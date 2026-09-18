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Összecsapnak a gigantikus tőkealapok a romba dőlt ázsiai ingatlanbirodalomért
Ingatlan

Összecsapnak a gigantikus tőkealapok a romba dőlt ázsiai ingatlanbirodalomért

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Újabb ajánlatot fontolgatnak magántőke-befektetők a hongkongi tőzsdén jegyzett Evergrande Property Services megvásárlására, miután a kínai Evergrande-csoport felszámolói nem tudtak megállapodni a korábban kiszemelt vevővel - írta meg a Bloomberg.
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A Bloomberg információi szerint a PAG, a Warburg Pincus és a Trustar Capital is ajánlattételre készül a vállalatért. A magántőke-alapok azután kapcsolódtak be ismét a folyamatba, hogy a China Evergrande felszámolói nem jutottak dűlőre a Guangdong Provincial Tourism Holdings társasággal, amellyel korábban kizárólagos tárgyalásokat folytattak. A Evergrande Property Services még júniusban közölte, hogy vevőt keres a többségi részesedésére.

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Az egykor a kínai ingatlanpiaci bumm mintapéldájának tekintett China Evergrande felszámolását tovább bonyolította, hogy a cégcsoport alapítóját, Huj Kjant a múlt hónapban életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. A bíróság

az eszközértékek mesterséges túlértékelése és a kötelezettségek elhallgatása miatt találta bűnösnek,

elrendelte teljes vagyonának elkobzását, vállalataira pedig mintegy 15,8 milliárd jüan (nagyjából 2,4 milliárd dollár) összegű bírságot szabott ki.

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Az Evergrande külföldi hitelezői mintegy 45 milliárd dolláros követeléssel rendelkeznek, a felszámolók pedig Huj becsült 7,7 milliárd dolláros magánvagyonát is bevonhatják a tartozások rendezésébe.

evergrande

Az Evergrande Property Services árfolyama idén mintegy 2 százalékot emelkedett a hongkongi tőzsdén, a cég piaci kapitalizációja így 1,6 milliárd dollárt tesz ki. A társaság első féléves árbevétele 6,9 milliárd jüan, míg a nettó nyeresége 517 millió jüan volt.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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