Jellinek és Szivek letartóztatása: szökés és elrejtőzés kockázata miatt rendelte el a bíróság a letartóztatást

A 2015 és 2018 közötti időszakra visszanyúló Volánbusz-ügyben a gyanú szerint mintegy 10 milliárd forintos kár keletkezett az állami vállalatoknál a túlárazott buszbeszerzések és más vitatott ügyletek következtében.

A bíróság megállapította, hogy a gyanú megalapozott, és

a bűncselekmények bizonyítottság esetén akár 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők.

Bár a két fő gyanúsított személyi körülményei rendezettek, a bíróság úgy ítélte meg, hogy

kiemelkedő vagyoni helyzetük és

és kiterjedt kapcsolatrendszerük miatt fennáll a veszélye annak, hogy kivonják magukat az eljárás alól.

Mivel a nyomozás még kezdeti szakaszban jár, a hatóságok további tanúk és esetleges újabb gyanúsítottak kihallgatását tervezik. A bíróság szerint

kulcsfontosságú, hogy az érintettek külső befolyástól mentesen tegyenek vallomást.

A védők hiába indítványozták az enyhébb, lakhelyre korlátozott bűnügyi felügyelet elrendelését, a bíróság álláspontja szerint az eljárás tisztasága jelenleg csak a terheltek elszigetelésével, azaz letartóztatással biztosítható.

Jellinek Dániel esetében a bíróság külön rögzítette a bűnismétlés veszélyét is. Az üzletember korábban már állt bíróság előtt hasonló bűncselekmény miatt, emellett jelenleg is folyamatban van ellene egy másik büntetőeljárás. Gazdasági befolyását figyelembe véve a bíróság álláspontja alapján kényszerintézkedés hiányában fennállna az újabb jogsértések elkövetésének veszélye.

A letartóztatást elrendelő végzés ellen a gyanúsítottak és védőik is fellebbeztek, így az nem jogerős, a végső döntést másodfokon a Fővárosi Törvényszék hozza majd meg. A kiterjedt ügynek Jellineken és Sziveken kívül további három gyanúsítottja van: közülük ketten szabadlábon védekeznek, míg a harmadik érintett esetében a bíróság elutasította az ügyészség letartóztatási indítványát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images