Összecsapnak a gigantikus tőkealapok a romba dőlt ázsiai ingatlanbirodalomért

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A Bloomberg információi szerint a PAG, a Warburg Pincus és a Trustar Capital is ajánlattételre készül a vállalatért. A magántőke-alapok azután kapcsolódtak be ismét a folyamatba, hogy a China Evergrande felszámolói nem jutottak dűlőre a Guangdong Provincial Tourism Holdings társasággal, amellyel korábban kizárólagos tárgyalásokat folytattak. A Evergrande Property Services még júniusban közölte, hogy vevőt keres a többségi részesedésére.

Az egykor a kínai ingatlanpiaci bumm mintapéldájának tekintett China Evergrande felszámolását tovább bonyolította, hogy a cégcsoport alapítóját, Huj Kjant a múlt hónapban életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. A bíróság

az eszközértékek mesterséges túlértékelése és a kötelezettségek elhallgatása miatt találta bűnösnek,

elrendelte teljes vagyonának elkobzását, vállalataira pedig mintegy 15,8 milliárd jüan (nagyjából 2,4 milliárd dollár) összegű bírságot szabott ki.

Az Evergrande külföldi hitelezői mintegy 45 milliárd dolláros követeléssel rendelkeznek, a felszámolók pedig Huj becsült 7,7 milliárd dolláros magánvagyonát is bevonhatják a tartozások rendezésébe.

Az Evergrande Property Services árfolyama idén mintegy 2 százalékot emelkedett a hongkongi tőzsdén, a cég piaci kapitalizációja így 1,6 milliárd dollárt tesz ki. A társaság első féléves árbevétele 6,9 milliárd jüan, míg a nettó nyeresége 517 millió jüan volt.

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