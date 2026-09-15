Vitézy fontos bejelentést tett a Belgrád–Budapest vasútvonalról

A miniszter egyeztetést folytatott a vasútvonal kivitelezésében érintett kínai és magyar vállalatok, a beruházó vegyes vállalat, a MÁV, valamint a vasúti hatóság vezetőivel. A nyár óta tartó szigorú biztonsági ellenőrzések során feltárt kisebb hibák kijavítása nagyrészt már befejeződött. A tárcavezető szerint a legfontosabb eredmény, hogy a vonatbefolyásoló rendszer alapos vizsgálata során semmilyen, biztonsági szempontból kritikus hibát nem találtak a szakemberek.

A projekt következő lépéseként október 3-án és 4-én teljes terheléses tesztet végeznek a vonalon.

Ebben az időszakban a szerelvények utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrendnek megfelelően, órákon át 160 km/h-s sebességgel közlekednek majd.

"A személyforgalom elindítása már karnyújtásnyira van, de abból az alapelvünkből továbbra sem engedhetünk, hogy az utasok csak akkor vehessék igénybe az új vonalat, ha minden biztonsági ellenőrzés pozitív eredménnyel zárult, és azt a hatóságok, valamint a független szakértők is megerősítették" – hangsúlyozta a miniszter.

Mivel a 150-es vasútvonal menti utasforgalmi létesítmények a teszt idején még munkaterületnek minősülnek, a lakosságot fokozott óvatosságra intik. A vasútvonalon kizárólag a kijelölt átjárókon, a fényjelzéseket szigorúan betartva szabad áthaladni, különösen azért, mert októberben jelentősen megnő a vonatforgalom a pályán.

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