Rendkívüli kormánydöntés a magyar autópályákról: így számolják fel a Mészáros-féle koncessziót

A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a 2022-ben kötött autópálya-koncessziós szerződés – amelyet az állam több, Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó magántőkealappal kötött – súlyos magyar és uniós jogi aggályokat vet fel, és felmerül a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő értékaránytalansága is. A kormány azonnali határidővel tárgyalásokat kezdeményez a koncesszorokkal a helyzet rendezésére, miközben biztosítani kell az autópályák üzemeltetésének és a megkezdett fejlesztéseknek a folyamatosságát. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a közlekedési és beruházási miniszternek javaslatot kell tennie a jogviszony lezárására.

Súlyos jogi és gazdasági aggályokra hivatkozik a kormány

Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amelyben a kormány megállapítja: a Magyar Állam és több magántőkealap között 2022-ben létrejött autópálya-koncessziós szerződés, valamint annak módosításai súlyos magyar és európai uniós jogi aggályokat vetnek fel. A határozat szerint a szerződés jogszerűsége is kérdésessé válhat, emellett felmerülhet a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás feltűnő értékaránytalansága is.

A kormány ezért tárgyalásokat kezdeményez a koncesszorokkal és a koncessziós társasággal. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, a közlekedési és beruházási miniszternek javaslatot kell tennie a kormány számára a jogviszony lezárására.

Melyik szerződésről van szó?

A határozat a Magyar Állam mint koncesszióba adó és az alábbi koncesszorok között 2022. május 17-én létrejött autópálya-koncessziós szerződésre, valamint annak módosításaira vonatkozik:

THEMIS Magántőkealap,

KONZUM PE Magántőkealap,

OPUS New Way Magántőkealap,

OPUS Bridge Magántőkealap,

CRONUS Magántőkealap,

VESTA Magántőkealap,

VIA Magántőkealap.

A kormányhatározat szerint a szerződés és annak módosításai olyan problémákat vethetnek fel, amelyek nemcsak jogi, hanem gazdasági szempontból is indokolttá teszik a helyzet rendezését.

Mit kifogásol a kormány?

A határozat két fő problémakört emel ki.

1. Magyar és uniós jogi aggályok

A kormány megállapítása szerint az autópálya-koncessziós szerződés és annak módosításai súlyos magyar és európai uniós jogi aggályokat vetnek fel.

A szöveg alapján ezek az aggályok a koncessziós szerződés jogszerűségét is érinthetik. A határozat ugyanakkor nem részletezi, pontosan mely szerződéses rendelkezések vagy eljárási elemek miatt merültek fel ezek a kifogások.

2. Feltűnő értékaránytalanság

A kormányhatározat másik fontos megállapítása, hogy felmerülhet a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás feltűnő értékaránytalansága.

Ez a megfogalmazás arra utal, hogy a kormány szerint vizsgálni kell: a szerződésben vállalt szolgáltatások és az azokért járó ellenérték aránya gazdaságilag megfelelő-e a Magyar Állam szempontjából.

A határozat külön kiemeli, hogy biztosítani szükséges a Magyar Állam számára gazdaságilag hátrányos helyzet rendezését.

Nem állhat le az autópályák üzemeltetése

Fontos elem, hogy a kormányhatározat nem az autópálya-üzemeltetés azonnali megszakításáról szól. A szöveg kifejezetten rögzíti, hogy a jogszerűség biztosítása és a gazdasági helyzet rendezése mellett fenn kell tartani:

az autópálya-üzemeltetés folyamatosságát, valamint

a már megkezdett fejlesztési feladatok folyamatosságát.

Tárgyalásokat kell kezdeni a koncesszorokkal

A határozat felhívja a közlekedési és beruházási minisztert, hogy tájékoztassa:

a koncesszort,

valamint a koncessziós társaságot

a Magyar Állam jogi és gazdasági álláspontjáról.

Ezt követően a miniszternek tárgyalásokat kell kezdeményeznie annak érdekében, hogy a kormány által megjelölt cél - vagyis a jogszerűség biztosítása és az állam számára hátrányos gazdasági helyzet rendezése - teljesüljön.

Mi történik, ha nem sikerül megállapodni?

A kormányhatározat egyértelműen rendelkezik arról is, mi a következő lépés akkor, ha a tárgyalások sikertelenek.

Ebben az esetben a közlekedési és beruházási miniszternek intézkedési javaslatot kell tennie a kormány számára a jogviszony lezárására.

Ez alapján a kormány egyelőre tárgyalásos rendezést ír elő, de nyitva hagyja a lehetőséget arra, hogy a szerződéses jogviszonyt lezárják, ha nem születik megfelelő megállapodás.

Azonnali határidőt szabott a kormány

A határozat végrehajtásáért a közlekedési és beruházási miniszter felel. A határidő: azonnal.

Ez azt jelenti, hogy a miniszternek haladéktalanul meg kell tennie a szükséges lépéseket: tájékoztatnia kell az érintett feleket, meg kell kezdenie a tárgyalások előkészítését, és sikertelenség esetén javaslatot kell kidolgoznia a jogviszony lezárására.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio