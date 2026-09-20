Megjött a fordulat a home office-háborúban: megmérték, hatékonyabbak-e az irodában dolgozók

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A Covid óta az irodák sikerességét gyakran az alapján ítélték meg, milyen rendszeresen vannak jelen a dolgozók. A nagyvállalatok irodai jelenléti elvárásai sok figyelmet kaptak, a kihasználtsági adatok pedig a munkahelyi teljesítmény egyik fő mércéjévé váltak. A Savills szerint az irodai jelenlét nem mutatja meg a teljes képet: az is fontos, hogy a munkavállalók mit csinálnak az irodában, és a munkakörnyezet hogyan járul hozzá a szervezet eredményeihez.

A kérdés vizsgálatára a Savills a CoreNettel együttműködve készítette el a "Measuring the Value of the Evolving Workplace" című felmérést, amelyben több mint 240 vállalati ingatlanpiaci és munkahelyi vezető véleményét elemezték világszerte. Az eredmények alapján az irodákkal szembeni elvárások változnak: a vállalatok egyre inkább túllépnek a puszta jelenléti adatokon, és szélesebb szempontrendszer alapján mérik az iroda teljesítményét.

Hol teremti a munkahely a legnagyobb értéket? Kategória / Terület Válaszadók aránya Kultúra és kapcsolatok építése 100% Együttműködés és csapatmunka 100% Innováció 100% Mentorálás és tanulás 99% Ügyfélélmény 99% Tehetségek vonzása és megtartása 98% Termelékenység javítása 97% Fókuszált egyéni munka 92% Forrás: Savills Research (CoreNet Global & Savills Measuring the Value of the Evolving Workplace Survey 2026). Megjegyzés: A CoreNet Global tagság és a Savills globális hálózatának összevont eredményei.

Átalakulóban az iroda szerepe

Az irodai munkakörnyezet szerepe átalakulóban van. A vállalatok egyre kevésbé tekintenek az irodára egyszerű munkavégzési helyszínként, és inkább olyan térként kezelik, amely támogatja az együttműködést, a tanulást és a szervezeti kultúrát. Michelle Needles, a Savills globális vállalati megoldásokért felelős ügyvezető alelnöke szerint az iroda szerepe azokhoz a tevékenységekhez kapcsolódik egyre szorosabban, amelyek személyes jelenlét mellett működnek hatékonyabban. Ilyen például a csapatmunka, a mentorálás, a kapcsolatok építése vagy az új munkatársak beilleszkedése. A mesterséges intelligencia terjedése ezt a folyamatot tovább erősítheti. Needles szerint több üzleti vezető úgy látja, hogy

a jövőbeli versenyelőny egyre inkább azokon az emberi készségeken múlik majd, amelyeket a technológia nem tud helyettesíteni.

Ez növelheti azoknak a fizikai munkakörnyezeteknek a jelentőségét, amelyek támogatják a személyes együttműködést és a tudásmegosztást.

Az irodai jelenlét értékének mérése Egy Fortune 500-as technológiai cégnél végzett kutatás szerint a személyesen együtt dolgozó szoftverfejlesztők 23 százalékkal jobb minőségű kódellenőrzést végeztek kollégáik munkáján, mint a távmunkában dolgozók. A hatás különösen a pályakezdő és kevesebb tapasztalattal rendelkező mérnököknél volt erős, ami arra utal, hogy az iroda fontos szerepet játszhat a tudásátadásban és a szakmai fejlődésben. A Savills 50 tőzsdén jegyzett globális vállalat pénzügyi jelentései alapján azt is megállapította, hogy a munkahelyi költségek átlagosan a teljes árbevétel 8,4 százalékát, a működési költségeknek pedig 12,5 százalékát teszik ki. Mivel az iroda jelentős költségtétel, a vállalatok szeretnék az erre fordított beruházások megtérülését mérhetővé tenni.

A munkavállalói elégedettségi és elkötelezettségi felmérések a legelterjedtebb eszközök jelenleg az iroda teljesítményének mérésére: a megkérdezett vállalatok 73 százaléka használ ilyen mutatókat. Ezt követik a kihasználtsági és foglaltsági adatok 65 százalékkal, amelyek jellemzően beléptetőkártyás vagy asztalfoglalási adatokon alapulnak. A válaszadók 53 százaléka vizsgálja az irodai adatok és az üzleti-pénzügyi mutatók közötti kapcsolatot, 37 százalékuk pedig munkaerő-megtartási vagy tehetségmutatókat is figyel. A termelékenységi mutatókat ugyanakkor csak 22 százalék, az együttműködési vagy innovációs mérőszámokat pedig mindössze 13 százalék méri.

Az iroda teljesítményének nyomon követésére használt mutatók Mutató / Kategória Válaszadók aránya Munkavállalói elkötelezettségi felmérések 73% Munkahely-kihasználtsági vagy foglaltsági adatok 65% Pénzügyi / üzleti teljesítménymutatók 53% Munkavállaló-megtartási vagy tehetségmutatók 37% Termelékenységi vagy teljesítménymutatók 22% Együttműködési vagy innovációs mutatók 13% Forrás: Savills Research. Megjegyzés: A CoreNet Global tagság és a Savills globális hálózatának összevont eredményei.

Az üzleti teljesítménymutatók között a cégek többek között az árbevételt, a számlázható órák számát, a hibaarányokat és a projektátfutási időket követik. Egyes vállalatok azt is vizsgálják, van-e kapcsolat az irodai ügyféltalálkozók gyakorisága és az ügyfélmegtartás között.

Korlátozott a bizalom a jelenlegi mérési módszerekben

Bár az elégedettségi felmérések széles körben elterjedtek, a beléjük vetett bizalom finoman szólva is korlátozott. A Savills felmérésében az ilyen eszközöket használó válaszadók mindössze negyede volt biztos abban, hogy ezek a felmérések valóban megmutatják a munkahelyi stratégia értékét. A vállalatok egyik visszatérő problémája a válaszadási fásultság, ami főként ott jelentkezik, ahol a dolgozóknak rendszeresen hasonló kérdőíveket kell kitölteniük. Emiatt több szervezet kezd AI-alapú, párbeszédszerű felméréseket alkalmazni, amelyek az egyéni válaszok alapján alakítják a további kérdéseket, így részletesebb képet adhatnak a munkavállalói élményről.

Az adatforrások összekapcsolása

A Savills szerint az irodák értékének mérésében a következő lépést a különböző adatforrások összekapcsolása jelenti:

a kihasználtsági adatok,

a munkavállalói visszajelzések,

a HR-mutatók és

az üzleti teljesítményadatok

eddig gyakran külön rendszerekben jelentek meg. Ez megnehezítette annak megértését, hogy a munkahely hogyan járul hozzá a vállalati eredményekhez.

A technológia és a mesterséges intelligencia ebben új lehetőségeket adhat: vannak már olyan eszközök, amelyek képesek mintázatokat azonosítani, összehasonlítani a teljesítményt, és megmutatni, hogy melyik munkahelyi változtatások járnak a legnagyobb hatással. A Microsoft Viva Insights például együttműködési hálózatokat is képes feltérképezni, így láthatóbbá válhat, hogyan dolgoznak együtt a csapatok, hogyan építenek kapcsolatokat az új munkatársak, és hol lehet javítani a tudásmegosztást.

A Savills az alábbi keretrendszert javasolja a fentiek mérésére:

Keretrendszer a munkahelyi érték mérésére Típus Példák Mit mutat meg? Működési mutatók Kihasználtság, foglaltság, asztalfoglalás, tárgyalóhasználat Hogyan használják a munkahelyet Élmény mutatók Munkavállalói visszajelzések, elégedettség, szolgáltatásminőség, munkahelyi élmény, beilleszkedés Hogyan élik meg az emberek a munkahelyet Magatartási / viselkedési mutatók Együttműködési minták, mentorálás és tanulás Hogyan befolyásolja a munkahely a munkamódszereket Üzleti mutatók Munkavállalói megtartás, termelékenység, projektátadás, ügyfélelégültség, tanulás, együttműködés és innováció Támogatja-e a munkahely a tágabb szervezeti célokat Forrás: Savills Research

Az irodai jelenlét és kihasználtság mérésére tehát a cégeknek komplexebb adatokra van szükségük: az irodai jelenlét okozta teljesítmény és annak üzleti hatása is mérhető kell, hogy legyen.

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