Új szállodával bővül a Danubius Hotels kínálata Budapest belvárosában

Idén október 1-jétől új egységgel bővül a Danubius Hotels kínálata, miután az ingatlan tulajdonosa, az osztrák ILAG-csoporthoz tartozó LGT Immo hosszú távú üzemeltetési szerződést kötött a szállodalánccal a H2 Hotel Budapestre. A 157 szobás belvárosi szálloda Danubius Hotel District V néven, a lánc tizenhetedik tagjaként folytatja működését - írja közleményében a Danubius Hotels.

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Az V. kerületben található épület új neve kifejezetten a központi lokációra utal. Az átállás során a szálloda folyamatosan nyitva tart majd.

Kovács Balázs, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy a tulajdonosi háttér támogatásával továbbra is aktívan keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel erősíthetik pozíciójukat a hazai és a nemzetközi piacon.

Kovács Balázs Danubius Hotels, vezérigazgató Kovács Balázs szakmai pályafutását 1993-ban a Danubius csoportnál értékesítőként kezdte. A szakmai ranglétrán végig haladva 1994-től a Hilton Budapestben értékesítőként, majd a szálloda értékesítési i … Tovább

Zupkó Éva, az LGT Immo ügyvezetőjének elmondása szerint olyan stabil partnert kerestek, amely jelentős hazai tapasztalattal rendelkezik.

A terjeszkedés fontos lépés a vállalat életében, amely a brit tulajdonos, a CP Holdings a a hálózat fejlesztése iránti hosszú távú elkötelezettségét is mutatja, és illeszkedik a Danubius Hotels stratégiájába, amelynek keretében

az elmúlt években már mintegy 50 milliárd forintot fordítottak meglévő épületeik felújítására és fejlesztésére.

Címlapkép forrása: Danubius Hotels