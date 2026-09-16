40 százalékkal nőtt a Phoenix Pharma fóti raktárkapacitása

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

A bővítés a gyógyszer-nagykereskedelemben kiemelten fontos üzembiztonságot, hőmérséklet-szabályozást, nyomon követhetőséget és készletezési kapacitást erősíti.

A WING Industrial 2026 első felében közel 70 ezer négyzetméternyi ipari és logisztikai területet adott bérbe, amelynek 60 százalékát új bérletek tették ki.

A bérlők ma olyan logisztikai megoldásokat keresnek, amelyek gyorsan alakíthatók, üzembiztosak és együtt tudnak nőni a vállalatuk működésével

– idézi a közlemény Korda Zsófiát, a WING Industrial vezetőjét.

Az East Gate Business Park a főváros közvetlen közelében, az M0, az M2 és az M3 autópályák találkozásánál helyezkedik el.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 15. Gigantikus beruházások rajzolják át Magyarországot: óriási építkezési hullám a vidéki nagyvárosokban

Címlapkép forrása: WING Industrial