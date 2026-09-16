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40 százalékkal nőtt a Phoenix Pharma fóti raktárkapacitása
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40 százalékkal nőtt a Phoenix Pharma fóti raktárkapacitása

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40 százalékkal bővítette fóti raktárkapacitását a Phoenix Pharma a WING Industrial portfóliójához tartozó East Gate Business Parkban. A beruházással a Phoenix Pharma Zrt. fóti raktárának alapterülete 8000-ről 11 200 négyzetméterre nőtt, a tárhely mérete pedig elérte a 17 ezer raklaphelyet.
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A bővítés a gyógyszer-nagykereskedelemben kiemelten fontos üzembiztonságot, hőmérséklet-szabályozást, nyomon követhetőséget és készletezési kapacitást erősíti.

A WING Industrial 2026 első felében közel 70 ezer négyzetméternyi ipari és logisztikai területet adott bérbe, amelynek 60 százalékát új bérletek tették ki.

A bérlők ma olyan logisztikai megoldásokat keresnek, amelyek gyorsan alakíthatók, üzembiztosak és együtt tudnak nőni a vállalatuk működésével

– idézi a közlemény Korda Zsófiát, a WING Industrial vezetőjét.

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Az East Gate Business Park a főváros közvetlen közelében, az M0, az M2 és az M3 autópályák találkozásánál helyezkedik el.

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