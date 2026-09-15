25°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Így enyhítik a lakásválságot az USA-ban: különutas módszerekkel próbálkoznak a tagállamok
Ingatlan

Így enyhítik a lakásválságot az USA-ban: különutas módszerekkel próbálkoznak a tagállamok

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Unióhoz hasonlóan amerikában is lakhatási válság van, amelynek kezelésére maga az USA, és külön-külön a tagállamai is egyre aktívabban lépnek fel. A regionális gazdasági növekedést is fékező lakáshiány enyhítésére a legfontosabb tagállami eszköz a kötelező lakásépítési és megfizethetőségi célok kijelölése lett, amellyel a településeket a kínálat érdemi bővítésére ösztönzik - írja elemzésében az Urban Institute. A Property Investment Forum konferencia jövő hléten az itthoni lakáspiaccal fog kiemelten foglalkozni, érdemes lesz eljönni!
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

Az elmúlt években, különösen 2023 és 2025 között, az amerikai állami törvényhozás több száz olyan javaslatot tárgyalt, amelyek a lakhatás megfizethetőségét és a lakáskínálat bővítését célozták. Mindez annak a felismerésnek köszönhető, hogy a lakáspiaci torzulások és a stagnálás már regionális és állami szinten is visszavetik a gazdasági növekedést. Ha a lakhatási költségek gyorsabban emelkednek, mint a bérek, vagy ha az egyes települések megakadályozzák a beruházásokat, annak messzire gyűrűző következményei lehetnek:

  • a munkavállalók kénytelenek többet ingázni,
  • a munkáltatók nehezebben találnak munkaerőt,
  • a regionális gazdaságok teljesítménye pedig jelentősen visszaesik.

A szélesebb, állami szintű megközelítés biztosíthatja, hogy a lakhatási igények kielégítéséből minden település kivegye a részét, ahelyett, hogy egyes régiók egyszerűen kivonnák magukat a feladat alól. Több állam már sikeresen vezetett be átfogó, a saját kihívásaira szabott reformokat.

  • Texas például korlátozta a családi házas telkek kötelező legkisebb méretét, lehetővé téve ezzel a sűrűbb beépítést.
  • Oregon megkönnyítette a többgenerációs házak és a sorházak építését a lakáskínálat diverzifikációja és a megfizethetőbb lakástípusok elterjedése érdekében.
  • Kalifornia enyhített azokon a környezetvédelmi szabályozásokon, amelyeket korábban gyakran a lakásépítések elszabotálására használtak fel, míg
  • Massachusetts egy új, az állami és a magántőkét ötvöző alappal kezdte támogatni a vegyes jövedelmi szintet célzó lakhatási projekteket.

Ahhoz, hogy ezek a szabályozások valóban érdemi kínálatbővülést hozzanak, az államok egyre gyakrabban határoznak meg konkrét építési célértékeket a települések számára. A sikeres célkitűző programok három fő pillérre épülnek, ezek

  • a célok pontos meghatározása,
  • az ezeket támogató módszertan kiválasztása,
  • valamint a megvalósítási stratégia kidolgozása.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a leghatékonyabban működő rendszerek előre tisztázzák, hogy az általános lakáshiány enyhítése, a megfizethetőség javítása vagy a munkahelyekhez közeli, stratégiai növekedés-e a fő szempont. A meghatározott kvótáknak egyszerre kell kezelniük a meglévő hiányt és a jövőbeli keresletet. Fontos, hogy az elvárások ambiciózusak, ugyanakkor a helyi adottságokat, a hitelkamatokat és az építőipari kapacitásokat mérlegelve reálisak legyenek. A pusztán a korábbi építési adatokra támaszkodó tervezés helyett

Még több Ingatlan

Közleményben reagált Jellinek Dániel cége az őrizetbe vételre

Leminősítette a Scope Ratings a magyar építőipari óriás adósságbesorolását

Vitézy fontos bejelentést tett a Belgrád–Budapest vasútvonalról

a regionális egyenlőtlenségekre és a kielégítetlen igényekre kell fókuszálni.

Ezt a folyamatot

  • a rendszeres felülvizsgálat,
  • az átlátható, adatalapú nyomon követés,
  • valamint a helyi jogi és politikai környezethez igazított ösztönzők és szankciók rendszere teszi teljessé.

A gyakorlatban mindez többféleképpen is megvalósulhat.

  • Massachusettsben például előírták, hogy a helyi lakásállomány tíz százalékának megfizethetőnek kell lennie az alacsony és közepes jövedelműek számára. Ha egy település elmarad ettől a célértéktől, az állam felgyorsítja az engedélyeztetési eljárásokat, kiemelve az irányítást a helyi hatóságok kezéből.
  • Oregon ezzel szemben teljesen egyénre szabott építési célokat határoz meg, és ehhez technikai, valamint pénzügyi támogatást is nyújt a lemaradó önkormányzatoknak.

Az egyértelmű mérőszámokkal, hatékony ösztönzőkkel és a helyi vezetéssel való szoros együttműködéssel kialakított állami elvárások sikeresen hangolják össze a regionális és a helyi érdekeket.

  • Megfelelő finanszírozással,
  • a bürokrácia csökkentésével és
  • infrastrukturális beruházásokkal kiegészítve

ezek a lépések valós esélyt teremtenek a lakáskínálat bővítésére, a megfizethetőség javítására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrásaGettytImageses

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
Fordulóponthoz érkezett az Épduferr: 60 milliárdos megrendelésállománnyal stabil növekedést céloz a tőzsdei cég
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility