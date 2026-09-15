Közleményben reagált Jellinek Dániel cége az őrizetbe vételre

A Jellinek Dániel vezette Indotek Group közleményben reagált a történtekre: hangsúlyozták, hogy a vezérigazgató néhány nappal ezelőtt önként eleget tett az idézésnek, és folyamatosan együttműködik a hatóságokkal. Az Indexnek piaci források is megerősítették, hogy Jellinek Dániel korábban már vallomást tett, és elérhető volt a hatóságok számára, így a vele szemben alkalmazott fellépést demonstratívnak és túlzónak tartják.

Az Index hivatkozta források szerint

a jelenlegi kiterjedt vizsgálati szakaszban a hatóságok még nem tudják élesen különválasztani a hálózat központi szereplőit a jóhiszemű piaci partnerektől.

A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint a szeptember 15-i összehangolt akcióban közel negyven hivatalos személy vett részt, köztük a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség munkatársai. A nyomozás bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása és más korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt folyik. Kedden több helyszínen tartottak házkutatást és lefoglalást, négy embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat őrizetbe is vettek.

A hírt elsőként egy civil oknyomozó szellőztette meg, majd Magyar Péter miniszterelnök is beszámolt róla a közösségi oldalán és a parlamentben. A kormányfő megerősítette, hogy a nyomozó hatóságok előállították Jellinek mellett a vagyonkezelő volt vezérét, Szivek Norbertet is.

A büntetőeljárás fókuszában a Volánbusz Zrt. 2016 és 2020 közötti személyszállítási és járműbeszerzési szerződései állnak. A nyomozók négy főbb, erősen túlárazott vagy fiktív konstrukciót vizsgálnak. Az egyik esetben a buszok lízingszerződéseinek lejártakor az állami cég lemondott egy 1,6 milliárd forintos visszatérítésről, majd a járműveket egy Szivek Norberthez köthető cég vette meg töredékáron, hogy aztán a vételár hétszereséért adja tovább azokat. Egy másik ügylet során a Volánbusz mintegy 6,3 milliárd forintot fizetett 250 használt busz bérléséért egy olyan cégnek, amely korábban buszokkal sem rendelkezett, miközben a flotta valós értéke a félmilliárd forintot sem érte el.

Szintén vizsgálják egy kecskeméti telephely megvásárlását, amelyet egy magáncég két hónap leforgása alatt közel dupla áron, 1,3 milliárd forintért adott tovább az állami vállalatnak. Utóbb ráadásul kiderült, hogy az épület alkalmatlan a buszok tárolására. Végül egy kétmilliárd forintos, valós teljesítés nélküli karbantartási szerződés is a nyomozók látókörébe került, ahol a megbízott cég sem telephellyel, sem megfelelő eszközparkkal nem rendelkezett.

A hatóságok jelentős mennyiségű iratot és elektronikus eszközt foglaltak le, amelyeket kiberszakértők vizsgálnak a pénzek útjának feltérképezése érdekében. A gyanú szerint az állami vállalattól elcsalt milliárdokat bonyolult céghálókon és színlelt kölcsönszerződéseken keresztül mozgatták, majd ingatlanokba, luxusautókba fektették, vagy egyszerűen készpénzben vették fel. Bár a rendőrség korábban már nyolc embert kihallgatott az évek óta húzódó ügyben, a Központi Nyomozó Főügyészség idén tavaszi bekapcsolódásával és a mai akcióval a büntetőeljárás új szintre lépett.

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