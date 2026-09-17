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Különleges sétány és luxuslakások épülnek egy legendás művész egykori műhelyénél
Ingatlan

Különleges sétány és luxuslakások épülnek egy legendás művész egykori műhelyénél

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Szeptember közepén elérte legmagasabb pontját a Dohány utcai zsinagóga szomszédságában épülő Seven Pearl lakópark, a szerkezetkész állapotot a beruházó hagyományos bokrétaünnepséggel köszöntötte. A világörökségi és műemléki környezet miatt kivitelezési szempontból is óriási kihívást jelentő, több mint 160 lakást, üzlethelyiségeket és egy új gyalogos passzázst magába foglaló komplexum átadása 2027 végére várható.
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Információ és jelentkezés

A beruházás elsősorban nem a mérete, hanem a helyszíne miatt számít rendkívül bonyolultnak.

  • A szűk belvárosi munkaterület,
  • a szomszédos épületek süllyedési korlátozásai, valamint
  • az örökségvédelmi környezet egyaránt komoly technikai és szervezési kihívások elé állítja a kivitelezőket.
Seven Pearl - BirdEyeView total_2
Forrás: Polat Hungary Kft.

A legfontosabb feladat

a szomszédos zsinagóga teljes körű megóvása,

így az épület esetleges mozgásait és a rezgéseket a nap 24 órájában különleges szenzorokkal figyelik. A biztonság garantálása érdekében a Síp utcai, műemlékvédelem alatt álló homlokzatot ideiglenes acélszerkezettel támasztották meg, és a teljes mélyépítési folyamatot ezen a megőrzött falon keresztül kellett kiszolgálni.

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Forrás: Polat Hungary Kft.

Murat Kerim Kaya, a Polat Hungary ügyvezetője hangsúlyozta, hogy a tervezés során a műemléki előírásokon túl az eredeti épületek szellemiségét is iránymutatónak tekintették. Az épületegyüttes a XIX. században Hild József tervei alapján épült, majd később Hild Károly bővítette ki.

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A műemlékvédelmi hatósággal szorosan együttműködve határozták meg, mely részeket őrzik meg eredeti formájukban, és hol alkalmaznak korszerű megoldásokat. A történelmi kötődést erősíti az is, hogy a komplexumban működött egykor Róth Miksa híres üvegfestő műhelye: az ő öröksége előtt tisztelegve a lakóparkot Hefter László két olyan üvegművészeti alkotása díszíti majd, amelyeket Róth munkássága inspirált.

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Forrás: Polat Hungary Kft.

A 2027 végére elkészülő Seven Pearl 163 – hőszivattyús rendszerrel és okosotthon-megoldásokkal felszerelt – lakást, 11 kereskedelmi egységet, valamint egy közel 150 férőhelyes, kétszintes mélygarázst foglal magában. A beruházás egyik legkiemelkedőbb városszerkezeti eleme a Dohány és a Síp utcát összekötő, mintegy 140 méter hosszú belső passzázs lesz. Ez a kialakítás alatt álló

sétány egy új közösségi és gyalogos tengelyt is létrehoz a történelmi zsidónegyedben.

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Címlapkép forrása: Seven Pearl

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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