Belvárosi luxuslakásban sem ritka a térerő-vadászat – így válhat a mobilhálózat az ingatlanfejlesztések új alapkövévé

Egyre modernebb, energiahatékonyabb, jobban szigetelt épületek készülnek Magyarországon, a felhasználói élmény azonban sokszor mégsem tart lépést a technológiai fejlődéssel. Ma már ugyanis korántsem ritka, hogy egy új építésű, magas műszaki színvonalú ingatlanban egész egyszerűen nincs stabil beltéri mobilkapcsolat.

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Az építőipar fejlődése számos szempontból előrelépést hozott, de a modern anyaghasználatnak van egy különösen húsbavágó mellékhatása is, mutat rá a távközlési infrastruktúrára szakosodott CETIN Hungary Zrt. vezérigazgatója a Portfolio kérdésére. A vasbeton szerkezetek, a vastag falak, a többrétegű üvegek és a fémes felületek ugyanis mind-mind akadályozhatják a rádióhullámok terjedését.

Nem csak a préri kellős közepén lehetnek problémák

Kübler-Andrási Judit szerint éppen ezért fordulhat elő, hogy valaki beköltözik egy vadonatúj, akár több millió forint négyezetméter áron vásárolt lakásba, majd azt tapasztalja, hogy az egyik helyiségben még megfelelő a térerő, néhány méterrel arrébb viszont már megszakad a kapcsolat. A probléma tehát nem a préri kellős közepén kezdődik: nagyon is városi és nagyon is modern épületekben is jelentkezhet.

A vezérigazgató szerint a beltéri lefedettség kérdését nem lehet egységesen kezelni, mert az épület funkciója alapvetően meghatározza, milyen hálózati megoldásra van szükség. Egy mélygarázsban például elég lehet az alapvető telefonálási lehetőség és egy stabil internetkapcsolat, míg egy konferenciateremben, ahol egyszerre akár több száz vagy több ezer felhasználó tölthet fel tartalmakat, videózhat vagy dolgozhat mobilinterneten keresztül, már egészen más kapacitásra van szükség.

A szakértő kiemelte, hogy hotelekben, irodaházakban, üzletközpontokban, lakóparkokban, ipari parkokban, gyárakban és sportlétesítményekben egyaránt kulcskérdés lett a megfelelő digitális infrastruktúra. A mobilhálózat ugyanis ma már nem pusztán kommunikációs csatorna, sokkal inkább az épület használhatóságának egyik alapfeltétele.

Előny az előregondolkodóknál

Az ingatlanfejlesztőknek akkor van igazán nagy mozgásterük, ha a telekommunikációs hálózat kérdését nem utólag, hanem már a tervezés korai szakaszában kezelik.

„Ahogy egy új épületnél természetes, hogy előre megtervezik a víz-, gáz-, villamos- vagy gyengeáramú hálózatokat, ugyanígy kellene gondolkodni a beltéri mobilhálózatról is” - vélekedik a szakértő.

A vezérigazgató szerint ez nemcsak műszaki, hanem nagyon is üzleti kérdés. A CETIN számításai alapján ugyanis

akár 40 százalékkal olcsóbb lehet a megfelelő beltéri telekommunikációs infrastruktúra kialakítása, ha azt időben, a többi épületgépészeti és műszaki rendszerrel együtt tervezik meg.

Utólag is lehet javítani a lefedettségen, de az jellemzően drágább, bonyolultabb, és több kellemetlenséggel járhat az üzemeltetőnek, a bérlőknek vagy a lakóknak.

Kübler-Andrási Judit úgy véli, hogy a digitális infrastruktúra mára közvetlen értéknövelő tényezővé vált az ingatlanpiacon és a piaci versenyképességet is javíthatja.

Egy több millió forintos négyzetméteráron értékesített vagy bérbe adott épületnél a vevők és bérlők joggal várják el, hogy ne kelljen kompromisszumot kötniük a mobilkapcsolat minőségében

− teszi hozzá.

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A gyorsítósávon ezúttal is az „AI” jel van felfestve

A mesterséges intelligencia szerepe ugyanakkor szintén egyre inkább megkerülhetetlen, amikor távközlési hálózatok tervezéséről és működtetéséről van szó. A CETIN-nél már évekkel ezelőtt elkezdtek AI-alapú megoldásokkal foglalkozni, és ma már konkrét use-case-ek is segítik a hálózat hatékonyabb működését.

Az AI támogatja a hálózattervezést és az optimalizálást: képes elemezni, hogy egyes konfigurációk milyen helyzetekben működnek a legjobban, és segíthet abban, hogy ne manuális paraméterezéssel, hanem okosabb, adatvezérelt módon javítsák a hálózat teljesítményét. Emellett az AI az üzemeltetésben is kulcsszerepet kap, például munkajegyek ellenőrzésében vagy az energiafelhasználás optimalizálásában.

A digitális infrastruktúrát az ingatlanfejlesztések szerves részeként kell kezelni. Nem elég egy épületet energetikai, építészeti vagy kényelmi szempontból korszerűvé tenni, ha közben a felhasználók alapvető digitális igényei nem teljesülnek

− fogalmazta meg az egyik legfontosabb üzenetet a szakember.

Díjeső vár a műfaj legjobbjaira

Ehhez kapcsolódik az idén a Property Awards 2026 keretében második alkalommal kiosztásra váró Év Digitális Épülete Díja, amely azokat az ingatlanfejlesztéseket hivatott elismerni, amelyek már a tervezés korai szakaszában tudatosan foglalkoztak a digitális infrastruktúrával. A cél nem önmagában a technológiai látványosság díjazása, hanem azoknak a fejlesztéseknek a bemutatása, amelyek valódi, hosszú távon is értékteremtő megoldást nyújtanak a felhasználóknak.

A vezérigazgató szerint a jó pályázatok közös jellemzője a tudatos tervezés, az innováció, a skálázhatóság és a fenntarthatóság. Fontos az is, hogy az ingatlanfejlesztő, az infrastruktúra-szolgáltató és a projekt többi szereplője között valódi együttműködés alakuljon ki. Egy digitálisan jól működő épület ugyanis nem véletlenül lesz jó: a stabil mobilkapcsolat mögött előrelátó tervezés, szakmai koordináció és hosszú távú gondolkodás áll.

A jövő ingatlanpiacán azok az épületek kerülhetnek előnybe, amelyekben a digitális infrastruktúra az utólagos toldás-foldás helyett a fejlesztés alapvető részét képezi

−emeli ki Kübler-Andrási Judit. A felhasználó szempontjából mindez egyszerűen annyit jelent: ne kelljen keresni a térerőt, ne szakadjon meg a hívás, és az épület minden pontján természetes legyen az online jelenlét.

Az Év Digitális Épülete Díjra október 16-ig lehet pályázni, elsősorban olyan fejlesztésekkel, amelyek átgondolt, fenntartható és jövőálló digitális infrastruktúrát valósítottak meg.

Címlapkép forrása: wwwsorok.com