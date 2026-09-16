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Új szállodával bővül a Danubius Hotels kínálata Budapest belvárosában
Ingatlan

Új szállodával bővül a Danubius Hotels kínálata Budapest belvárosában

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Idén október 1-jétől új egységgel bővül a Danubius Hotels kínálata, miután az ingatlan tulajdonosa, az osztrák ILAG-csoporthoz tartozó LGT Immo hosszú távú üzemeltetési szerződést kötött a szállodalánccal a H2 Hotel Budapestre. A 157 szobás belvárosi szálloda Danubius Hotel District V néven, a lánc tizenhetedik tagjaként folytatja működését - írja közleményében a Danubius Hotels.
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Az V. kerületben található épület új neve kifejezetten a központi lokációra utal. Az átállás során a szálloda folyamatosan nyitva tart majd.

Kovács Balázs, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy a tulajdonosi háttér támogatásával továbbra is aktívan keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel erősíthetik pozíciójukat a hazai és a nemzetközi piacon.

Kovács Balázs
Danubius Hotels, vezérigazgató
Kovács Balázs szakmai pályafutását 1993-ban a Danubius csoportnál értékesítőként kezdte. A szakmai ranglétrán végig haladva 1994-től a Hilton Budapestben értékesítőként, majd a szálloda értékesítési i
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Zupkó Éva, az LGT Immo ügyvezetőjének elmondása szerint olyan stabil partnert kerestek, amely jelentős hazai tapasztalattal rendelkezik.

A terjeszkedés fontos lépés a vállalat életében, amely a brit tulajdonos, a CP Holdings a a hálózat fejlesztése iránti hosszú távú elkötelezettségét is mutatja, és illeszkedik a Danubius Hotels stratégiájába, amelynek keretében

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Címlapkép forrása: Danubius Hotels

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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