Megtorpantak a fejlesztések a szomszédban is: a lakásépítések közel harmada egyszerűen eltűnt

Az újonnan indult építési projektek értéke jelentősen lecsökkent Romániában az első félévben, a legfrissebb EBI Románia Építésaktivitási Jelentés szerint. A projektkezdések szinte minden részpiacon csökkentek - olvasható a szervezet közleményében.

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A gazdasági lassulás, a tartós infláció, a magas kamatlábak és a korlátozott közkiadások együttesen továbbra is korlátozzák a piacot. A legnagyobb visszaesés Romániában a megkezdett társasházi projektek értékében volt (-31% 2025 első félévéhez képest), mert a fejlesztők nehezebb finanszírozási feltételekkel és csökkenő piaci kereslettel szembesülnek. A lakásárak lassabban emelkednek, mint az infláció és az építési költségek, így

a lakásépítés kevésbé vonzó a spekulatív fejlesztőknek.

Az ingatlan-nyilvántartási adatbázis elleni zsarolóvírus-támadás az új építéseket is akadályozta, mivel hetekre befagyasztotta az ingatlanügyleteket, a jelzáloghitel-szerződéseket, a földmérési munkákat és az építési engedélyeket. Mivel a hatóságnak az új kérelmek mellett a leállás alatt felhalmozódott lemaradást is le kell dolgoznia, nem valószínű, hogy a helyzet az év hátralévő részében javulni fog.

A nem lakáscélú részpiac projektkezdése is csökkent, bár mérsékeltebb ütemben (-17% éves szinten). A részpiac teljesítménye egyenetlen volt: a visszaesés a közfinanszírozású épületek, főleg az egészségügyi és az oktatási épületek miatt következett be, mivel az állami beruházások háttárbe szorulnak a megszorító intézkedések és a folyamatban lévő RRF által finanszírozott projektek miatt.

A magánszektor teljesítménye viszont erős, ami segíthet a részpiacnak átvészelni ezt az időszakot. 2026 második negyedévében kezdődött meg például a Palas Iasi bevásárlóközpont felújítása, mely egy kb. 80 millió euró értékű beruházás.

Az infrastruktúra részpiac teljesített a legjobban, bár 14%-kal csökkent éves összevetésben. Az új projektek háttérbe szorultak a meglévő munkák befejezésének javára mivel a román kormány számára a prioritás a 2026. augusztusi RRF határidő előtt a források felhasználása volt. A kormányválság tovább bonyolította mind az új projektek elindítását, mind a már folyamatban lévők finanszírozását.

A 2021-2027-es uniós finanszírozási programok felfutása viszont segíthet fenntartani a magas szintet az év végéig. 2026 első felében kezdődött el például Románia egyik legrégebbi vasúti összeköttetésének felújítása: Bukarest Észak – Jilava – Giurgiu Észak – Giurgiu Északi Határátkelő (55 km), amelyhez 423 millió eurót társfinanszíroztak a 2021-2027-es CEF költségvetésből.

Az EBI Románia Építésaktivitási Jelentés negyedévente elemzi az építőipart, beleértve az újonnan megkezdett építési munkák volumenét és az egyes negyedévekben befejezett projektek értékét összesítve és szegmensenként is. A Jelentést az Eltinga, a Buildecon (indikátorok létrehozása és algoritmusok fejlesztése) és az iBuild (projektkutatás és projektadatbázis) készíti.

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