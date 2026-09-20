Megjött a fordulat a home office-háborúban: megmérték, hatékonyabbak-e az irodában dolgozók

A Covid óta az irodák sikerességét gyakran az alapján ítélték meg, milyen rendszeresen vannak jelen a dolgozók. A nagyvállalatok irodai jelenléti elvárásai sok figyelmet kaptak, a kihasználtsági adatok pedig a munkahelyi teljesítmény egyik fő mércéjévé váltak. A Savills szerint az irodai jelenlét nem mutatja meg a teljes képet: az is fontos, hogy a munkavállalók mit csinálnak az irodában, és a munkakörnyezet hogyan járul hozzá a szervezet eredményeihez.
A kérdés vizsgálatára a Savills a CoreNettel együttműködve készítette el a "Measuring the Value of the Evolving Workplace" című felmérést, amelyben több mint 240 vállalati ingatlanpiaci és munkahelyi vezető véleményét elemezték világszerte. Az eredmények alapján az irodákkal szembeni elvárások változnak: a vállalatok egyre inkább túllépnek a puszta jelenléti adatokon, és szélesebb szempontrendszer alapján mérik az iroda teljesítményét.
|Hol teremti a munkahely a legnagyobb értéket?
|Kategória / Terület
|Válaszadók aránya
|Kultúra és kapcsolatok építése
|100%
|Együttműködés és csapatmunka
|100%
|Innováció
|100%
|Mentorálás és tanulás
|99%
|Ügyfélélmény
|99%
|Tehetségek vonzása és megtartása
|98%
|Termelékenység javítása
|97%
|Fókuszált egyéni munka
|92%
|Forrás: Savills Research (CoreNet Global & Savills Measuring the Value of the Evolving Workplace Survey 2026). Megjegyzés: A CoreNet Global tagság és a Savills globális hálózatának összevont eredményei.
Átalakulóban az iroda szerepe
Az irodai munkakörnyezet szerepe átalakulóban van. A vállalatok egyre kevésbé tekintenek az irodára egyszerű munkavégzési helyszínként, és inkább olyan térként kezelik, amely támogatja az együttműködést, a tanulást és a szervezeti kultúrát. Michelle Needles, a Savills globális vállalati megoldásokért felelős ügyvezető alelnöke szerint az iroda szerepe azokhoz a tevékenységekhez kapcsolódik egyre szorosabban, amelyek személyes jelenlét mellett működnek hatékonyabban. Ilyen például a csapatmunka, a mentorálás, a kapcsolatok építése vagy az új munkatársak beilleszkedése. A mesterséges intelligencia terjedése ezt a folyamatot tovább erősítheti. Needles szerint több üzleti vezető úgy látja, hogy
a jövőbeli versenyelőny egyre inkább azokon az emberi készségeken múlik majd, amelyeket a technológia nem tud helyettesíteni.
Ez növelheti azoknak a fizikai munkakörnyezeteknek a jelentőségét, amelyek támogatják a személyes együttműködést és a tudásmegosztást.
Az irodai jelenlét értékének mérése Egy Fortune 500-as technológiai cégnél végzett kutatás szerint a személyesen együtt dolgozó szoftverfejlesztők 23 százalékkal jobb minőségű kódellenőrzést végeztek kollégáik munkáján, mint a távmunkában dolgozók. A hatás különösen a pályakezdő és kevesebb tapasztalattal rendelkező mérnököknél volt erős, ami arra utal, hogy az iroda fontos szerepet játszhat a tudásátadásban és a szakmai fejlődésben. A Savills 50 tőzsdén jegyzett globális vállalat pénzügyi jelentései alapján azt is megállapította, hogy a munkahelyi költségek átlagosan a teljes árbevétel 8,4 százalékát, a működési költségeknek pedig 12,5 százalékát teszik ki. Mivel az iroda jelentős költségtétel, a vállalatok szeretnék az erre fordított beruházások megtérülését mérhetővé tenni.
A munkavállalói elégedettségi és elkötelezettségi felmérések a legelterjedtebb eszközök jelenleg az iroda teljesítményének mérésére: a megkérdezett vállalatok 73 százaléka használ ilyen mutatókat. Ezt követik a kihasználtsági és foglaltsági adatok 65 százalékkal, amelyek jellemzően beléptetőkártyás vagy asztalfoglalási adatokon alapulnak. A válaszadók 53 százaléka vizsgálja az irodai adatok és az üzleti-pénzügyi mutatók közötti kapcsolatot, 37 százalékuk pedig munkaerő-megtartási vagy tehetségmutatókat is figyel. A termelékenységi mutatókat ugyanakkor csak 22 százalék, az együttműködési vagy innovációs mérőszámokat pedig mindössze 13 százalék méri.
|Az iroda teljesítményének nyomon követésére használt mutatók
|Mutató / Kategória
|Válaszadók aránya
|Munkavállalói elkötelezettségi felmérések
|73%
|Munkahely-kihasználtsági vagy foglaltsági adatok
|65%
|Pénzügyi / üzleti teljesítménymutatók
|53%
|Munkavállaló-megtartási vagy tehetségmutatók
|37%
|Termelékenységi vagy teljesítménymutatók
|22%
|Együttműködési vagy innovációs mutatók
|13%
|Forrás: Savills Research. Megjegyzés: A CoreNet Global tagság és a Savills globális hálózatának összevont eredményei.
Az üzleti teljesítménymutatók között a cégek többek között az árbevételt, a számlázható órák számát, a hibaarányokat és a projektátfutási időket követik. Egyes vállalatok azt is vizsgálják, van-e kapcsolat az irodai ügyféltalálkozók gyakorisága és az ügyfélmegtartás között.
Korlátozott a bizalom a jelenlegi mérési módszerekben
Bár az elégedettségi felmérések széles körben elterjedtek, a beléjük vetett bizalom finoman szólva is korlátozott. A Savills felmérésében az ilyen eszközöket használó válaszadók mindössze negyede volt biztos abban, hogy ezek a felmérések valóban megmutatják a munkahelyi stratégia értékét. A vállalatok egyik visszatérő problémája a válaszadási fásultság, ami főként ott jelentkezik, ahol a dolgozóknak rendszeresen hasonló kérdőíveket kell kitölteniük. Emiatt több szervezet kezd AI-alapú, párbeszédszerű felméréseket alkalmazni, amelyek az egyéni válaszok alapján alakítják a további kérdéseket, így részletesebb képet adhatnak a munkavállalói élményről.
Az adatforrások összekapcsolása
A Savills szerint az irodák értékének mérésében a következő lépést a különböző adatforrások összekapcsolása jelenti:
- a kihasználtsági adatok,
- a munkavállalói visszajelzések,
- a HR-mutatók és
- az üzleti teljesítményadatok
eddig gyakran külön rendszerekben jelentek meg. Ez megnehezítette annak megértését, hogy a munkahely hogyan járul hozzá a vállalati eredményekhez.
A technológia és a mesterséges intelligencia ebben új lehetőségeket adhat: vannak már olyan eszközök, amelyek képesek mintázatokat azonosítani, összehasonlítani a teljesítményt, és megmutatni, hogy melyik munkahelyi változtatások járnak a legnagyobb hatással. A Microsoft Viva Insights például együttműködési hálózatokat is képes feltérképezni, így láthatóbbá válhat, hogyan dolgoznak együtt a csapatok, hogyan építenek kapcsolatokat az új munkatársak, és hol lehet javítani a tudásmegosztást.
A Savills az alábbi keretrendszert javasolja a fentiek mérésére:
|Keretrendszer a munkahelyi érték mérésére
|Típus
|Példák
|Mit mutat meg?
|Működési mutatók
|Kihasználtság, foglaltság, asztalfoglalás, tárgyalóhasználat
|Hogyan használják a munkahelyet
|Élmény mutatók
|Munkavállalói visszajelzések, elégedettség, szolgáltatásminőség, munkahelyi élmény, beilleszkedés
|Hogyan élik meg az emberek a munkahelyet
|Magatartási / viselkedési mutatók
|Együttműködési minták, mentorálás és tanulás
|Hogyan befolyásolja a munkahely a munkamódszereket
|Üzleti mutatók
|Munkavállalói megtartás, termelékenység, projektátadás, ügyfélelégültség, tanulás, együttműködés és innováció
|Támogatja-e a munkahely a tágabb szervezeti célokat
|Forrás: Savills Research
Az irodai jelenlét és kihasználtság mérésére tehát a cégeknek komplexebb adatokra van szükségük: az irodai jelenlét okozta teljesítmény és annak üzleti hatása is mérhető kell, hogy legyen.
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