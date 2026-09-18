Jellinek és Szivek letartóztatása: szökés és elrejtőzés kockázata miatt rendelte el a bíróság a letartóztatást

A 2015 és 2018 közötti időszakra visszanyúló Volánbusz-ügyben a gyanú szerint mintegy 10 milliárd forintos kár keletkezett az állami vállalatoknál a túlárazott buszbeszerzések és más vitatott ügyletek következtében.
A bíróság megállapította, hogy a gyanú megalapozott, és
a bűncselekmények bizonyítottság esetén akár 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők.
Bár a két fő gyanúsított személyi körülményei rendezettek, a bíróság úgy ítélte meg, hogy
- kiemelkedő vagyoni helyzetük és
- kiterjedt kapcsolatrendszerük miatt fennáll a veszélye annak, hogy kivonják magukat az eljárás alól.
Mivel a nyomozás még kezdeti szakaszban jár, a hatóságok további tanúk és esetleges újabb gyanúsítottak kihallgatását tervezik. A bíróság szerint
kulcsfontosságú, hogy az érintettek külső befolyástól mentesen tegyenek vallomást.
A védők hiába indítványozták az enyhébb, lakhelyre korlátozott bűnügyi felügyelet elrendelését, a bíróság álláspontja szerint az eljárás tisztasága jelenleg csak a terheltek elszigetelésével, azaz letartóztatással biztosítható.
Jellinek Dániel esetében a bíróság külön rögzítette a bűnismétlés veszélyét is. Az üzletember korábban már állt bíróság előtt hasonló bűncselekmény miatt, emellett jelenleg is folyamatban van ellene egy másik büntetőeljárás. Gazdasági befolyását figyelembe véve a bíróság álláspontja alapján kényszerintézkedés hiányában fennállna az újabb jogsértések elkövetésének veszélye.
A letartóztatást elrendelő végzés ellen a gyanúsítottak és védőik is fellebbeztek, így az nem jogerős, a végső döntést másodfokon a Fővárosi Törvényszék hozza majd meg. A kiterjedt ügynek Jellineken és Sziveken kívül további három gyanúsítottja van: közülük ketten szabadlábon védekeznek, míg a harmadik érintett esetében a bíróság elutasította az ügyészség letartóztatási indítványát.
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