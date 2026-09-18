Tőkebevonás után lakópark és négycsillagos szálloda épül a Ráday utcában

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A beruházást részben finanszírozó Realis 5 Alapba 40 százalékban magán-, 60 százalékban pedig intézményi befektetőktől érkezett forrás. Ebből az összegből egy 84 lakásos – a stúdióktól a több hálószobás ingatlanokig terjedő – lakóépületet valósítanak meg, amelynek felső szintjeiről a Gellért-hegyre nyílik majd kilátás.

A kivitelezés várhatóan 2027 harmadik negyedévében indul.

A projekt másik felét a Realis 6 Alap biztosítja, ahol a magán- és az intézményi tőke aránya 35, illetve 65 százalék. Ez a forrás egy franchise-szerződéssel üzemeltetett, 171 szobás, négycsillagos lifestyle szálloda felépítését fedezi. Schrancz Mihály, a Realis WAM alapító-vezérigazgatója szerint a turisztikai trendek egyértelműen indokolják egy újabb prémium hotel megvalósítását, amely a Deák Ferenc téri Canopy by Hilton mellett tovább erősíti a cégcsoport belvárosi szállodaportfólióját.

A Realis Group ingatlanbefektetési üzletágaként működő alapkezelő már hat alapban kezeli a vagyont, amely teljes egészét tekintve 45 százalékban magán-, 55 százalékban pedig intézményi forrásokból tevődik össze. Az ingatlanfejlesztések operatív menedzselését a Realis Development végzi.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László