Soproni Tamás: 20 ezer forinttal csökkentek a bérleti díjak azóta, hogy bevezették az Airbnb-korlátozást

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Az Ingatlan.com adatai szerint a januári korlátozások életbe lépése óta

32 százalékkal nőtt a hosszú távra kínált kiadó lakások száma a kerületben, miközben

az átlagos bérleti díj a korábbi 300 ezer forintról 280 ezer forintra csökkent.

Ez a tendencia éles ellentétben áll a fővárosi átlaggal, hiszen Budapest egészében tavaly óta átlagosan 5 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak.

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A polgármester rámutatott arra is, hogy a társasházi, turisztikai célú szálláshelyek korlátozása önmagában még nem oldja meg a lakhatási problémákat, ezért az önkormányzat egyéb intézkedésekkel is igyekszik bővíteni a lakásállományt. Ennek keretében

évente körülbelül harminc üresen álló, leromlott állapotú önkormányzati bérlakást újítanak fel.

Emellett előkészítés alatt áll a régóta üresen álló Vörösmarty utca 47/B. szám alatti épület teljes rekonstrukciója, valamint egy új bérház építése is a Szinyei Merse utca és a Szondi utca sarkán.

A lakásállomány megőrzését szolgálja a kerület készülő új településrendezési terve is. Az új szabályozás értelmében a jövőben nem lehet majd szállodává alakítani azokat az épületeket, amelyek a közelmúltban még lakófunkciót töltöttek be.

A lakhatási válságra nincs egyetlen csodafegyver. Sok, egymást erősítő döntésre van szükség ahhoz, hogy több lakás kerüljön vissza valóban lakhatási célra, és többek számára legyen elérhető az élet, a családalapítás Terézvárosban

– hangsúlyozta Soproni Tamás, hozzátéve, hogy a kerület vezetése lépésről lépésre dolgozik a probléma megoldásán.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio