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Vitézy Dávid megígérte: vadonatúj városrészek épülhetnek fel
Ingatlan

Vitézy Dávid megígérte: vadonatúj városrészek épülhetnek fel

Portfolio
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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elárulta, hogy nem találkozott még Mészáros Lőrinccel, és nincs is erre szándéka, ugyanakkor a minisztérium dolgozik a Mészáros-csoporthoz köthető szerződések felülvizsgálatán. A kormány kiszáll az M6-os autópálya túlárazottnak ítélt koncessziójából, amelyet még Lázár János rendelt meg. A miniszter a Forbes podcastjában hangsúlyozta, hogy a tényleges piaci verseny helyreállítása a cél a közbeszerzésekben, mivel a korábbi rendszerben a NER-en kívüli cégek inkább alvállalkozónak álltak be, hogy elkerüljék a hatósági zaklatást. Kiemelte továbbá a Wekerle Lakásépítési Programot, amelynek keretében rozsdaövezetek beépítésével kívánnak otthont teremteni több tízezer családnak a lakhatási válság enyhítése érdekében.
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Az interjú néhány fontos üzenete:

  • A miniszter nem találkozott még Mészáros Lőrinccel és nincs is ilyen szándéka.
  • Természetesen a minisztérium kapcsolatban áll a Mészáros-birodalommal, hiszen több beruházás és koncesszió mögött is a csoport áll, ezeknek a szerződéseknek a felülvizsgálatán dolgoznak.
  • Az állam és a köz érdekeit kell érvényesíteni. Ahol ez nem megvalósítható, onnan a miniszter szerint elzavarják őket. Példaként említette az M6-os autópálya koncessziót.
  • Az M6-koncesszióból, amit még elődje, Lázár János rendelt meg, kiszáll a kormány, és nem kérik a túlárazott munkát.
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Információ és jelentkezés
  • Az Európai Unió tagjaként elkerülhetetlen, hogy más uniós szereplőkkel versenyezzenek a magyar cégek.
  • Azok a cégek, amelyek versenyezni tudtak volna a NER kivételezett vállalataival, inkább beálltak alvállalkozónak, hogy ne kapjanak rendszeres NAV-ellenőrzést vagy politikai lejáratókampányt. Innentől nem volt valós verseny.
  • A tényleges piaci verseny helyreállítása a cél.
  • Ha tisztességes közbeszerzések vannak, akkor megtörténhet, hogy egy közbeszerzést olyan cég nyer, amely egyik vagy másik politikai tábornak nem szimpatikus. Akár egy külföldi cég is nyújthat jobb szolgáltatást olcsóbban.
  • Példaként megemlítette: a Gubacsi híd esetében egy közepes méretű magyar kivitelező vállalkozás nyerte el egy vasúti híd megépítését.
  • Tudja, hogy nem fognak a nulláról kapacitások épülni a magyar építőiaparban. „Nincsenek szűzlányok a magyar építőiparban” – fogalmazott.
  • 100 milliárd forintból a leghosszabb vasútvonal épüljön meg, és pont. 
  • A népesség a nagyobb városok felé áramlik, ahol több a lehetőség, és magasabb életszínvonalat lehet biztosítani a családoknak. Ezért van szükség a Wekerle Lakásépítési Programra.
  • A terv azoknak a rozsdaövezeteknek a beépítése, melyek jelenleg funkció nélkül állnak, pedig több tízezer családnak adhatnának otthont. A ciklus végéig biztosan várni kell ezekre az ingatlanokra.
  • A tárcavezető ezzel kapcsolatban kiemelte Rákosrendezőt (ahol szerinte 10 ezer lakás épülhet), Rákospalotát, a Kelenföldi pályaudvar térségét és a Diákváros tervezett területét. A nagy megyeközpontokban is elkezdődhetnek majd az építkezések.

  • Nem egy-egy lakóház felépítéséről beszélünk, hanem teljes városrészekről.

  • Az uniós forrásokat úgy kell felhasználni, hogy azokon a városrészeken kell építkezni, ahol a lakhatási válság a leginkább jelentkezik. 
  • Vitézy Dávid szerint az uniós forrásból finanszírozott programok mellett felvirágzik majd a magyar építőipar, de ez legkorábban 2028-ban valósulhat meg.
  • Értékelése szerint a magyar építőipar jelenleg válságban van.
  • A lakástörvény módosítása indokolt lesz annak érdekében, hogy a bérlakásszektor fenntartható legyen.
  • Szerinte egy intézményi lakásfejlesztőnek ma sokkal inkább megéri azonnal eladni a megépült ingatlant, mintha bérbe adná a lakásokat. Ennek egyszerű oka, hogy a bérbeadás után 27 százalékot kellene adóznia. A tárcavezető szerint ez annyira versenyképtelenné teszi a kollégium- és bérlakásfejlesztéseket, hogy senki nem gondolkodik ezekben.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János

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