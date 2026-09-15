Meglépi az Airbnb: hatalmas lakásépítési programot indít az Egyesült Államokban

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A Housing Accelerator néven indított programon keresztül az Airbnb olyan forráshiánnyal küzdő, többlakásos ingatlanfejlesztéseknek nyújt áthidaló finanszírozást, amelyek elsősorban a megfizethető árfekvésű és a vegyes jövedelmi helyzetű lakókat célozzák meg. A cég a pályázatokat a program hivatalos weboldalán keresztül fogadja, a befektetésekért cserébe pedig a piaci átlagnál alacsonyabb hozammal is beéri. A kezdeményezés elsősorban az Egyesült Államokra fókuszál, de

a vállalat a nemzetközi terjeszkedés lehetőségét sem zárta ki.

Az első befektetés az austini St. John negyedben valósul majd meg, ahol az Airbnb 6,4 millió dollárral támogat egy mintegy 200 lakásos, megfizethető bérlakásokat magában foglaló fejlesztést. A projekt egy korábbi Home Depot áruház és egy autókereskedés helyén, egy 20 hektáros telken épül fel, amelyet a város több mint tíz éve vásárolt meg önkormányzati fejlesztési célokra, ám azóta is üresen állt. Az emelkedő kamatkörnyezet és a csökkenő austini bérleti díjak miatt a projekt finanszírozása bizonytalanná vált, ezt a tőkehiányt pótolja most az Airbnb forrása.

A megfizethető lakások jövendőbeli bérlői ugyanakkor nem adhatják majd ki ingatlanjaikat a rövid távú bérleti piacon.

Brian Chesky, az Airbnb vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat jelenleg is számos várossal áll vitában azzal kapcsolatban, mekkora szerepük van a lakhatási költségek növekedésében. Álláspontja szerint a platformon kínált lakások csupán töredékét jelentik a teljes lakásállománynak, és a szolgáltatás betiltása egyetlen városban sem hozott ingatlanárcsökkenést. A vállalat a tavalyi évben 12,2 milliárd dolláros árbevétel mellett 2,5 milliárd dolláros nettó eredményt ért el.

A program irányításáért Daniel Hornung, Bidenen-adminisztráció korábbi tisztségviselője felel.

Elmondása alapján aAirbnbnb egyedi befektetései átlagosan a beruházások tőkeszükségletének körülbelül 10 százalékát biztosítják. Mivel a vállalat az egy évtizedes időtávon megtérülő összegeket folyamatosan újra befekteti, a kezdeményezés a kezdeti 250 millió dolláros keretből összességében mintegy 5 milliárd dollárnyi tőke mozgósítását teheti lehetővé.

Shaun Donovan, az Obama-kormányzat korábbi lakásügyi és városfejlesztési minisztere, az Enterprises Community Partners nonprofit szervezet elnöke rámutatott, hogy

az ilyen típusú áthidaló finanszírozások kiemelkedően hatékonyak lehetnek, mivel további piaci és állami forrásokat képesek bevonzani.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokban tapasztalható, becslések szerint 2 és 10 millió lakás közé tehető lakáshiány érdemi kezeléséhez több tízmilliárd dollárra lenne szükség.

A tőkealap biztosításán felül a Housing Accelerator a szabályozási környezet reformját célzó érdekérvényesítést is ösztönzi, kiemelten

az övezeti besorolások,

az engedélyezési eljárások és

az építési szabályzatok rugalmasabbá tétele terén.

A kezdeményezés emellett egy nyílt hozzáférésű adatbázist hoz létre a lakáspolitikai intézkedések nyomon követésére, valamint egy 5 millió dolláros pályázatot is kiír a lakásépítést megkönnyítő és egyszerűsítő technológiai megoldások fejlesztésére.

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