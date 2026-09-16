Vége van a nyárnak, megtorpant a Balaton és a Velencei-tó környéki lakáspiac

A Székesfehérvár, Veszprém és Siófok alkotta régióban nőttek a legmagasabbra az árak augusztusra, itt 862 ezer forintba kerül egy négyzetméter. Bár a drágulás itt volt a legmérsékeltebb, mintegy 10 százalékos,
a magas árszint miatt a vevői aktivitás jelentősen visszaesett, így egy év alatt 43 százalékkal csökkent a tranzakciók száma.
Érdekesség, hogy ebben a térségben kiugróan sok a panellakás, amelyek átlagosan 20 százalékkal olcsóbbak a téglaépítésű lakásoknál. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint
a Balaton és a Velencei-tó vonzáskörzetében egyértelműen a megnövekedett árak okozták a kereslet csökkenését.
Ezzel szemben a Győr, Sopron, Pápa és Mosonmagyaróvár térségének piaca valósággal felrobbant. A négyzetméterárak itt is elérték a 868 ezer forintot, ami 13 százalékos éves drágulást jelent, miközben a lezárt tranzakciók száma egy év alatt közel megduplázódott. A szakértő rámutatott, hogy ebben a régióban a kereslet jócskán meghaladja a kínálatot. Ezt jól mutatja, hogy az eladók alig engednek a hirdetési árból, így a végső alku mértéke mindössze 2 százalék körüli, míg a többi vizsgált térségben a 3-4 százalékot is meghaladja.
A Tatabánya környéki ingatlanpiacon 678 ezer forint körül alakult az átlagos négyzetméterár, ami 15 százalékos emelkedés tavalyhoz képest. A vevők itt fele-fele arányban befektetők és első lakásukat vásárlók, az ingatlanok fele pedig két hónapon belül elkel.
A legnagyobb ütemű, több mint 20 százalékos drágulást a Szombathely, Zalaegerszeg, Keszthely és Körmend térségében fekvő piacon mérték. A 708 ezer forintos négyzetméterár ellenére itt cserélnek gazdát a leggyorsabban az ingatlanok, a kínálatot pedig szinte kizárólag téglaépítésű lakások alkotják.
A Duna House a negyedik negyedévben sem vár trendfordulót a hazai piacon: Szegő Péter szerint ahol jelenleg is élénk a kereslet, ott marad a gyors értékesítési idő és a minimális alku.
Azokon a területeken viszont, ahol a vevők kivárnak, az elkövetkező hónapokban akár kismértékű árcsökkenés is elképzelhető.
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