Fontos egyeztetés kezdődik az egyik fővárosi önkormányzatnál, a településkép a tét

A VI. kerületi önkormányzat átalakítaná a helyi településképi szabályozást; a módosítás egyik fő célja, hogy a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban pontosabban meghatározza, hol és milyen formában helyezhetők el reklámok, reklámeszközök, kirakati megjelenések és digitális hirdetések Terézvárosban.
A változtatások különösen az üzletportálokat, kirakatokat, teraszokat, utcabútorokat, hirdetőberendezéseket és a világörökségi területeket érintenék. A tervezet alapján több területen is szigorodnának a reklámelhelyezés feltételei, a szabályszegések esetén pedig magasabb bírságokra és erősebb hatósági fellépésre lehetne számítani.
Lakossági fórumot tartanak a tervezetről
A módosításokat bemutató lakossági fórumot 2026. szeptember 21-én, hétfőn 17 órakor rendezik meg a Polgármesteri Hivatal tanácstermében - 1067 Budapest, Eötvös utca 3. A találkozón bárki megismerheti a tervezett változtatások részleteit, és személyesen is elmondhatja a véleményét. Aki nem tud részt venni a fórumon, írásban is elküldheti javaslatait. Az önkormányzat a fórumot követő nyolc napban, szeptember 29-ig várja a rövid indoklással ellátott észrevételeket a foepitesz@terezvaros.hu e-mail-címre. Fontos feltétel, hogy a hivatal csak azokat a véleményeket tudja figyelembe venni, amelyeket a beküldő teljes nevének feltüntetésével küld el.
A rendeletmódosítás új elemei
Külön meghatároznák a digitális formátumú reklám fogalmát. Ide tartozna minden olyan reklám, amely kijelzőn vagy képernyőn jelenik meg, például képpontokból álló kép, villogó felirat, mozgókép vagy videó. Ez azért fontos, mert a digitális reklámok elhelyezését a tervezet több ponton is korlátozná. Közterületen vagy közterületről látható magánterületen álló utcabútoron például nem lehetne digitális formátumú reklámot elhelyezni.
Szigorodna a kirakati reklámok szabályozása: a kirakatportál üvegsíkjának belső oldalához 1 méternél közelebb nem lehetne reklámot, naturális képet, fotót vagy fotorealisztikus ábrázolást elhelyezni.
A tervezet emellett kimondaná, hogy kirakatportál, kirakatszekrény és dobozportál felületén, valamint ezek üvegsíkjának belső oldalához 1 méteren belül reklám nem helyezhető el. Ez a gyakorlatban érintheti például az üzlethelyiségek ablakába tett akciós plakátokat, termékfotókat, LED-kijelzőket, belülről kihelyezett reklámtáblákat vagy egyéb, közterületről látható kereskedelmi megjelenéseket.
A világörökségi területeken különösen szűk lenne a mozgástér. A tervezet szerint a az ilyen területen reklám és reklámeszköz kizárólag utcabútoron lenne elhelyezhető. Ugyanakkor világörökségi területen közterületen vagy közterületről látható magánterületen álló utcabútoron - az utasváró és a hirdetőoszlop kivételével - reklám nem lenne elhelyezhető. A két szabály együtt azt jelentené, hogy a világörökségi területeken a reklámelhelyezés lehetősége gyakorlatilag az utasvárókra és hirdetőoszlopokra szűkülne. Digitális reklámot azonban ezeken az utcabútorokon sem lehetne elhelyezni, ha azok közterületen vagy közterületről látható magánterületen állnak.
A vendéglátóhelyek teraszait is érintené a változás. A tervezet szerint a terasz berendezési tárgyain - beleértve az árnyékolókat is - reklám nem helyezhető el. Ez különösen a márkajelzésekkel, szponzori megjelenésekkel vagy külső terméklogókkal ellátott napernyők, bútorok, paravánok és egyéb teraszelemek esetében lehet lényeges. A szabályozás célja itt is az egységesebb, visszafogottabb településképi megjelenés lehet.
A tervezet szerint a településképi bejelentési eljárás körébe külön nevesítve bekerülne a reklám és reklámeszköz elhelyezése is. A reklámeszközökre kiadott határozat 5 évig lenne érvényes. Az érvényességi idő lejárta előtt legalább 30 nappal ismételt településképi eljárást kellene kezdeményezni, vagy nyilatkozni kellene arról, hogy a reklámeszközt az érvényességi idő lejártáig elbontják.
A bejelentéshez részletes dokumentációt kellene csatolni, többek között:
- műszaki leírást a telepítésről és a reklámhordozó műszaki adatairól,
- helyszínrajzot,
- látványtervet,
- az utcaképbe illeszkedést bemutató tervet,
- tartószerkezeti tervet,
- tervezői nyilatkozatot arról, hogy a kialakítás megfelel az előírásoknak.
Jelentősen nőhetnek a bírságok
A módosítás a szankciórendszert is átalakítaná. A településképi követelmények megsértése esetén az önkormányzat először figyelmeztetést adna ki, és határidőt biztosítana a jogsértő állapot megszüntetésére. Ha ez eredménytelenül telik el, településképi kötelezést adhatnának ki, és bírságot is kiszabhatnának.
- Az általános településkép-védelmi bírság összege a tervezet szerint legalább 200 ezer, legfeljebb 2 millió forint lenne.
- Reklámok és reklámeszközök szabálytalan elhelyezése esetén ennél magasabb bírságsávot vezetnének be: a bírság összege legalább 650 ezer, legfeljebb 4 millió forint lehetne.
Ha a kötelezett a jogsértő állapotot határidőre nem szünteti meg, reklámeszközök esetében az önkormányzat nem ismételt bírságot szabna ki, hanem a kötelezett költségére megszüntethetné a jogsértő állapotot, és a reklámeszközt el is kobozhatná.
A tervezett változtatások elsősorban azokat érinthetik, akik Terézvárosban közterületről látható üzleti, kereskedelmi vagy reklámcélú megjelenést használnak. Így különösen fontos lehet a tervezet utcai üzlethelyiségek bérlőinek és tulajdonosainak, vendéglátóhelyeknek, társasházaknak, reklámcégeknek, kültéri hirdetési felületüzemeltetőknek, digitális kijelzőket használó vállalkozásoknak, világörökségi területen működő üzleteknek, és teraszokat működtető vendéglátósoknak.
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