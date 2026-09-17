Milliárdokba kerülne felújítani, ez megpecsételheti a műemlék sorsát Buda egyik legszebb részén

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A héten helyszínbejárással egybekötött egyeztetésen ismerhették meg az érdeklődők a területet és az önkormányzat előzetes terveit. A cél egy ötéves bérleti konstrukció kialakítása, amelynek keretében elsősorban a helyiek igényeit figyelembe véve csendes, visszafogott vendéglátóhely nyílhatna meg a területen. Bár a helyszín nem szigorúan védett természeti terület, Natura 2000-es védettséget élvez, így a zöld értékek és a helyi jelleg megóvása kiemelt prioritás az önkormányzat számára.

Forrás: XII. kerület Facebook-oldala

A tervek megvalósításához először rendezni kell az alapvető feltételeket, leginkább a közművek, vagyis az áram- és a csatornahálózat kérdését. A területen található műemléképületet pedig egyelőre elkerítik.

"Borzasztó állapotban van az épület" - mondta el a Portfolio kérdésére Kocsis Borbála, a XII. kerület egyéni képviselője.

Jó lenne, ha az ígért Libegő-felújításból, illetve a környék infrastruktúrájának várható rendezéséből ez a terület is majd profitálhatna

- tette hozzá.

A fórumon az is kiderült, hogy az előző vezetés által ide tervezett korcsolyapálya idén télen máshol, a Városmajorban vagy a Gesztenyéskertben kap majd helyet.

Forrás: Kocsis Borbála Facebook-oldala

A polgármester részvételével zajló eseményen egyértelművé vált, hogy a lakók számára a környék csendjének megőrzése a legfontosabb. Bár a vendéglátás ellen nincs kifogásuk, amennyiben az nem jár zajjal, hatalmas igény mutatkozik a közösségi funkciókra. Sokan a máriaremetei közösségi kertet hozták fel példaként, és olyan helyet szeretnének, ahol fogyasztási kötelezettség nélkül lehet találkozni, kisebb programokat tartani vagy sütögetni. Néhányan az 58-as villamos újraindítását is felvetették, ez azonban egyelőre nem realitás.

A következő lépés a terület bérbeadására vonatkozó, januárban induló pályázat feltételeinek kidolgozása lesz. Az önkormányzat ígérete szerint

a pontrendszerben nem csupán a bérleti díj összege dönt majd, hanem jelentős súllyal esik latba az is, hogy a pályázók milyen közhasznú ötleteket terveznek megvalósítani.

Emellett szempont lesz az is, hogyan képesek teret adni a helyiek közösségi igényeinek, megteremtve a vendéglátás és a szabadidős felhasználás egészséges egyensúlyát.

A témával kapcsolatos további javaslatokat a reszvetel@hegyvidek.hu címre várják.

Címlapkép forrása: Kocsis Borbála