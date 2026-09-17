Évek óta nem láttunk ilyet: látványosan megtorpant a költözési kedv Magyarországon

A Központi Statisztikai Hivatal szeptemberi adatai alapján a 2025-ös belső vándorlás elmaradt a megelőző évben mért 242 ezres szinttől. A mostani aktivitást 2015 óta csupán egyszer, 2023-ban múlta alul a lakosság, miközben a koronavírus-járványt követő csúcson, 2021-ben még több mint 300 ezren váltottak hivatalosan is lakcímet. Az OTP Ingatlanpont elemzése szerint a mérséklődő lendület részben az Otthon Start programnak köszönhető. A kedvezményes hitelkonstrukciók révén a nagyvárosokon kívüli, vidéki ingatlanpiac is látványos élénkülésnek indult, ami bővítette a helyi kínálatot.
A statisztikákból kiderül, hogy a belső vándorlás nagyjából felét a megyén belüli mozgások teszik ki. Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, és csak a megyehatárokat átlépő, mintegy 115 ezer fős költözést vizsgáljuk, látható, hogy majdnem minden második átköltöző a központi régióba tart - írja elemzésében Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont elemzője. A legnépszerűbb célpont egyértelműen Pest megye volt, ahová az ország más részeiből 26 ezren érkeztek, de Budapest is szorosan a nyomában járt 25 500 új beköltözővel.
A két terület között rendkívül erős a kölcsönhatás, hiszen a fővárosba érkezők 38 százaléka Pest megyéből, míg a Pest megyébe költözők 63 százaléka Budapestről érkezett. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun megye bizonyult a legvonzóbbnak. Lakosságarányosan vizsgálva a legalacsonyabb elvándorlás a nyugati határszélen, Győr-Moson-Sopronban és Vasban, valamint délen, Baranyában és Csongrád-Csanádban volt tapasztalható. A keleti országrészben – különösen Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén – pedig a beköltözések aránya volt a legalacsonyabb.
Bár a magyarok mobilitása összességében mérsékelt – a legtöbben legfeljebb a szomszédos vármegyéig költöznek, az országot átszelő vándorlás pedig ritka –, bizonyos távolabbi irányok mégis kiemelkednek. A főváros és a központi régió munkaerőpiaci szívóereje, valamint bérszínvonala leginkább az ország elmaradottabb vidékein érvényesül.
A Budapestre és Pest megyébe érkezők egy jól látható, stabil hányada továbbra is a keleti régiókból származik.
Ezzel párhuzamosan megfigyelhető a Balaton, valamint a kifejezetten olcsóbb régiók vonzereje is a fővárosiak körében. Veszprém és Somogy megye esetében az új beköltözők negyede, míg a legalacsonyabb ingatlanárakkal rendelkező Nógrádba érkezők 29 százaléka Budapestről tette át a székhelyét, ami azt mutatja, hogy sokak számára a nagyvárosi nyüzsgésből való kiszakadás vagy épp a kedvezőbb megélhetési költségek jelentik a költözés fő motivációját.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Mutatjuk a válaszokat!
Teljesen elszabadultak az iszlám radikálisok: Irántól könyörög segítségért a világ egyik legerősebb hatalma
Diszkrét üzenetet kapott Teherán.
Feszült hangulatban mutatták be a magyar főváros új gigaberuházását – Vitézy Dávid is beállt a projekt mögé
A Szegedi úti felüljáró terveit szerda este egy lakossági fórumon mutatták be.
CRM – három betű, ami a szemünk láttára rajzolja át a világ hatalmi térképét
Mi lesz így Magyarországgal?
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Figyelmeztet az OECD: hatalmas lyukat üthet a költségvetésen a 13. havi nyugdíj az európai mintaállamban
Szigorúbb nyugdíjreformot sürgetnek.
Ennek Trump nagyon nem fog örülni: személyesen hozzá kötötték, mikor nyithat ki a Hormuzi-szoros
Egy másik vezetőt is említettek.
Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan távozik a hidegfront Magyarországról
nagyot fordul az időjárás péntekre.
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Mekkora növekedésre képes a magyar gazdaság?
Az elmúlt három évben a magyar gazdaság teljesítménye gyakorlatilag stagnált. Mi válthatja fel a kifutó, foglalkoztatás-bővülésre épülő növekedési modellt, és reális lehet-e hosszabb t
Nem a haláltól féltek, hanem attól, hogy adóssággal hagyom itt a gyerekeimet!
Van egy mondat, amit sok család kimond, amikor életbiztosításról van szó: "még ráérünk ezzel foglalkozni". Aztán van egy másik, amit már csak akkor szoktak, amikor megtörtént a baj: "bár
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Top 10 osztalék részvény - 2026. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 729 cég sze
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Juharlevél az uniós zászlón? Meghúzta az EU a váratlant
Többszörös lépéskényszerben Brüsszel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.