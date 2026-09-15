25°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Vitézy fontos bejelentést tett a Belgrád–Budapest vasútvonalról
Ingatlan

Vitézy fontos bejelentést tett a Belgrád–Budapest vasútvonalról

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Sikeresen lezárult a Budapest–Belgrád vasútvonal vonatbefolyásoló rendszerének ellenőrzése, így október elején elindulhat a vonal teljes terheléses tesztje. Ez a lépés kulcsfontosságú az utasforgalom megindítása előtt, amelyről a próbaüzem értékelése után hoznak majd végleges döntést – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzéséből.

A miniszter egyeztetést folytatott a vasútvonal kivitelezésében érintett kínai és magyar vállalatok, a beruházó vegyes vállalat, a MÁV, valamint a vasúti hatóság vezetőivel. A nyár óta tartó szigorú biztonsági ellenőrzések során feltárt kisebb hibák kijavítása nagyrészt már befejeződött. A tárcavezető szerint a legfontosabb eredmény, hogy a vonatbefolyásoló rendszer alapos vizsgálata során semmilyen, biztonsági szempontból kritikus hibát nem találtak a szakemberek.

A projekt következő lépéseként október 3-án és 4-én teljes terheléses tesztet végeznek a vonalon.

Ebben az időszakban a szerelvények utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrendnek megfelelően, órákon át 160 km/h-s sebességgel közlekednek majd.

"A személyforgalom elindítása már karnyújtásnyira van, de abból az alapelvünkből továbbra sem engedhetünk, hogy az utasok csak akkor vehessék igénybe az új vonalat, ha minden biztonsági ellenőrzés pozitív eredménnyel zárult, és azt a hatóságok, valamint a független szakértők is megerősítették" – hangsúlyozta a miniszter.

Még több Ingatlan

Közleményben reagált Jellinek Dániel cége az őrizetbe vételre

Leminősítette a Scope Ratings a magyar építőipari óriás adósságbesorolását

Így enyhítik a lakásválságot az USA-ban: különutas módszerekkel próbálkoznak a tagállamok

Mivel a 150-es vasútvonal menti utasforgalmi létesítmények a teszt idején még munkaterületnek minősülnek, a lakosságot fokozott óvatosságra intik. A vasútvonalon kizárólag a kijelölt átjárókon, a fényjelzéseket szigorúan betartva szabad áthaladni, különösen azért, mert októberben jelentősen megnő a vonatforgalom a pályán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
Fordulóponthoz érkezett az Épduferr: 60 milliárdos megrendelésállománnyal stabil növekedést céloz a tőzsdei cég
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility