Sokan már temették őket, most mégis feltámadtak a plázák az Egyesült Államokban

A Green Street ingatlanelemző cég adatai szerint a fedett bevásárlóközpontok - azaz plázák - teljesítménye az elmúlt egy évben mind a tíz kereskedelmiingatlan-szegmenst felülmúlta. A látványos javulást több tényező is segítette:
- a lakóingatlan- és az irodapiac gyengébb hozamai a kiskereskedelmi ingatlanok felé terelték a befektetőket,
- miközben az új fejlesztések hiánya miatt magas maradt a kihasználtság, ami a bérleti díjak növekedését is támogatta.
- Az erős fogyasztói kereslet szintén kedvező környezetet teremtett az ágazat számára.
A legsikeresebb üzemeltetők felújításokkal, valamint az e-kereskedelemnek kevésbé kitett bérlőkkel – mint a luxusmárkák, népszerű éttermek és szórakoztatóipari egységek – vonzzák a vásárlókat. Az Egyesült Államok legnagyobb plázaüzemeltetője, a Simon Property Group részvényárfolyama idén júliusban 2016 óta először döntött új csúcsot, és az elmúlt 12 hónapban az S&P 500 indexet is felülteljesítette.
A fordulat látványos: öt évvel ezelőtt a szektor még a koronavírus-járvány miatti tartós bezárásokkal, az áruházláncok kivonulásával és az e-kereskedelem térhódításával küzdött. 2008 óta mintegy 200 bevásárlóközpont zárt be az országban, így jelenleg nagyjából 900 működik. A párizsi székhelyű Unibail-Rodamco-Westfield (URW) mindössze négy évvel azután tért vissza az amerikai piacra, hogy bejelentette a kivonulási szándékát. A társaság idén közel egymilliárd dollárt fordított arra, hogy két plázájában kivásárolja partnereit, megszervezve a teljes tulajdonjogot. Vincent Rouget, az URW vezérigazgatója kiemelte, hogy
az Egyesült Államokban olyan bérletidíj-növekedést tapasztalnak, amilyenre a 2010-es évek eleje óta nem volt példa.
A fellendülésből nem kizárólag a prémium kategóriájú plázák profitálnak, hiszen a középkategóriás központok bérbeadottsága és forgalma is javuló tendenciát mutat. A járvány ideján csődvédelmet kérő CBL Properties részvényárfolyama idén az év elejéhez képest 48 százalékot ugrott, és a vállalat 2025 júliusa óta öt új ingatlant vásárolt. A CBL egyik központja, a St. Louis-ban található West County Center jól szemlélteti a piaci változást. 2022-ben a bevásárlóközpont értéke az előző évtizedhez képest 30 százalékkal esett vissza, és az újrafinanszírozás szinte lehetetlennek tűnt, mára viszont a bérlői forgalom 2023-hoz képest 13 százalékkal nőtt, és a társaság hatvan napon belül le kívánja zárni az ingatlan újrafinanszírozását.
A befektetők egy része ugyanakkor továbbra is óvatos. Bob Neighoff, a Mariner Investment Group portfóliókezelője szerint kérdéses, hogy a szórakoztatóközpontokkal és éttermekkel feltöltött üzletközpontok hosszú távon is fenntartható modellt kínálnak-e, hiszen véleménye szerint
a plázák értékét elsősorban maga a telek adja, nem pedig a kiskereskedelmi élmény.
A bevásárlóközpontok piaci értéke a mostani javulás ellenére is elmarad az egy évtizeddel ezelőtti csúcsszintektől.
A címlapképen a Simon Property Group Roosevelt Field plázája látható, Garden City, New York. Címlapkép forrása: Getty Images
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