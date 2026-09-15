Így enyhítik a lakásválságot az USA-ban: különutas módszerekkel próbálkoznak a tagállamok

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Az elmúlt években, különösen 2023 és 2025 között, az amerikai állami törvényhozás több száz olyan javaslatot tárgyalt, amelyek a lakhatás megfizethetőségét és a lakáskínálat bővítését célozták. Mindez annak a felismerésnek köszönhető, hogy a lakáspiaci torzulások és a stagnálás már regionális és állami szinten is visszavetik a gazdasági növekedést. Ha a lakhatási költségek gyorsabban emelkednek, mint a bérek, vagy ha az egyes települések megakadályozzák a beruházásokat, annak messzire gyűrűző következményei lehetnek:

a munkavállalók kénytelenek többet ingázni,

kénytelenek többet ingázni, a munkáltatók nehezebben találnak munkaerőt,

nehezebben találnak munkaerőt, a regionális gazdaságok teljesítménye pedig jelentősen visszaesik.

A szélesebb, állami szintű megközelítés biztosíthatja, hogy a lakhatási igények kielégítéséből minden település kivegye a részét, ahelyett, hogy egyes régiók egyszerűen kivonnák magukat a feladat alól. Több állam már sikeresen vezetett be átfogó, a saját kihívásaira szabott reformokat.

Texas például korlátozta a családi házas telkek kötelező legkisebb méretét, lehetővé téve ezzel a sűrűbb beépítést.

például korlátozta a családi házas telkek kötelező legkisebb méretét, lehetővé téve ezzel a sűrűbb beépítést. Oregon megkönnyítette a többgenerációs házak és a sorházak építését a lakáskínálat diverzifikációja és a megfizethetőbb lakástípusok elterjedése érdekében.

megkönnyítette a többgenerációs házak és a sorházak építését a lakáskínálat diverzifikációja és a megfizethetőbb lakástípusok elterjedése érdekében. Kalifornia enyhített azokon a környezetvédelmi szabályozásokon, amelyeket korábban gyakran a lakásépítések elszabotálására használtak fel, míg

enyhített azokon a környezetvédelmi szabályozásokon, amelyeket korábban gyakran a lakásépítések elszabotálására használtak fel, míg Massachusetts egy új, az állami és a magántőkét ötvöző alappal kezdte támogatni a vegyes jövedelmi szintet célzó lakhatási projekteket.

Ahhoz, hogy ezek a szabályozások valóban érdemi kínálatbővülést hozzanak, az államok egyre gyakrabban határoznak meg konkrét építési célértékeket a települések számára. A sikeres célkitűző programok három fő pillérre épülnek, ezek

a célok pontos meghatározása,

pontos meghatározása, az ezeket támogató módszertan kiválasztása,

kiválasztása, valamint a megvalósítási stratégia kidolgozása.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a leghatékonyabban működő rendszerek előre tisztázzák, hogy az általános lakáshiány enyhítése, a megfizethetőség javítása vagy a munkahelyekhez közeli, stratégiai növekedés-e a fő szempont. A meghatározott kvótáknak egyszerre kell kezelniük a meglévő hiányt és a jövőbeli keresletet. Fontos, hogy az elvárások ambiciózusak, ugyanakkor a helyi adottságokat, a hitelkamatokat és az építőipari kapacitásokat mérlegelve reálisak legyenek. A pusztán a korábbi építési adatokra támaszkodó tervezés helyett

a regionális egyenlőtlenségekre és a kielégítetlen igényekre kell fókuszálni.

Ezt a folyamatot

a rendszeres felülvizsgálat,

az átlátható, adatalapú nyomon követés,

valamint a helyi jogi és politikai környezethez igazított ösztönzők és szankciók rendszere teszi teljessé.

A gyakorlatban mindez többféleképpen is megvalósulhat.

Massachusettsben például előírták, hogy a helyi lakásállomány tíz százalékának megfizethetőnek kell lennie az alacsony és közepes jövedelműek számára. Ha egy település elmarad ettől a célértéktől, az állam felgyorsítja az engedélyeztetési eljárásokat, kiemelve az irányítást a helyi hatóságok kezéből.

például előírták, hogy a helyi lakásállomány tíz százalékának megfizethetőnek kell lennie az alacsony és közepes jövedelműek számára. Ha egy település elmarad ettől a célértéktől, az állam felgyorsítja az engedélyeztetési eljárásokat, kiemelve az irányítást a helyi hatóságok kezéből. Oregon ezzel szemben teljesen egyénre szabott építési célokat határoz meg, és ehhez technikai, valamint pénzügyi támogatást is nyújt a lemaradó önkormányzatoknak.

Az egyértelmű mérőszámokkal, hatékony ösztönzőkkel és a helyi vezetéssel való szoros együttműködéssel kialakított állami elvárások sikeresen hangolják össze a regionális és a helyi érdekeket.

Megfelelő finanszírozással,

a bürokrácia csökkentésével és

infrastrukturális beruházásokkal kiegészítve

ezek a lépések valós esélyt teremtenek a lakáskínálat bővítésére, a megfizethetőség javítására.

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