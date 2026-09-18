Végleg eltűnik több retro vasútállomás a Balaton partjáról

A balatoni vasútállomások jelentős része évtizedek óta nem esett át érdemi felújításon. Az épületek műszaki állapota leromlott, fenntartásuk gazdaságtalan, emellett sok helyen hiányzik a korszerű utastájékoztatás és az akadálymentesítés is. Az elmúlt évek pálya- és villamosítási fejlesztései után elkerülhetetlenné vált, hogy az állomások és megállóhelyek is felzárkózzanak a megújult vasúti infrastruktúrához. A beruházások a forgalmas átszállási csomópontokat és a kisebb megállókat is érintik.
A déli parton három helyszínen indulnak meg a munkálatok, amelyeket a vasúti forgalom és az utaskiszolgálás folyamatos fenntartása mellett végeznek el, várhatóan 16 hónap alatt. Balatonlellén a régi megállóhelyi épületet teljesen elbontják, és egy modern, napelemes, klimatizált épületet emelnek a helyére. Emellett rendezik az állomás környezetét, új burkolatot fektetnek le és megújítják a zöldfelületeket. Ezt a beruházást az Investment Kft. végzi el mintegy 881 millió forintból.
Balatonbogláron és Bélatelepen a meglévő, helyi védettséget élvező épületeket megőrzik, de kívül-belül alaposan korszerűsítik őket. Cserélik a nyílászárókat, elvégzik az épületek hőszigetelését, és modern klímaberendezéseket szerelnek be. Mindkét helyszínen megújul a környezet, akadálymentes parkolókat alakítanak ki, valamint növelik a zöldterületek arányát. A boglári munkálatokat a Horváth Építőmester Zrt. nyerte el 963 millió forintos ajánlattal, míg a bélatelepi fejlesztést az Investment Kft. valósítja meg mintegy 390 millió forintból.
Az északi parton négy állomás átépítése kezdődik meg, a kivitelezésért mindegyik esetben a Railway Network Kft. felel. Polgárdiban a régi épület helyett egy teljesen új, gazdaságosan üzemeltethető, napelemes felvételi épület épül, a környezetében pedig parkolót, kerékpártárolókat és tágas gyalogos zónát alakítanak ki mintegy 776 millió forintból, 16 hónap alatt. Füle megállóhelyén a régi épületet szintén elbontják, helyére egy kisebb, fenntarthatóbb építmény kerül, emellett a kényelmesebb fel- és leszállás érdekében egy 250 méter hosszú magasperont is kiépítenek. A 659 millió forintos beruházás 19 hónapot vesz igénybe.
Csittényhegyen és Balatonkenesén a meglévő épületeket újítják fel és korszerűsítik. Csittényhegyen az épület felújítása mellett szintén kiépítenek egy 250 méter hosszú magasperont, valamint új parkolókat és kerékpártárolókat létesítenek mintegy 749 millió forintból. Balatonkenesén az állomásépület tetejére napelemes rendszert telepítenek, megújítják a burkolatokat, és jelentősen megnövelik a zöldfelületeket. Ez a projekt 962 millió forintból valósul meg.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán. 2021. április 1
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