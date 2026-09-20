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Megjött a fordulat a home office-háborúban: megmérték, hatékonyabbak-e az irodában dolgozók
Ingatlan

Megjött a fordulat a home office-háborúban: megmérték, hatékonyabbak-e az irodában dolgozók

Gyors összefoglaló
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Az irodai jelenlét mérése önmagában már nem elegendő a munkahelyi teljesítmény megítéléséhez – derül ki a Savills és a CoreNet közös felméréséből. Az elemzés szerint a vállalatok egyre összetettebb mutatók alapján értékelik irodáik szerepét: nemcsak azt nézik, hányan járnak be, hanem azt is, hogy az iroda hogyan támogatja az üzleti teljesítményt, a vállalati kultúrát, az innovációt, valamint a munkatársak fejlődését és megtartását.
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A Covid óta az irodák sikerességét gyakran az alapján ítélték meg, milyen rendszeresen vannak jelen a dolgozók. A nagyvállalatok irodai jelenléti elvárásai sok figyelmet kaptak, a kihasználtsági adatok pedig a munkahelyi teljesítmény egyik fő mércéjévé váltak. A Savills szerint az irodai jelenlét nem mutatja meg a teljes képet: az is fontos, hogy a munkavállalók mit csinálnak az irodában, és a munkakörnyezet hogyan járul hozzá a szervezet eredményeihez.

A kérdés vizsgálatára a Savills a CoreNettel együttműködve készítette el a "Measuring the Value of the Evolving Workplace" című felmérést, amelyben több mint 240 vállalati ingatlanpiaci és munkahelyi vezető véleményét elemezték világszerte. Az eredmények alapján az irodákkal szembeni elvárások változnak: a vállalatok egyre inkább túllépnek a puszta jelenléti adatokon, és szélesebb szempontrendszer alapján mérik az iroda teljesítményét.

Hol teremti a munkahely a legnagyobb értéket?
Kategória / Terület Válaszadók aránya
Kultúra és kapcsolatok építése 100%
Együttműködés és csapatmunka 100%
Innováció 100%
Mentorálás és tanulás 99%
Ügyfélélmény 99%
Tehetségek vonzása és megtartása 98%
Termelékenység javítása 97%
Fókuszált egyéni munka 92%
Forrás: Savills Research (CoreNet Global & Savills Measuring the Value of the Evolving Workplace Survey 2026). Megjegyzés: A CoreNet Global tagság és a Savills globális hálózatának összevont eredményei.

Átalakulóban az iroda szerepe

Az irodai munkakörnyezet szerepe átalakulóban van. A vállalatok egyre kevésbé tekintenek az irodára egyszerű munkavégzési helyszínként, és inkább olyan térként kezelik, amely támogatja az együttműködést, a tanulást és a szervezeti kultúrát. Michelle Needles, a Savills globális vállalati megoldásokért felelős ügyvezető alelnöke szerint az iroda szerepe azokhoz a tevékenységekhez kapcsolódik egyre szorosabban, amelyek személyes jelenlét mellett működnek hatékonyabban. Ilyen például a csapatmunka, a mentorálás, a kapcsolatok építése vagy az új munkatársak beilleszkedése. A mesterséges intelligencia terjedése ezt a folyamatot tovább erősítheti. Needles szerint több üzleti vezető úgy látja, hogy

a jövőbeli versenyelőny egyre inkább azokon az emberi készségeken múlik majd, amelyeket a technológia nem tud helyettesíteni.

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Ez növelheti azoknak a fizikai munkakörnyezeteknek a jelentőségét, amelyek támogatják a személyes együttműködést és a tudásmegosztást.

Az irodai jelenlét értékének mérése Egy Fortune 500-as technológiai cégnél végzett kutatás szerint a személyesen együtt dolgozó szoftverfejlesztők 23 százalékkal jobb minőségű kódellenőrzést végeztek kollégáik munkáján, mint a távmunkában dolgozók. A hatás különösen a pályakezdő és kevesebb tapasztalattal rendelkező mérnököknél volt erős, ami arra utal, hogy az iroda fontos szerepet játszhat a tudásátadásban és a szakmai fejlődésben. A Savills 50 tőzsdén jegyzett globális vállalat pénzügyi jelentései alapján azt is megállapította, hogy a munkahelyi költségek átlagosan a teljes árbevétel 8,4 százalékát, a működési költségeknek pedig 12,5 százalékát teszik ki. Mivel az iroda jelentős költségtétel, a vállalatok szeretnék az erre fordított beruházások megtérülését mérhetővé tenni.

A munkavállalói elégedettségi és elkötelezettségi felmérések a legelterjedtebb eszközök jelenleg az iroda teljesítményének mérésére: a megkérdezett vállalatok 73 százaléka használ ilyen mutatókat. Ezt követik a kihasználtsági és foglaltsági adatok 65 százalékkal, amelyek jellemzően beléptetőkártyás vagy asztalfoglalási adatokon alapulnak. A válaszadók 53 százaléka vizsgálja az irodai adatok és az üzleti-pénzügyi mutatók közötti kapcsolatot, 37 százalékuk pedig munkaerő-megtartási vagy tehetségmutatókat is figyel. A termelékenységi mutatókat ugyanakkor csak 22 százalék, az együttműködési vagy innovációs mérőszámokat pedig mindössze 13 százalék méri.

Az iroda teljesítményének nyomon követésére használt mutatók
Mutató / Kategória Válaszadók aránya
Munkavállalói elkötelezettségi felmérések 73%
Munkahely-kihasználtsági vagy foglaltsági adatok 65%
Pénzügyi / üzleti teljesítménymutatók 53%
Munkavállaló-megtartási vagy tehetségmutatók 37%
Termelékenységi vagy teljesítménymutatók 22%
Együttműködési vagy innovációs mutatók 13%
Forrás: Savills Research. Megjegyzés: A CoreNet Global tagság és a Savills globális hálózatának összevont eredményei.

Az üzleti teljesítménymutatók között a cégek többek között az árbevételt, a számlázható órák számát, a hibaarányokat és a projektátfutási időket követik. Egyes vállalatok azt is vizsgálják, van-e kapcsolat az irodai ügyféltalálkozók gyakorisága és az ügyfélmegtartás között.

Korlátozott a bizalom a jelenlegi mérési módszerekben

Bár az elégedettségi felmérések széles körben elterjedtek, a beléjük vetett bizalom finoman szólva is korlátozott. A Savills felmérésében az ilyen eszközöket használó válaszadók mindössze negyede volt biztos abban, hogy ezek a felmérések valóban megmutatják a munkahelyi stratégia értékét. A vállalatok egyik visszatérő problémája a válaszadási fásultság, ami főként ott jelentkezik, ahol a dolgozóknak rendszeresen hasonló kérdőíveket kell kitölteniük. Emiatt több szervezet kezd AI-alapú, párbeszédszerű felméréseket alkalmazni, amelyek az egyéni válaszok alapján alakítják a további kérdéseket, így részletesebb képet adhatnak a munkavállalói élményről.

Az adatforrások összekapcsolása

A Savills szerint az irodák értékének mérésében a következő lépést a különböző adatforrások összekapcsolása jelenti:

  • a kihasználtsági adatok,
  • a munkavállalói visszajelzések,
  • a HR-mutatók és
  • az üzleti teljesítményadatok

eddig gyakran külön rendszerekben jelentek meg. Ez megnehezítette annak megértését, hogy a munkahely hogyan járul hozzá a vállalati eredményekhez.

A technológia és a mesterséges intelligencia ebben új lehetőségeket adhat: vannak már olyan eszközök, amelyek képesek mintázatokat azonosítani, összehasonlítani a teljesítményt, és megmutatni, hogy melyik munkahelyi változtatások járnak a legnagyobb hatással. A Microsoft Viva Insights például együttműködési hálózatokat is képes feltérképezni, így láthatóbbá válhat, hogyan dolgoznak együtt a csapatok, hogyan építenek kapcsolatokat az új munkatársak, és hol lehet javítani a tudásmegosztást.

A Savills az alábbi keretrendszert javasolja a fentiek mérésére:

Keretrendszer a munkahelyi érték mérésére
Típus Példák Mit mutat meg?
Működési mutatók Kihasználtság, foglaltság, asztalfoglalás, tárgyalóhasználat Hogyan használják a munkahelyet
Élmény mutatók Munkavállalói visszajelzések, elégedettség, szolgáltatásminőség, munkahelyi élmény, beilleszkedés Hogyan élik meg az emberek a munkahelyet
Magatartási / viselkedési mutatók Együttműködési minták, mentorálás és tanulás Hogyan befolyásolja a munkahely a munkamódszereket
Üzleti mutatók Munkavállalói megtartás, termelékenység, projektátadás, ügyfélelégültség, tanulás, együttműködés és innováció Támogatja-e a munkahely a tágabb szervezeti célokat
Forrás: Savills Research

Az irodai jelenlét és kihasználtság mérésére tehát a cégeknek komplexebb adatokra van szükségük: az irodai jelenlét okozta teljesítmény és annak üzleti hatása is mérhető kell, hogy legyen.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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