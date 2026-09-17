Évente egymilliárd forintot kaphatnak a magyar kistérségek, de egy súlyos bökkenő mindent romba dönthet

A 2023-as építészeti törvény értelmében az önkormányzatoknak legkésőbb 2027. július 1-jéig hatályba kell léptetniük az új típusú településtervüket, amely egybeolvasztja a korábbi fejlesztési koncepciót és a helyi építési szabályzatot. Míg a nagyobb városokban a munka már elindult,
a hátrányos helyzetű kistelepüléseken sok helyen még az előkészületek sem kezdődtek meg.
Ennek legfőbb oka a pénzhiány, az önkormányzatok saját költségvetéséből ugyanis nem futja a tervezésre, a korábbi állami pályázati keretek pedig hamar kimerültek. Ráadásul az elnyerhető összegek a valós piaci mérnöki díjak felét sem fedezték.
Ha a települések kicsúsznak a határidőből, nemcsak mulasztásos törvénysértést követnek el, hanem súlyos szakmai problémával is szembesülnek - figyelmeztet a szakember. A törvény erejénél fogva ugyanis a régi helyi építési szabályzatok és településképi rendeletek érvényüket vesztik. Új terv hiányában érvényüket vesztik a helyi építési és esztétikai követelmények is, ami kaotikus állapotokat eredményezhet a hatósági engedélyezések során. Megfelelő önkormányzati rendeleti háttér híján a főépítészi vélemények szubjektívvé és jogilag könnyen támadhatóvá válnak, ami az építtetői perek elszaporodásához vezethet.
A helyzetet tovább bonyolítja egy koncepcionális ellentmondás is: míg a korábbi szabályozás a települési szintű fejlesztéseket szorgalmazta az uniós források lehívásához, az új kormányzati szándék a kistérségi szintű, összehangolt beruházásokra helyezi a hangsúlyt. Ennek eszköze a tervek szerint 2027. augusztus 20-án induló Szent István Vidékfejlesztési Program, amely mikrotérségenként – azaz tíz kistelepülésenként – évente egymilliárd forint szabadon felhasználható forrást biztosít. A fő gond az, hogy ez az új finanszírozási modell és a településtervek kötelező elfogadási határideje jelenleg nincs szinkronban.
A határidő kitolását és a programhoz illesztését javasolja a főépítész
A felvázolt anomáliák feloldására Nagy Imre javaslatcsomagot dolgozott ki: ennek legfontosabb eleme, hogy a kistérségi fejlesztési keretösszeg 10 százalékát dedikáltan a tervezésre fordítanák. Ez a tíz érintett falura vetítve településenként 10 millió forint garantált forrást jelentene. Ha ezt az összeget az önkormányzatok 2027 elején, bürokratikus pályázati eljárások nélkül előre megkapnák, azonnal beépíthetnék a költségvetésükbe, és már idén ősszel megköthetnék a szerződéseket a hiánycikknek számító tervezőmérnökökkel.
A finanszírozás rendezése mellett elengedhetetlen a 2027. július 1-jei végső határidő kitolása legalább jövő év végéig, hogy a folyamat illeszkedjen a vidékfejlesztési program augusztusi indulásához. A főépítész szerint a tervek tartalmi követelményeit is érdemes lenne kettébontani. Első lépésben csak a sürgős építésszabályozási és településképi feladatokat kellene jogszabályba foglalni, megakadályozva ezzel a szabályozási űr kialakulását. A tényleges, hosszú távú fejlesztési tervezés ráérne 2027 ősze után is, amikor a kistérségi források már rendelkezésre állnak, és az állami mintaprojektek kiértékelt tapasztalatai is beépíthetők a helyi koncepciókba. Ezzel a módszerrel
a települési szintű tervezés és a kistérségi forráselosztás valóban egymást erősítő, alulról építkező rendszerré válhatna.
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