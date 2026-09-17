22°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Belvárosi luxuslakásban sem ritka a térerő-vadászat – így válhat a mobilhálózat az ingatlanfejlesztések új alapkövévé
Ingatlan

Belvárosi luxuslakásban sem ritka a térerő-vadászat – így válhat a mobilhálózat az ingatlanfejlesztések új alapkövévé

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hiába a csúcskategóriás irodaház, a prémium lakópark vagy a legmodernebb hotel, ha a liftben megszakad a hívás, a konferenciateremben akadozik a net, vagy a nappali egyik sarkában eltűnik a térerő. És bár a digitális korban a stabil beltéri mobilhálózat manapság már az oxigénnel egyenértékű alapelvárás, annak megvalósítása tudatos tervezést és minőségi kivitelezést igényel. Erről is beszélt Kübler-Andrási Judit, a CETIN Hungary Zrt. vezérigazgatója Portfolio-nak. A november 12-i Property Awards 2026 keretében kiosztott Év Digitális Épülete Díja a CETIN Zrt. jóvoltából azokat a projekteket hivatott reflektorfénybe helyezni, amelyek idén a legkiemelkedőbb megoldásokkal rukkoltak elő ezen a téren.

Egyre modernebb, energiahatékonyabb, jobban szigetelt épületek készülnek Magyarországon, a felhasználói élmény azonban sokszor mégsem tart lépést a technológiai fejlődéssel. Ma már ugyanis korántsem ritka, hogy egy új építésű, magas műszaki színvonalú ingatlanban egész egyszerűen nincs stabil beltéri mobilkapcsolat.

Property Awards 2026
A hazai ingatlanpiac ünnepe! - Az elmúlt egy év legkülöngesebb piaci teljesítményei és az elmaradhatatlan üzleti networking! Részletekért kattints!
Információ és jelentkezés

Az építőipar fejlődése számos szempontból előrelépést hozott, de a modern anyaghasználatnak van egy különösen húsbavágó mellékhatása is, mutat rá a távközlési infrastruktúrára szakosodott CETIN Hungary Zrt. vezérigazgatója a Portfolio kérdésére. A vasbeton szerkezetek, a vastag falak, a többrétegű üvegek és a fémes felületek ugyanis mind-mind akadályozhatják a rádióhullámok terjedését.

Nem csak a préri kellős közepén lehetnek problémák

Kübler-Andrási Judit szerint éppen ezért fordulhat elő, hogy valaki beköltözik egy vadonatúj, akár több millió forint négyezetméter áron vásárolt lakásba, majd azt tapasztalja, hogy az egyik helyiségben még megfelelő a térerő, néhány méterrel arrébb viszont már megszakad a kapcsolat. A probléma tehát nem a préri kellős közepén kezdődik: nagyon is városi és nagyon is modern épületekben is jelentkezhet.

A vezérigazgató szerint a beltéri lefedettség kérdését nem lehet egységesen kezelni, mert az épület funkciója alapvetően meghatározza, milyen hálózati megoldásra van szükség. Egy mélygarázsban például elég lehet az alapvető telefonálási lehetőség és egy stabil internetkapcsolat, míg egy konferenciateremben, ahol egyszerre akár több száz vagy több ezer felhasználó tölthet fel tartalmakat, videózhat vagy dolgozhat mobilinterneten keresztül, már egészen más kapacitásra van szükség.

Még több Ingatlan

Feszült hangulatban mutatták be a magyar főváros új gigaberuházását – Vitézy Dávid is beállt a projekt mögé

Milliárdokba kerülne felújítani, ez megpecsételheti a műemlék sorsát Buda egyik legszebb részén

Elértük a lélektani határt? Ennyit kell dolgozni egyetlen négyzetméter lakásért a magyar fővárosban

A szakértő kiemelte, hogy hotelekben, irodaházakban, üzletközpontokban, lakóparkokban, ipari parkokban, gyárakban és sportlétesítményekben egyaránt kulcskérdés lett a megfelelő digitális infrastruktúra. A mobilhálózat ugyanis ma már nem pusztán kommunikációs csatorna, sokkal inkább az épület használhatóságának egyik alapfeltétele.

Előny az előregondolkodóknál

Az ingatlanfejlesztőknek akkor van igazán nagy mozgásterük, ha a telekommunikációs hálózat kérdését nem utólag, hanem már a tervezés korai szakaszában kezelik.

„Ahogy egy új épületnél természetes, hogy előre megtervezik a víz-, gáz-, villamos- vagy gyengeáramú hálózatokat, ugyanígy kellene gondolkodni a beltéri mobilhálózatról is” - vélekedik a szakértő.

A vezérigazgató szerint ez nemcsak műszaki, hanem nagyon is üzleti kérdés. A CETIN számításai alapján ugyanis

akár 40 százalékkal olcsóbb lehet a megfelelő beltéri telekommunikációs infrastruktúra kialakítása, ha azt időben, a többi épületgépészeti és műszaki rendszerrel együtt tervezik meg.

Utólag is lehet javítani a lefedettségen, de az jellemzően drágább, bonyolultabb, és több kellemetlenséggel járhat az üzemeltetőnek, a bérlőknek vagy a lakóknak.

Kübler-Andrási Judit úgy véli, hogy a digitális infrastruktúra mára közvetlen értéknövelő tényezővé vált az ingatlanpiacon és a piaci versenyképességet is javíthatja.

Egy több millió forintos négyzetméteráron értékesített vagy bérbe adott épületnél a vevők és bérlők joggal várják el, hogy ne kelljen kompromisszumot kötniük a mobilkapcsolat minőségében

− teszi hozzá.

Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A gyorsítósávon ezúttal is az „AI” jel van felfestve

A mesterséges intelligencia szerepe ugyanakkor szintén egyre inkább megkerülhetetlen, amikor távközlési hálózatok tervezéséről és működtetéséről van szó. A CETIN-nél már évekkel ezelőtt elkezdtek AI-alapú megoldásokkal foglalkozni, és ma már konkrét use-case-ek is segítik a hálózat hatékonyabb működését.

Az AI támogatja a hálózattervezést és az optimalizálást: képes elemezni, hogy egyes konfigurációk milyen helyzetekben működnek a legjobban, és segíthet abban, hogy ne manuális paraméterezéssel, hanem okosabb, adatvezérelt módon javítsák a hálózat teljesítményét. Emellett az AI az üzemeltetésben is kulcsszerepet kap, például munkajegyek ellenőrzésében vagy az energiafelhasználás optimalizálásában.

A digitális infrastruktúrát az ingatlanfejlesztések szerves részeként kell kezelni. Nem elég egy épületet energetikai, építészeti vagy kényelmi szempontból korszerűvé tenni, ha közben a felhasználók alapvető digitális igényei nem teljesülnek

− fogalmazta meg az egyik legfontosabb üzenetet a szakember.

Díjeső vár a műfaj legjobbjaira

Ehhez kapcsolódik az idén a  Property Awards 2026 keretében második alkalommal kiosztásra váró Év Digitális Épülete Díja, amely azokat az ingatlanfejlesztéseket hivatott elismerni, amelyek már a tervezés korai szakaszában tudatosan foglalkoztak a digitális infrastruktúrával. A cél nem önmagában a technológiai látványosság díjazása, hanem azoknak a fejlesztéseknek a bemutatása, amelyek valódi, hosszú távon is értékteremtő megoldást nyújtanak a felhasználóknak.

A vezérigazgató szerint a jó pályázatok közös jellemzője a tudatos tervezés, az innováció, a skálázhatóság és a fenntarthatóság. Fontos az is, hogy az ingatlanfejlesztő, az infrastruktúra-szolgáltató és a projekt többi szereplője között valódi együttműködés alakuljon ki. Egy digitálisan jól működő épület ugyanis nem véletlenül lesz jó: a stabil mobilkapcsolat mögött előrelátó tervezés, szakmai koordináció és hosszú távú gondolkodás áll.

A jövő ingatlanpiacán azok az épületek kerülhetnek előnybe, amelyekben a digitális infrastruktúra az utólagos toldás-foldás helyett a fejlesztés alapvető részét képezi

−emeli ki Kübler-Andrási Judit. A felhasználó szempontjából mindez egyszerűen annyit jelent: ne kelljen keresni a térerőt, ne szakadjon meg a hívás, és az épület minden pontján természetes legyen az online jelenlét.

Az Év Digitális Épülete Díjra október 16-ig lehet pályázni, elsősorban olyan fejlesztésekkel, amelyek átgondolt, fenntartható és jövőálló digitális infrastruktúrát valósítottak meg.

Címlapkép forrása: wwwsorok.com

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Tisza-kormány: indulnak a vagyonosodási vizsgálatok, két letartóztatásról is döntöttek
Feszült hangulatban mutatták be a magyar főváros új gigaberuházását – Vitézy Dávid is beállt a projekt mögé
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility