Vitézy Dávid dokumentumokkal bizonyítja a túlárazást

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A miniszter bejegyzése szerint az M6-os autópálya üzemeltetési feladatainak ellátására benyújtott korábbi ajánlatok között kirívó, mintegy háromszoros árkülönbség látszik. Míg a jelenlegi üzemeltető 44 milliárd forintért látja el a feladatot, addig a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő vállalat 149 milliárd forintos ajánlatot tett ugyanerre a munkára.

A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez egyértelmű és bizonyítható túlárazás, amelyet hivatalos dokumentumok is igazolnak.

Az ügy hátteréhez tartozik, hogy a döntést rögzítő dokumentumot Lázár János saját kezűleg írta alá. Vitézy Dávid videóbeszámolója alapján a döntéshozók részéről több, egymásnak ellentmondó magyarázat is született a helyzet igazolására, hiszen először a munka minőségére hivatkoztak, majd személyes vádakkal illették a bírálókat. A feljelentés benyújtásával és a dokumentumok átadásával

az ügy mostantól a hatóságok előtt folytatódik.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János