejlesztők és projektek

A kiállításon több hazai és nemzetközi fejlesztő is bemutatja magyarországi projektjeit.

A HelloParks Budapest környékén Fóton, Pátyon, Maglódon és Alsónémediben közel 200 hektáron több mint 1 millió négyzetméter fejlesztési potenciállal rendelkezik. A vállalat az elmúlt években több mint 500 ezer négyzetméternyi ipari-logisztikai területet fejlesztett.

Az Indotek Group 12 európai országban több mint 350 ingatlant kezel, portfóliója meghaladja a 2,4 millió négyzetmétert, kezelt eszközállománya pedig több mint 2,5 milliárd euró.

Az Innovinia IGPark márkanév alatt fejleszti ipari-logisztikai portfólióját. A vállalat nyíregyházi, közel 31 ezer négyzetméteres Built-to-Suit épületet adott át, teljes portfóliója pedig meghaladja a 275 ezer négyzetmétert.

A Metrodom három budapesti lakófejlesztést mutat be, összesen több mint 1600 lakással. A projektek a XIII., IX. és XI. kerületben találhatók.

A Property Market a BudaPart és a Dürer Park fejlesztéseivel jelenik meg. A BudaParton eddig kilenc lakóépület, hét irodaépület és egy szálloda készült el.

A Skanska a H2Offices második ütemének kivitelezését folytatja a Váci úton, emellett a Hold nevű, mintegy 16 700 négyzetméteres belvárosi irodaprojekt is a tervei között szerepel.

A Weerts Logistics Parks Ebesen 33 400 négyzetméteres logisztikai és irodakomplexumot adott át, Vecsésen pedig közel 17 ezer négyzetméteres logisztikai csarnok kivitelezése közeledik a befejezéshez.

A Gránit Alapkezelő több mint 600 ezer négyzetméternyi prémium ingatlanállománnyal és több mint 1800 milliárd forint kezelt vagyonnal vesz részt a kiállításon.

A piac kulcskérdései

A közlemény alapján a következő időszakban több tényező határozhatja meg a magyar ingatlanpiac pályáját:

Megindul-e tartósan a befektetési volumen növekedése?

Milyen ütemben érkeznek és hasznosulnak az uniós források?

Találkozik-e az új lakáskínálat a fizetőképes kereslettel?

Milyen szabályozási környezet alakul ki az új fejlesztések számára?

Folytatódik-e a vidéki ipari és logisztikai piacok erősödése?

A nagy ipari beruházások körül létrejönnek-e a kapcsolódó lakhatási, közlekedési és szolgáltatási fejlesztések?

A magyar szereplők az Expo Real-on ezekre a folyamatokra építve próbálják bemutatni a hazai ingatlanpiac következő fejlesztési ciklusának lehetőségeit. Mindezt az itt látható videóban is meg lehet nézni.