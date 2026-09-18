Rendkívüli kormánydöntés a magyar autópályákról: így számolják fel a Mészáros-féle koncessziót

Súlyos jogi és gazdasági aggályokra hivatkozik a kormány
Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amelyben a kormány megállapítja: a Magyar Állam és több magántőkealap között 2022-ben létrejött autópálya-koncessziós szerződés, valamint annak módosításai súlyos magyar és európai uniós jogi aggályokat vetnek fel. A határozat szerint a szerződés jogszerűsége is kérdésessé válhat, emellett felmerülhet a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás feltűnő értékaránytalansága is.
A kormány ezért tárgyalásokat kezdeményez a koncesszorokkal és a koncessziós társasággal. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, a közlekedési és beruházási miniszternek javaslatot kell tennie a kormány számára a jogviszony lezárására.
Melyik szerződésről van szó?
A határozat a Magyar Állam mint koncesszióba adó és az alábbi koncesszorok között 2022. május 17-én létrejött autópálya-koncessziós szerződésre, valamint annak módosításaira vonatkozik:
- THEMIS Magántőkealap,
- KONZUM PE Magántőkealap,
- OPUS New Way Magántőkealap,
- OPUS Bridge Magántőkealap,
- CRONUS Magántőkealap,
- VESTA Magántőkealap,
- VIA Magántőkealap.
A kormányhatározat szerint a szerződés és annak módosításai olyan problémákat vethetnek fel, amelyek nemcsak jogi, hanem gazdasági szempontból is indokolttá teszik a helyzet rendezését.
Mit kifogásol a kormány?
A határozat két fő problémakört emel ki.
1. Magyar és uniós jogi aggályok
A kormány megállapítása szerint az autópálya-koncessziós szerződés és annak módosításai súlyos magyar és európai uniós jogi aggályokat vetnek fel.
A szöveg alapján ezek az aggályok a koncessziós szerződés jogszerűségét is érinthetik. A határozat ugyanakkor nem részletezi, pontosan mely szerződéses rendelkezések vagy eljárási elemek miatt merültek fel ezek a kifogások.
2. Feltűnő értékaránytalanság
A kormányhatározat másik fontos megállapítása, hogy felmerülhet a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás feltűnő értékaránytalansága.
Ez a megfogalmazás arra utal, hogy a kormány szerint vizsgálni kell: a szerződésben vállalt szolgáltatások és az azokért járó ellenérték aránya gazdaságilag megfelelő-e a Magyar Állam szempontjából.
A határozat külön kiemeli, hogy biztosítani szükséges a Magyar Állam számára gazdaságilag hátrányos helyzet rendezését.
Nem állhat le az autópályák üzemeltetése
Fontos elem, hogy a kormányhatározat nem az autópálya-üzemeltetés azonnali megszakításáról szól. A szöveg kifejezetten rögzíti, hogy a jogszerűség biztosítása és a gazdasági helyzet rendezése mellett fenn kell tartani:
- az autópálya-üzemeltetés folyamatosságát, valamint
- a már megkezdett fejlesztési feladatok folyamatosságát.
Tárgyalásokat kell kezdeni a koncesszorokkal
A határozat felhívja a közlekedési és beruházási minisztert, hogy tájékoztassa:
- a koncesszort,
- valamint a koncessziós társaságot
a Magyar Állam jogi és gazdasági álláspontjáról.
Ezt követően a miniszternek tárgyalásokat kell kezdeményeznie annak érdekében, hogy a kormány által megjelölt cél - vagyis a jogszerűség biztosítása és az állam számára hátrányos gazdasági helyzet rendezése - teljesüljön.
Mi történik, ha nem sikerül megállapodni?
A kormányhatározat egyértelműen rendelkezik arról is, mi a következő lépés akkor, ha a tárgyalások sikertelenek.
Ebben az esetben a közlekedési és beruházási miniszternek intézkedési javaslatot kell tennie a kormány számára a jogviszony lezárására.
Ez alapján a kormány egyelőre tárgyalásos rendezést ír elő, de nyitva hagyja a lehetőséget arra, hogy a szerződéses jogviszonyt lezárják, ha nem születik megfelelő megállapodás.
Azonnali határidőt szabott a kormány
A határozat végrehajtásáért a közlekedési és beruházási miniszter felel. A határidő: azonnal.
Ez azt jelenti, hogy a miniszternek haladéktalanul meg kell tennie a szükséges lépéseket: tájékoztatnia kell az érintett feleket, meg kell kezdenie a tárgyalások előkészítését, és sikertelenség esetén javaslatot kell kidolgoznia a jogviszony lezárására.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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