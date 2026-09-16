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Elutasítják-e a fegyvergyártókat az ESG-befektetők? Meglepő elemzés érkezett az ingatlanpiacról
Ingatlan

Elutasítják-e a fegyvergyártókat az ESG-befektetők? Meglepő elemzés érkezett az ingatlanpiacról

Portfolio
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A védelmi szektor ingatlanhasználata nem jelent automatikusan ESG-kockázatot – erre a következtetésre jutott a Garbe Industrial és a Baker McKenzie ügyvédi iroda közös tanulmánya, amely az európai ESG-szabályozás és a védelmi célú ingatlanok viszonyát vizsgálta - írta meg a CRE Media Europe.
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Az európai logisztikai és ipari ingatlanpiacokon egyre élénkebb vita zajlik arról, miként kezelhetők a védelmi és biztonsági szektorhoz kötődő bérlők az ESG-megfelelőség szempontjából. A Garbe Industrial – Európa egyik vezető logisztikai- és ipariingatlan-fejlesztője – a Baker McKenzie-vel közösen készített elemzésben arra kereste a választ, hogy a főbb európai fenntarthatósági keretrendszerek valóban kizárják-e az ilyen típusú ingatlanokat a befektetési univerzumból.

A tanulmány megállapítja, hogy

  • sem az EU-taxonómia, sem a pénzügyi szolgáltatási szektor fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételeiről szóló rendelete (SFDR),
  • sem pedig a vállalati fenntarthatósági jelentéstételről szóló irányelv (CSRD) nem tartalmaz szektorspecifikus kizárást a védelmi célú bérlőkkel kapcsolatban.

Az ESG-minősítés szempontjából ugyanis az ingatlan fizikai jellemzői – mint az energiahatékonyság, a kibocsátás és az erőforrás-felhasználás –, valamint a tulajdonos vállalatirányítási gyakorlata a mérvadó, nem pedig a bérlő ágazati hovatartozása.

Egy korszerű ipari vagy logisztikai ingatlan nem veszíti el automatikusan ESG-alkalmasságát csak azért, mert a védelmi vagy biztonsági szektorból származó vállalat használja

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– hangsúlyozta Tobias Kassner, a Garbe Industrial igazgatósági tagja és kutatási vezetője. A szakember a döntő tényezők közé az eszköz minőségét, a szabályozási követelményeknek való megfelelést, valamint az átlátható kockázatkezelést sorolta.

A tanulmány ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a szabályozási megfelelés önmagában nem garantálja a befektetői keresletet. Bár a védelmi szektorhoz kötődő ingatlanok egyre inkább bekerülnek a fősodorbeli befektetési portfóliókba,

egyes befektetők továbbra is reputációs kockázatot láthatnak bennük.

A felmérés szerint azonban a piaci szereplők egyre árnyaltabban közelítik meg a kérdést, és az ESG-szabályozás alapján nincs indok az ilyen eszközök elutasítására.

A kutatás kiemeli az alternatív hasznosíthatóság jelentőségét is: a specializált védelmi létesítmények újrahasznosítási potenciálja korlátozott lehet, míg a szabványos ipari és logisztikai ingatlanok jóval nagyobb rugalmasságot kínálnak. Daniel Bork, a Baker McKenzie ingatlanjogi partnercsoportjának vezetője és a tanulmány társszerzője szerint az alternatív hasznosíthatóság

  • csökkenti a bérbeadási kockázatot,
  • javítja a hosszú távú piacképességet, és
  • támogatja az erőforrás-hatékony használatot, ami mind kedvezően hat az ESG-értékelésre.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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