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Megjött a figyelmeztetés a fővárosi autósoknak: korlátozások jönnek a hétvégén, mossák az Erzsébet hidat
Ingatlan

Megjött a figyelmeztetés a fővárosi autósoknak: korlátozások jönnek a hétvégén, mossák az Erzsébet hidat

MTI
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A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, szombaton a Budáról Pestre, vasárnap a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg - közölte a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint az Erzsébet híd mosásával indul az őszi hídmosási program, amely során megtisztul a Váralagút is. A társaság munkatársai - a hétvégi forgalmi terheléshez igazodva -

szombaton 6.30 és 13.30 között az Erzsébet híd déli, vasárnap a híd északi oldalát mossák környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.

A Budapesti Közművek kéri az érintett időszakban a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársaikra.

A hídmosási munkák részei az éves, előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a Budapesti Közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hidjait és a Váralagutat is - olvasható a közleményben.

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