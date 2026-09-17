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Hatalmas új park épül Budapesten: ekkora zöldövezetet kap a népszerű folyóparti kerület
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Hatalmas új park épül Budapesten: ekkora zöldövezetet kap a népszerű folyóparti kerület

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36 ezer négyzetméteres új közpark létesül a pesti Duna-parton, a XIII. kerületi Népfürdő utcánál. Az önkormányzati beruházásban megvalósuló, jelentős zöldfelületet kínáló rekreációs övezet kialakításába a lakosságot is bevonják, szeptember 15-én ugyanis elindult a tervezett funkciókkal kapcsolatos társadalmi egyeztetés - írta meg az epiteszforum.hu.
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A Vizafogó Duna-parti részén, az E.ON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, a Népfürdő utca és a folyó közötti sávban elterülő, 3,6 hektáros terület másfélszer akkora lesz, mint a budai Millenáris Széllkapu. A fejlesztési terület kilenc különböző ingatlanból áll össze, amelyek között önkormányzati építési telkek, már meglévő zöldfelületek, fővárosi közút, valamint egy 14 ezer négyzetméteres, E.ON-tulajdonú terület is található. Utóbbi egy megállapodás értelmében hamarosan a kerület birtokába és üzemeltetésébe kerül.

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Forrás: Építészfórum.hu

A tervek szerint az új park legalább egy részét 2028 végén vagy 2029 elején vehetik birtokba a látogatók.

A kerület elsődleges célja, hogy számos új fa és növény telepítésével egybefüggő, sűrű zöldtömeget hozzon létre. Ennek érdekében a napokban megkezdődött a lakossági vélemények felmérésének első köre arról, hogy milyen funkciókat látnának szívesen az új pihenőparkban. A beérkező javaslatok alapján a szakemberek elkészítik a koncepciótervet, amelyet később ismét véleményezésre bocsátanak. Ezzel a kétlépcsős módszerrel garantálják, hogy kizárólag széles körben támogatott, a helyiek igényeit tükröző fejlesztések valósuljanak meg.

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Nem ez az első alkalom, hogy a XIII. kerület építési telkeket alakít át közparkká vagy játszótérré: az elmúlt években nyolc hasonló projekt valósult meg, amelyek többsége rangos építészeti és tájépítészeti elismeréseket is kapott.

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  • Ilyen volt a 2022-ben megnyílt Vizafogó park,
  • a 2023-as Thurzó park,
  • a tavaly átadott Rokolya park, valamint
  • a jelenleg is épülő Szent László úti játszótér.

A mostani, Duna-parti beruházás is szervesen illeszkedik az önkormányzat hosszú távú városfejlesztési és zöldítési stratégiájába.

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Címlapkép forrása: Építészfórum

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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