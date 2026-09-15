25°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Soproni Tamás: 20 ezer forinttal csökkentek a bérleti díjak azóta, hogy bevezették az Airbnb-korlátozást
Ingatlan

Soproni Tamás: 20 ezer forinttal csökkentek a bérleti díjak azóta, hogy bevezették az Airbnb-korlátozást

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A rövid távú lakáskiadás korlátozása érezhető változást hozott a VI. kerület ingatlanpiacán, a magán- és egyéb szálláshelyek betiltása óta ugyanis jelentősen bővült a hosszú távú bérlakás-kínálat, miközben a bérleti díjak is mérséklődtek Terézvárosban írta Soproni Tamás, Terézváros polgármestere Facebook-bejegyzésében. Az uniós Airbnb-szabályozási tervről itt írtunk korábban. A lakhatás a Property Investment Forum konferencián is kiemelt téma lesz, érdemes lesz velünk tartani!
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

Az Ingatlan.com adatai szerint a januári korlátozások életbe lépése óta

  • 32 százalékkal nőtt a hosszú távra kínált kiadó lakások száma a kerületben, miközben
  • az átlagos bérleti díj a korábbi 300 ezer forintról 280 ezer forintra csökkent.

Ez a tendencia éles ellentétben áll a fővárosi átlaggal, hiszen Budapest egészében tavaly óta átlagosan 5 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak.

Kapcsolódó cikkünk

Megtorpant a drágulás: komoly fordulat jött a magyar albérletpiacon

A polgármester rámutatott arra is, hogy a társasházi, turisztikai célú szálláshelyek korlátozása önmagában még nem oldja meg a lakhatási problémákat, ezért az önkormányzat egyéb intézkedésekkel is igyekszik bővíteni a lakásállományt. Ennek keretében

évente körülbelül harminc üresen álló, leromlott állapotú önkormányzati bérlakást újítanak fel.

Még több Ingatlan

Közleményben reagált Jellinek Dániel cége az őrizetbe vételre

Leminősítette a Scope Ratings a magyar építőipari óriás adósságbesorolását

Így enyhítik a lakásválságot az USA-ban: különutas módszerekkel próbálkoznak a tagállamok

Emellett előkészítés alatt áll a régóta üresen álló Vörösmarty utca 47/B. szám alatti épület teljes rekonstrukciója, valamint egy új bérház építése is a Szinyei Merse utca és a Szondi utca sarkán.

A lakásállomány megőrzését szolgálja a kerület készülő új településrendezési terve is. Az új szabályozás értelmében a jövőben nem lehet majd szállodává alakítani azokat az épületeket, amelyek a közelmúltban még lakófunkciót töltöttek be.

A lakhatási válságra nincs egyetlen csodafegyver. Sok, egymást erősítő döntésre van szükség ahhoz, hogy több lakás kerüljön vissza valóban lakhatási célra, és többek számára legyen elérhető az élet, a családalapítás Terézvárosban

– hangsúlyozta Soproni Tamás, hozzátéve, hogy a kerület vezetése lépésről lépésre dolgozik a probléma megoldásán.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
Fordulóponthoz érkezett az Épduferr: 60 milliárdos megrendelésállománnyal stabil növekedést céloz a tőzsdei cég
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility