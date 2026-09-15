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Vitézy Dávid dokumentumokkal bizonyítja a túlárazást
Ingatlan

Vitézy Dávid dokumentumokkal bizonyítja a túlárazást

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Az M6-os autópálya üzemeltetője 149 milliárd forint helyett mindössze 44 milliárd forintért végzi el ugyanazt az üzemeltetési feladatot, amelyet korábban a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég lényegesen drágábban vállalt volna. Az ügyben feljelentést tettek, a bizonyítékokat pedig átadták az ügyészségnek – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzéséből.
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A miniszter bejegyzése szerint az M6-os autópálya üzemeltetési feladatainak ellátására benyújtott korábbi ajánlatok között kirívó, mintegy háromszoros árkülönbség látszik. Míg a jelenlegi üzemeltető 44 milliárd forintért látja el a feladatot, addig a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő vállalat 149 milliárd forintos ajánlatot tett ugyanerre a munkára.

A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez egyértelmű és bizonyítható túlárazás, amelyet hivatalos dokumentumok is igazolnak.

Az ügy hátteréhez tartozik, hogy a döntést rögzítő dokumentumot Lázár János saját kezűleg írta alá. Vitézy Dávid videóbeszámolója alapján a döntéshozók részéről több, egymásnak ellentmondó magyarázat is született a helyzet igazolására, hiszen először a munka minőségére hivatkoztak, majd személyes vádakkal illették a bírálókat. A feljelentés benyújtásával és a dokumentumok átadásával

az ügy mostantól a hatóságok előtt folytatódik.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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