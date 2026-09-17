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Már „csak
Ingatlan

Már „csak" minden hetedik lakásfelújító fizet komoly árat a kontármunkáért Magyarországon

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Hatéves mélypontra esett a hanyagul elvégzett építőipari munkákból származó átlagos kárösszeg Magyarországon, amely jelenleg 688 ezer forintot tesz ki. Bár a felelőtlen munkavégzésből adódó anyagi veszteség jelentősen csökkent a tavalyi évhez képest, a kontármunka továbbra is gyakori jelenség, az elmúlt egy évben a megrendelők 15 százaléka járt pórul. A Mapei 2026 őszi elemzése rávilágít, hogy a lakosság pénzügyi lehetőségei szűkösek, a szakemberek megítélése enyhén romlott, ugyanakkor a megrendelők egyre tudatosabban, sokszor már a mesterséges intelligenciát is bevetve választanak kivitelezőt.
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A friss adatok szerint a kontármunkára jutó átlagos kár a 2025-ös, 842 ezer forinton tetőző csúcshoz képest idén augusztusra több mint 150 ezer forinttal mérséklődött, ami 2021 óta a legalacsonyabb értéknek számít. A kedvező tendencia ellenére a probléma kiterjedtsége érdemben nem változott, továbbra is megközelítőleg minden hetedik megrendelő szenved el kárt egy-egy beruházás során.

A felnőtt lakosság csaknem negyven százaléka találkozott már élete során hanyagul elvégzett építőipari munkával.

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Forrás: Mapei

A kárösszeg látványos esése mögött több tényező is meghúzódik.

  • Egyrészt az elmúlt év visszafogottabb kereslete miatt kevesebb volt a nagy értékű felújítás, a kisebb volumenű munkák hibás kivitelezéséből fakadó anyagi kár pedig értelemszerűen alacsonyabb.
  • Másrészt a megrendelők érezhetően tudatosabbá váltak, alaposabban tájékozódnak, árakat hasonlítanak össze, és megnézik a kiszemelt szakemberek korábbi referenciáit, így nagyobb eséllyel ismerik fel időben a kockázatokat.

A piacot jelenleg leginkább a kivárás és az óvatosság jellemzi, ami nagyrészt a családok szűkös anyagi mozgásterének tudható be. Tízből közel kilenc ember számára legalább közepes pénzügyi megterhelést jelentene egy komolyabb felújítás vagy energetikai korszerűsítés, több mint harmaduk pedig jelenleg egyáltalán nem tudna finanszírozni egy ilyen beruházást. Emiatt a lakosság körében továbbra is erős a bizonytalanság az építőipar jövőjével kapcsolatban. A szakértők szerint

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A bizonytalan gazdasági környezet és a megrendelők fokozott árérzékenysége a mesteremberek megítélésére is rányomta a bélyegét. A szakemberekbe vetett bizalom idén enyhén romlott, ami elsősorban nem a munka minőségének romlását, hanem a szigorúbb vásárlói elvárásokat tükrözi. Az átláthatóság ugyanakkor sokat segít, a lakosság háromnegyede ellenőrzi a kivitelezők közösségimédia-oldalait, és már közel harmaduk a mesterséges intelligenciát is segítségül hívja az általános tájékozódáshoz, költségbecsléshez vagy az árak ellenőrzéséhez. A modern technológia és az egyre bővülő, könnyen hozzáférhető információk jelenleg a leghatékonyabb eszközök a kontárok kiszűrésére.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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