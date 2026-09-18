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Jellinek és Szivek letartóztatása: szökés és elrejtőzés kockázata miatt rendelte el a bíróság a letartóztatást
Ingatlan

Jellinek és Szivek letartóztatása: szökés és elrejtőzés kockázata miatt rendelte el a bíróság a letartóztatást

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A bíróság nem jogerősen elrendelte Jellinek Dániel milliárdos üzletember, valamint Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójának letartóztatását a Volánbusz-ügyhöz kapcsolódó vesztegetési és korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt. A kényszerintézkedést a szökés, az elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélyével indokolták, Jellinek esetében pedig a bűnismétlés kockázatát is megállapították - írta meg a 24.hu.

A 2015 és 2018 közötti időszakra visszanyúló Volánbusz-ügyben a gyanú szerint mintegy 10 milliárd forintos kár keletkezett az állami vállalatoknál a túlárazott buszbeszerzések és más vitatott ügyletek következtében.

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a bűncselekmények bizonyítottság esetén akár 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők.

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  • kiemelkedő vagyoni helyzetük és
  • kiterjedt kapcsolatrendszerük miatt fennáll a veszélye annak, hogy kivonják magukat az eljárás alól.

Mivel a nyomozás még kezdeti szakaszban jár, a hatóságok további tanúk és esetleges újabb gyanúsítottak kihallgatását tervezik. A bíróság szerint

kulcsfontosságú, hogy az érintettek külső befolyástól mentesen tegyenek vallomást.

A védők hiába indítványozták az enyhébb, lakhelyre korlátozott bűnügyi felügyelet elrendelését, a bíróság álláspontja szerint az eljárás tisztasága jelenleg csak a terheltek elszigetelésével, azaz letartóztatással biztosítható.

Jellinek Dániel esetében a bíróság külön rögzítette a bűnismétlés veszélyét is. Az üzletember korábban már állt bíróság előtt hasonló bűncselekmény miatt, emellett jelenleg is folyamatban van ellene egy másik büntetőeljárás. Gazdasági befolyását figyelembe véve a bíróság álláspontja alapján kényszerintézkedés hiányában fennállna az újabb jogsértések elkövetésének veszélye.

A letartóztatást elrendelő végzés ellen a gyanúsítottak és védőik is fellebbeztek, így az nem jogerős, a végső döntést másodfokon a Fővárosi Törvényszék hozza majd meg. A kiterjedt ügynek Jellineken és Sziveken kívül további három gyanúsítottja van: közülük ketten szabadlábon védekeznek, míg a harmadik érintett esetében a bíróság elutasította az ügyészség letartóztatási indítványát.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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