Vitézy Dávid megígérte: vadonatúj városrészek épülhetnek fel

Az interjú néhány fontos üzenete:
- A miniszter nem találkozott még Mészáros Lőrinccel és nincs is ilyen szándéka.
- Természetesen a minisztérium kapcsolatban áll a Mészáros-birodalommal, hiszen több beruházás és koncesszió mögött is a csoport áll, ezeknek a szerződéseknek a felülvizsgálatán dolgoznak.
- Az állam és a köz érdekeit kell érvényesíteni. Ahol ez nem megvalósítható, onnan a miniszter szerint elzavarják őket. Példaként említette az M6-os autópálya koncessziót.
- Az M6-koncesszióból, amit még elődje, Lázár János rendelt meg, kiszáll a kormány, és nem kérik a túlárazott munkát.
- Az Európai Unió tagjaként elkerülhetetlen, hogy más uniós szereplőkkel versenyezzenek a magyar cégek.
- Azok a cégek, amelyek versenyezni tudtak volna a NER kivételezett vállalataival, inkább beálltak alvállalkozónak, hogy ne kapjanak rendszeres NAV-ellenőrzést vagy politikai lejáratókampányt. Innentől nem volt valós verseny.
- A tényleges piaci verseny helyreállítása a cél.
- Ha tisztességes közbeszerzések vannak, akkor megtörténhet, hogy egy közbeszerzést olyan cég nyer, amely egyik vagy másik politikai tábornak nem szimpatikus. Akár egy külföldi cég is nyújthat jobb szolgáltatást olcsóbban.
- Példaként megemlítette: a Gubacsi híd esetében egy közepes méretű magyar kivitelező vállalkozás nyerte el egy vasúti híd megépítését.
- Tudja, hogy nem fognak a nulláról kapacitások épülni a magyar építőiaparban. „Nincsenek szűzlányok a magyar építőiparban” – fogalmazott.
- 100 milliárd forintból a leghosszabb vasútvonal épüljön meg, és pont.
- A népesség a nagyobb városok felé áramlik, ahol több a lehetőség, és magasabb életszínvonalat lehet biztosítani a családoknak. Ezért van szükség a Wekerle Lakásépítési Programra.
- A terv azoknak a rozsdaövezeteknek a beépítése, melyek jelenleg funkció nélkül állnak, pedig több tízezer családnak adhatnának otthont. A ciklus végéig biztosan várni kell ezekre az ingatlanokra.
- A tárcavezető ezzel kapcsolatban kiemelte Rákosrendezőt (ahol szerinte 10 ezer lakás épülhet), Rákospalotát, a Kelenföldi pályaudvar térségét és a Diákváros tervezett területét. A nagy megyeközpontokban is elkezdődhetnek majd az építkezések.
-
Nem egy-egy lakóház felépítéséről beszélünk, hanem teljes városrészekről.
- Az uniós forrásokat úgy kell felhasználni, hogy azokon a városrészeken kell építkezni, ahol a lakhatási válság a leginkább jelentkezik.
- Vitézy Dávid szerint az uniós forrásból finanszírozott programok mellett felvirágzik majd a magyar építőipar, de ez legkorábban 2028-ban valósulhat meg.
- Értékelése szerint a magyar építőipar jelenleg válságban van.
- A lakástörvény módosítása indokolt lesz annak érdekében, hogy a bérlakásszektor fenntartható legyen.
- Szerinte egy intézményi lakásfejlesztőnek ma sokkal inkább megéri azonnal eladni a megépült ingatlant, mintha bérbe adná a lakásokat. Ennek egyszerű oka, hogy a bérbeadás után 27 százalékot kellene adóznia. A tárcavezető szerint ez annyira versenyképtelenné teszi a kollégium- és bérlakásfejlesztéseket, hogy senki nem gondolkodik ezekben.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János
Trump azonnal betámadta a Fed kamatemelését
Fordulatot követel.
Így vizsgázott az önvezető Tesla esőben Budapesten: az amerikai diplomata is kipróbálta a jövő technológiáját
Tanács Zoltán miniszter is jelen volt.
Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki a Balatonon: ha most hibázik a tulajdonos, teljesen magára marad a bajban
Kongatják a vészharangot a kikötőkben.
Fordulat az AKKO Investnél: veszteségből nyereségbe váltott a cég
Itt vannak az első félév számai.
Támadás érte a Revolutot, váltságdíjat követelnek a hackerek
Bizalmas adatokat értékesíthetnek.
A pénzkeresés alkímiája– díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Magyar Péter közölte: odacsapnak a milliárdos oligarcháknak, átalakítják a trafikrendszert
Biciklizés közben ismertette a kormányülés szerdai programját.
16 extra kőolajszállítmányt vásárol az Orlen
Leállt a szaúdi Kelet–Nyugat kőolajvezeték.
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Top 10 osztalék részvény - 2026. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 729 cég sze
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Hiába az uniós vám, taroltak a külföldi webshopok Magyarországon
Megállíthatatlannak tűnik a nemzetközi online webáruházak térnyerése Magyarországon az MNB ma reggeli számai szerint. A PwC adatai arra is rámutatnak, hogy a fogyasztók és a piac is gyorsan al
Megszorítás vagy modernizáció - az euró ára a felzárkózás lehet
Az euró bevezetése stabilabb pályára állíthatná Magyarországot, és szorosabban a Nyugathoz köthetné az országot. De mi történik, ha az ehhez szükséges költségvetési szigor miatt tovább.
Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében
A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b
Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány?
A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn
Juharlevél az uniós zászlón? Meghúzta az EU a váratlant
Többszörös lépéskényszerben Brüsszel.
Üres frázisokkal nem lehet megvédeni Európát – Ítéletet mond Putyinról a sínylődő hátország
Itt a háború következő fordulópontja.
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.