Feszült hangulatban mutatták be a magyar főváros új gigaberuházását – Vitézy Dávid is beállt a projekt mögé

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A Speciálterv tervezőiroda mutatta be egy lakossági fórumon a felüljáró és a kapcsolódó úthálózat véglegeshez közeledő terveit. A rendezvény feszült hangulatban indult, a megjelent helyiek ugyanis a megnövekedett autóforgalom és a zöldterületek csökkenése miatt fejezték ki aggodalmukat. Pántya József, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium helyettes államtitkára elmondta, hogy

a részben uniós forrásból megvalósuló projekt kivitelezési tenderét 2027 második felében írhatják ki, az építkezés pedig 2028-ban kezdődhet, és várhatóan 2031-re fejeződik be.

A korábbi tervekhez képest a nyomvonalat kissé északabbra tolták, hogy a felüljáró minél távolabb kerüljön a lakóházaktól. A 41 méter széles hídon középen halad majd a 3-as villamos, mellette kétszer egy sávot biztosítanak az autósoknak, a széleken pedig kerékpársávokat és széles járdákat alakítanak ki. A híd közepén egy új villamosmegálló épül, ahonnan lifttel lehet majd lejutni a tervezett vasútállomáshoz. A villamospályán a buszok nem, a trolibuszok viszont közlekedhetnek majd.

Nem vezetik be az M3-as forgalmát a zuglói és anygalföldi nyugalomba

A tervezők igyekeztek eloszlatni azt a félelmet, hogy az M3-as autópálya forgalma Zugló és Angyalföld csendesebb utcáira zúdulna. A tájékoztatás szerint a forgalmat a Vágány utca felé terelik egy új sáv és egy jelzőlámpás csomópont segítségével, ahonnan a Hungária körút vezeti majd el az autókat. A villamosok sűrűn, kétperces követési idővel járnak majd, a modern CAF-szerelvények pedig a jelenlegieknél sokkal halkabban fognak közlekedni.

A projekt leginkább vitatott része a fakivágás és a parkolóhelyek megszüntetése. A nyomvonalon található 378 fából 170-et kell kivágni, de a szakvélemények szerint ebből 114-et rossz egészségi állapota miatt amúgy is el kellett volna távolítani. A veszteséget 425 új, a jelenlegieknél jóval nagyobb törzsátmérőjű fa elültetésével pótolják. A parkolást illetően a XIII. kerületi oldalon 118 hely szűnik meg, viszont a Kacsóh Pongrác útnál és a Mexikói útnál új P+R parkolók épülnek.

A felüljáró megépítése szorosan kapcsolódik a Rákosrendező mögött épülő új városnegyedhez.

A 80 hektáros területet a fővárosi önkormányzat cége, a Budapesti Közművek Zrt. vásárolta meg 59 milliárd forintért, elővásárlási jogával élve megelőzve az előző Orbán-kormány által favorizált emírségbeli befektetőket. Mivel a főváros eddig csak az első, 12,7 milliárd forintos részletet fizette ki, a projekt jövője az állammal közös fejlesztésként folytatódhat a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának keretein belül.

A területre ígért 800 millió eurós állami infrastrukturális beruházás megvalósítása már a jelenlegi Tisza-kormányra hárul. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter – aki korábban is támogatta a beruházást – a Szegedi úti felüljárót beemelte a Baross Gábor vasútfejlesztési programba, amelyre 46,8 milliárd forintot biztosítanak uniós forrásokból.

Az idén lezárult mestertervpályázat alapján a területen egy 27 ezer embert befogadó, fenntartható, modern városnegyed jön létre. Az új híd a két kerület közötti hiányzó kapcsolatot is megteremti, hanem kiváltja a naponta mintegy 40 percig zárva tartó rákosrendezői sorompót is, emellett megteremti a feltételét annak, hogy a Városligetet a jövőben teljesen autómentesíteni lehessen.

Címlapkép forrása: https://rrpalyazat.hu/