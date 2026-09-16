Üzenetet küldött a magyar autópálya-üzemeltető Vitézy Dávidnak

Az M6-os autópálya jövőbeli üzemeltetésével kapcsolatos összes ajánlat, műszaki adat és paraméter nyilvánosságra hozatalát kezdeményezi a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). A társaság szerint a megalapozott szakmai összehasonlításhoz elengedhetetlen a teljes átláthatóság, különösen mivel a szaktárca a mai napig nem közölte velük az üzemeltetéssel kapcsolatos döntés ténybeli és jogi alapjait.

Az utóbbi hetekben a sajtóban és a közösségi médiában is rendszeresen téma volt az M6-os autópálya jövőbeli üzemeltetése. A Szíjj László és Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MKIF Zrt. Facebook-bejegyzésében leszögezte, hogy a nyilvános és politikai vitákban a továbbiakban sem kíván részt venni. Jelezték ugyanakkor, hogy jelenleg nincsenek abban a helyzetben, hogy a kormányzati döntéseket értékeljék vagy vitassák, mivel az illetékes minisztérium többszöri megkeresés ellenére sem osztotta meg a társasággal az M6-os üzemeltetésére vonatkozó határozat részleteit.

Az előzményekről itt írtunk:

A társaság álláspontja szerint a nyilvános viták megnyugtató lezárása és a teljes körű transzparencia érdekében

elengedhetetlen lenne, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium tegye hozzáférhetővé az érintett autópálya-szakasz jövőbeli üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi ajánlatot és műszaki adatot.

A cég álláspontja szerint az üzemeltetési költségek objektív megítélése, a tényszerű összehasonlítás és a megalapozott következtetések levonása kizárólag azonos, mindenki számára hozzáférhető műszaki elvárások és adatok birtokában lehetséges. Rámutattak arra is, hogy a nem összehasonlítható adatok összevetése szakmailag teljesen értelmetlen.

Az MKIF Zrt. megerősítette, hogy változatlanul fenntartja korábbi szakmai álláspontját, és a jövőben is a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére, valamint az utazók biztonságos és magas színvonalú kiszolgálására összpontosít.

Emlékezetes, az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működteti és fejleszti a magyar gyorsforgalmi úthálózat jelentős részét a 35 évre elnyert autópálya-koncesszió keretében. A társaság tulajdonosi háttere nem közvetlen magánszemélyi tulajdonként jelenik meg, hanem Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető magántőkealapokon keresztül. Emiatt az MKIF-et a nyilvánosságban jellemzően Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségi köréhez sorolják.

Az M6-os autópálya meglévő szakaszai eddig nem az MKIF fő koncessziós hálózatához tartoztak: az M6-on külön koncessziók működtek, az Érdi-tető–Dunaújváros közötti szakaszt például 2026 októberéig az M6 Duna Autópálya Zrt. üzemeltette. Az MKIF kapcsolódása az M6-hoz eddig inkább a környező hálózati elemeknél jelent meg eddig, például az M8 Dunaújvárosnál az M6-hoz csatlakozó szakaszainál. A cég neve az M6 kapcsán akkor került igazán előtérbe, amikor felmerült, hogy az Érdi-tető és Dunaújváros közötti szakasz lejáró koncessziója után az MKIF veheti át az üzemeltetést, ezt a folyamatot nem engedte tovább a Tisza-kormány.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás