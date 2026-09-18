25°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Tőkebevonás után lakópark és négycsillagos szálloda épül a Ráday utcában
Ingatlan

Tőkebevonás után lakópark és négycsillagos szálloda épül a Ráday utcában

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Újabb 7 milliárd forintnyi tőkét vont be a Realis WAM Alapkezelő a budapesti Ráday utcában megvalósuló lakóingatlan- és szállodafejlesztéséhez. Az augusztus végén lezárult sikeres tranzakcióval a vállalatcsoport által kezelt vagyon elérte a 32 milliárd forintot - írta közleményében a cég. Vezérigazgatója, Schrancz Mihály előadónk lesz a jövő heti Property Investment Forum konferencián, érdemes lesz ott lenni!
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A beruházást részben finanszírozó Realis 5 Alapba 40 százalékban magán-, 60 százalékban pedig intézményi befektetőktől érkezett forrás. Ebből az összegből egy 84 lakásos – a stúdióktól a több hálószobás ingatlanokig terjedő – lakóépületet valósítanak meg, amelynek felső szintjeiről a Gellért-hegyre nyílik majd kilátás.

A kivitelezés várhatóan 2027 harmadik negyedévében indul.

A projekt másik felét a Realis 6 Alap biztosítja, ahol a magán- és az intézményi tőke aránya 35, illetve 65 százalék. Ez a forrás egy franchise-szerződéssel üzemeltetett, 171 szobás, négycsillagos lifestyle szálloda felépítését fedezi. Schrancz Mihály, a Realis WAM alapító-vezérigazgatója szerint a turisztikai trendek egyértelműen indokolják egy újabb prémium hotel megvalósítását, amely a Deák Ferenc téri Canopy by Hilton mellett tovább erősíti a cégcsoport belvárosi szállodaportfólióját.

A Realis Group ingatlanbefektetési üzletágaként működő alapkezelő már hat alapban kezeli a vagyont, amely teljes egészét tekintve 45 százalékban magán-, 55 százalékban pedig intézményi forrásokból tevődik össze. Az ingatlanfejlesztések operatív menedzselését a Realis Development végzi.

Még több Ingatlan

Összecsapnak a gigantikus tőkealapok a romba dőlt ázsiai ingatlanbirodalomért

Jellinek és Szivek letartóztatása: szökés és elrejtőzés kockázata miatt rendelte el a bíróság a letartóztatást

Végleg eltűnik több retro vasútállomás a Balaton partjáról

Kapcsolódó cikkünk

Decemberben startol a Realis WAM bel-budai lakóingatlanfejlesztése

Tőkebevonás Magyarországon: milliárdos lakóprojektet indít a Realis WAM Debrecenben

Canopy by Hilton szállodát fejleszt a Realis WAM a Deák Ferenc téri irodaházból

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
Feszült hangulatban mutatták be a magyar főváros új gigaberuházását – Vitézy Dávid is beállt a projekt mögé
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility