Hatalmas új park épül Budapesten: ekkora zöldövezetet kap a népszerű folyóparti kerület

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A Vizafogó Duna-parti részén, az E.ON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, a Népfürdő utca és a folyó közötti sávban elterülő, 3,6 hektáros terület másfélszer akkora lesz, mint a budai Millenáris Széllkapu. A fejlesztési terület kilenc különböző ingatlanból áll össze, amelyek között önkormányzati építési telkek, már meglévő zöldfelületek, fővárosi közút, valamint egy 14 ezer négyzetméteres, E.ON-tulajdonú terület is található. Utóbbi egy megállapodás értelmében hamarosan a kerület birtokába és üzemeltetésébe kerül.

Forrás: Építészfórum.hu

A tervek szerint az új park legalább egy részét 2028 végén vagy 2029 elején vehetik birtokba a látogatók.

A kerület elsődleges célja, hogy számos új fa és növény telepítésével egybefüggő, sűrű zöldtömeget hozzon létre. Ennek érdekében a napokban megkezdődött a lakossági vélemények felmérésének első köre arról, hogy milyen funkciókat látnának szívesen az új pihenőparkban. A beérkező javaslatok alapján a szakemberek elkészítik a koncepciótervet, amelyet később ismét véleményezésre bocsátanak. Ezzel a kétlépcsős módszerrel garantálják, hogy kizárólag széles körben támogatott, a helyiek igényeit tükröző fejlesztések valósuljanak meg.

Nem ez az első alkalom, hogy a XIII. kerület építési telkeket alakít át közparkká vagy játszótérré: az elmúlt években nyolc hasonló projekt valósult meg, amelyek többsége rangos építészeti és tájépítészeti elismeréseket is kapott.

Ilyen volt a 2022-ben megnyílt Vizafogó park,

a 2023-as Thurzó park,

a tavaly átadott Rokolya park, valamint

valamint a jelenleg is épülő Szent László úti játszótér.

A mostani, Duna-parti beruházás is szervesen illeszkedik az önkormányzat hosszú távú városfejlesztési és zöldítési stratégiájába.

Címlapkép forrása: Építészfórum