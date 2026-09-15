Lakossági tiltakozás a vitatott lakóberuházás miatt Kőbányán: petíciót is benyújtottak a döntés ellen

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A Kőbányán található lakóingatlan-beruházáshoz a X. kerületi önkormányzat egy csereügylet keretében átadná a tulajdonában álló területet a Molnár Beton Kft.-nek, amely nyilvános versenyeztetés nélkül kapta meg a lehetőséget.

A kerület cserébe nem készpénzt, hanem a jövőben felépülő ingatlanok egy részét kapná meg.

A lakópark a Szent László tér közeli Füzér utcában, egy általános iskola közvetlen szomszédságában épülne meg.

Trentin szerint különösen aggályos a tranzakció értékarányossága. A telek értékbecslése idén februárban készült el, ám a leköszönő kormány április elején nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a projektet. Ez a döntés jelentősen megnövelte a terület beépíthetőségét, így

az eredetileg tervezett 113 lakás helyett már 270 megépítésére nyílt lehetőség.

Ennek ellenére a megnövekedett fejlesztési potenciálra nem készítettek új értékbecslést, csupán egy értékfenntartó nyilatkozatot adtak ki, ami felveti a kérdést, hogy a kerület valóban a jelenlegi piaci áron számolta-e el a közvagyont.

A környéken élők leginkább attól tartanak, hogy a hatalmas épületegyüttes elviselhetetlenné tenné az amúgy is zsúfolt közlekedést, káros hatással lenne a szomszédos iskola mindennapjaira, és rontaná a világörökség-várományos Szent László-templom környezetét. Mivel a projekt előkészítése során elmaradt az érdemi párbeszéd, a lakosok petíciót indítottak, amelynek első aláírásait már át is adták D. Kovács Róbert polgármesternek.

A vitatott beruházás sorsa jelenleg bizonytalan. A Tisza-kormány más kiemelt projektekkel együtt ezt is felülvizsgálat alá vonta, Budapest Főváros Kormányhivatala pedig egy lakossági bejelentés nyomán felügyeleti eljárásban vizsgálja az önkormányzat júliusi (218/2026.) határozatát. Az aláírásgyűjtés közben tovább folytatódik, a kőbányaiak pedig abban bíznak, hogy a nyilvánosság nyomása rábírja a kerület vezetését a zárt ajtók mögötti döntéshozatal befejezésére.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László