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Jövőre visszatér a hőkupola: van egy módszer, amivel hatékonyan harcolhatunk ellene
Ingatlan

Jövőre visszatér a hőkupola: van egy módszer, amivel hatékonyan harcolhatunk ellene

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Idén nyáron sorra érkeztek a kánikulai hullámok érkezik,  sok lakásban már a falak is ontották magukból a meleget. Ilyenkor válik igazán látványossá, hogy a hőszigetelés ma már nemcsak téli rezsikérdés, hanem nyári komfort, energiahatékonyság, ingatlanérték és klímaalkalmazkodás is. De mi mozgatja most a magyar szigetelési piacot: az új építések vagy inkább az energetikai felújítások? Erről beszélgetünk Aszódy Tamással, a Knauf Insulation Kft. ügyvezető igazgatójával.
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Aszódy Tamás a beszélgetésben - többek között - elmondta, hogy az elmúlt években a hőszigetelés szerepe látványosan felértékelődött.

A magas energiaárak sok háztartást és vállalatot késztettek arra, hogy újragondolják épületeik energiahatékonyságát,

miközben a szélsőséges időjárás - a hőhullámok, a tartós nyári felmelegedés és a nagyobb hőingadozások - szintén egyre erősebb érv lett a korszerű szigetelési megoldások mellett.

Ma már nemcsak az a kérdés, mennyit spórolhatunk télen a fűtésen, hanem az is, mennyire marad élhető egy otthon vagy iroda a nyári hónapokban. A piac szempontjából kulcskérdés, hogy a keresletet jelenleg inkább az új építések vagy az energetikai felújítások hajtják. A beruházók és ingatlantulajdonosok döntéseiben egyszerre jelenik meg az ár, a megtérülés, a kivitelezés gyorsasága, a fenntarthatóság és az, hogy az adott megoldás hosszú távon mennyire növeli az épület értékét.

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Emellett egyre nagyobb figyelmet kapnak az olyan technológiai újdonságok is, mint például a fújható üveggyapot, amely bizonyos helyzetekben gyorsabb és hatékonyabb megoldást jelenthet a hagyományos táblás vagy tekercses anyagokhoz képest. A hőszigetelés mellett a hangszigetelés iránti igény is erősödik, különösen társasházakban, irodákban és középületekben, ahol a komfortérzetet már nemcsak a hőmérséklet, hanem a zajterhelés is meghatározza.

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