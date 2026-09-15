26°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Lakossági tiltakozás a vitatott lakóberuházás miatt Kőbányán: petíciót is benyújtottak a döntés ellen
Ingatlan

Lakossági tiltakozás a vitatott lakóberuházás miatt Kőbányán: petíciót is benyújtottak a döntés ellen

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Lakossági tiltakozás és aláírásgyűjtés indult Kőbánya központjában egy 264 lakásosra tervezett lakópark építése ellen, ahol a helyiek a nem átlátható, versenyeztetés nélküli telekcsere-ügyletet és a társadalmi egyeztetés hiányát kifogásolják. Bár a jelenlegi kormány felülvizsgálja az elődje által kiemelt beruházássá nyilvánított projektet, az önkormányzat továbbra is kitart a megvalósítás mellett. Trentin Balázs, a kerület Tisza párt országgyűlési képviselője szerint "egy ekkora, Kőbánya központját évtizedekre meghatározó beruházásról nem lehet a helyiek feje fölött dönteni". A projekt otthon startos kiemelését augusztusban felfüggesztette a minisztérium.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A Kőbányán található lakóingatlan-beruházáshoz a X. kerületi önkormányzat egy csereügylet keretében átadná a tulajdonában álló területet a Molnár Beton Kft.-nek, amely nyilvános versenyeztetés nélkül kapta meg a lehetőséget.

A kerület cserébe nem készpénzt, hanem a jövőben felépülő ingatlanok egy részét kapná meg.

A lakópark a Szent László tér közeli Füzér utcában, egy általános iskola közvetlen szomszédságában épülne meg.

Trentin szerint különösen aggályos a tranzakció értékarányossága. A telek értékbecslése idén februárban készült el, ám a leköszönő kormány április elején nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a projektet. Ez a döntés jelentősen megnövelte a terület beépíthetőségét, így

Még több Ingatlan

Megtorpantak a fejlesztések a szomszédban is: a lakásépítések közel harmada egyszerűen eltűnt

Vége van a nyárnak, megtorpant a Balaton és a Velencei-tó környéki lakáspiac

150 milliárd forint fekszik parlagon – ebből lehet 24 ezer új bérlakás

az eredetileg tervezett 113 lakás helyett már 270 megépítésére nyílt lehetőség.

Ennek ellenére a megnövekedett fejlesztési potenciálra nem készítettek új értékbecslést, csupán egy értékfenntartó nyilatkozatot adtak ki, ami felveti a kérdést, hogy a kerület valóban a jelenlegi piaci áron számolta-e el a közvagyont.

A környéken élők leginkább attól tartanak, hogy a hatalmas épületegyüttes elviselhetetlenné tenné az amúgy is zsúfolt közlekedést, káros hatással lenne a szomszédos iskola mindennapjaira, és rontaná a világörökség-várományos Szent László-templom környezetét. Mivel a projekt előkészítése során elmaradt az érdemi párbeszéd, a lakosok petíciót indítottak, amelynek első aláírásait már át is adták D. Kovács Róbert polgármesternek.

A vitatott beruházás sorsa jelenleg bizonytalan. A Tisza-kormány más kiemelt projektekkel együtt ezt is felülvizsgálat alá vonta, Budapest Főváros Kormányhivatala pedig egy lakossági bejelentés nyomán felügyeleti eljárásban vizsgálja az önkormányzat júliusi (218/2026.) határozatát. Az aláírásgyűjtés közben tovább folytatódik, a kőbányaiak pedig abban bíznak, hogy a nyilvánosság nyomása rábírja a kerület vezetését a zárt ajtók mögötti döntéshozatal befejezésére.

Kapcsolódó cikkünk

Kifogyott a lendület a magyar ingatlanpiacon: már a legnépszerűbb lakások árából is alkudhatnak a vevők

Vége a nagy menetelésnek: olyasmi történt a magyar új lakások piacán, amire rég nem volt példa

Otthon Start: szigorú bejelentést tett Vitézy, de nem minden kiemelt beruházást állít le a kormány

Leállíthatja a minisztérium az építési engedély nélküli otthon startos projekteket - mutatjuk, melyek ezek

17 ezer lakás sorsát döntheti el a kormány Otthon Starttal kapcsolatos lépése

Lakáspiaci fordulópont előtt Magyarország: itt vannak a piaci reakciók a kormány bejelentéseire

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi tagja lesz, Magyarországot pedig példaként állította a kontinens elé
Meglépi az Airbnb: hatalmas lakásépítési programot indít az Egyesült Államokban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility