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Vitézy Dávid: a kormány büntetőfeljelentést tesz Mészáros és Szíjj ellen -
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Vitézy Dávid: a kormány büntetőfeljelentést tesz Mészáros és Szíjj ellen - "A hűtlen kezelés körülményei fennállnak"

MTI
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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Kontroll.hu-nak adott interjújában elárulta, hogy a Mészáros Lőrinc és Szíjj László vezette autópálya-koncessziós szerződés legalább 23 ezer milliárd forintba kerülne az államnak, ami óránként 77 millió forint nettó kifizetést jelentene 2057-ig. A miniszter szerint a szerződés jogszerűtlen, többszörösen túlárazott, és a kormány büntetőfeljelentést tesz hűtlen kezelés gyanúja miatt. Vitézy beszélt az uniós források lehívásáról is: a 127 mérföldkőből 126-ot már benyújtott Magyarország, az Európai Bizottság ellenőrzése októberben kezdődik. A tárcavezető emellett jelentős vasúti és kötöttpályás fejlesztéseket jelentett be, amelyekre 2030 végéig mintegy 1500 milliárd forint uniós forrást kell felhasználni.

Óránként 77 millió forintot kapna az államtól még évtizedeken keresztül a Mészáros Lőrinc és Szíjj László vezette, a magyar autópályák üzemeltetését, fejlesztését elnyerő konzorcium, ha érvényben maradna a szerződés

- mondta a közlekedési és beruházási miniszter a Kontroll.hu-nak adott interjúban. A koncesszió felmondásáról Vitézy hosszú tájékoztatót tartott Magyar Péterrel, erről itt számoltunk be.

Vitézy Dávid a Kontroll Youtube-csatornáján vasárnap este publikált videójában Gulyás Balázs műsorvezető kérdésére azt mondta: "a mai tudás szerint" az állam által a koncessziós szerződés teljes időtartama alatt kifizetendő összeg minimum 23 ezer milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy átlagosan a szerződés hátralévő részében, minden órában, 35 éven át, óránként 77 millió forint nettót kapna Mészáros és Szíjj koncesszora 2057-ig" - jelentette ki.

Kiemelte, a fő probléma nem az, hogy nem látható a szerződés megtérülése, hanem a kormány álláspontja szerint jogszerűtlen maga a kontraktus, mert gyakorlatilag minden - eredetileg közbeszerzés-köteles - tevékenységet maga a koncesszor rendelhetett volna meg saját hatáskörben.

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Hozzátette: eleve több mint kétszeresen túlárazott az egyoldalú szerződés a Magyar Közút áraihoz képest, míg a beruházási részek 30-35 százalékkal magasabbak a magyar építőipar közbeszerzési árainál. Sem az uniós, sem a magyar közbeszerzési szabályokat nem tartották be, súlyos jogsértések történtek, ezért legalább ötféle jogi forgatókönyv áll rendelkezésre arra, miként lehet kijönni a szerződésből - hangsúlyozta.

A szerződés miatt a kormány büntetőfeljelentést tesz, mivel "a hűtlen kezelés körülményei fennállnak"

- fogalmazott.

A Budapesttől Győrig vezető sztrádaszakasz felújítása kapcsán közölte: a korábbi kormány hibája, hogy engedélyt adott egy ilyen hosszú szakasz egyidejű lezárására és felújítására, a munka átszervezésével azonban feloldhatók a jelenlegi lezárásokkal kapcsolatos anomáliák. Megerősítette: a koncessziós szerződéssel kapcsolatos történések a folyamatban lévő felújításokat és az autópályák működtetését sem érinthetik negatív módon.

Vitézy Dávid arra a felvetésre, hogy állami átvétel esetén kerül-e a jövőben "Orbán Győző-féle kő" a magyar utakba, azt mondta: óvatos e tekintetben, ugyanis egy "rendes" közbeszerzés esetén sem mondhatja meg a megrendelő a nyertes kivitelezőnek, kitől és mennyiért vásárolhat építőanyagot.

A magyar egy- és kétszámjegyű közutak kapcsán közölte: az állam jelenleg a felét költi ezekre, mint a románok, és harmadát, mint a szlovénok. Szerinte akkor van lehetőség érdemi felújításokra, karbantartásokra, ha az állam kiszáll a sztrádakoncesszióból.

Az európai uniós források lehívásához szükséges bizonylatok leadásáról a miniszter azt mondta: ez az ügy választások előtt "lehetetlen szituáció" volt, mert az ország minden létező szakmai és politikai szereplő szerint elbukta a helyreállítási alap pénzét, a jogállamisági korrupcióellenes feltételekből semmit nem teljesített, a projektek háromnegyede pedig el sem indult.

Az új kormány végigtárgyalta a feltételeket, a határidőket korrigálta, a szükséges jogszabály-módosításokat előkészítette és elfogadta, a projektekből amit lehetett, azt újraindított, a menthetőket mentette, a forrás több mint kétharmadára pedig új projektjavaslatokkal készült - sorolta Vitézy Dávid.

Hozzátette: ha ezek az új javaslatok a nagyon szoros határidők miatt nem is valósulhatnak meg, de eljuttathatók egy olyan mérföldkőig, jogalkotási intézményi lépésig vagy pályázatig, amit az Európai Bizottság már elfogad teljesülésként.

A tárcavezető hangsúlyozta: a 127 mérföldkőröl szóló teljesítésekből - a covernote-okból - a mai napig 126-ot nyújtott be Magyarország, ezek több mint hetven százalékánál már megtörtént a bizottság által kért hiánypótlás vagy javítás, a maradéknál is már az első, informális kör zajlik.

Az uniós auditáló szervek jelenleg a Fidesz-kormány idején lefolytatott közbeszerzéseknél és beruházásoknál vizsgálódnak, októberben pedig az összes tagállamban elkezdődik az Európai Bizottság bizonylatalapú és helyszíni elszámolási ellenőrzése, az erről szóló jelentés november közepére várható - tette hozzá.

A miniszter a kötöttpályás közlekedés projektjeire vonatkozó kérdésre válaszolva rámutatott: ezek nagy részénél nem az uniós pénzügyi ciklus vége, hanem 2030. december 31. az elszámolási határidő, addig Magyarországnak csak a vasútra 1500 milliárd forint most hazahozott uniós pénzt kell elköltenie.

Közölte, 2030 végéig meg kellene hosszabbítani a 3-as metrót Rákospalotáig, befejezni a budapesti kötöttpályás projekteket, megvalósítani a Debrecen és Nyíregyháza, a Hatvan és Füzesabony, az Almásfüzitő és Komárom, a Kiskunfélegyháza és Szeged közötti vasúti pálya teljes modernizálását, de a beruházások egy része még csak a kivitelezési tender kiírásánál vagy a kivitelezési szerződés aláírásánál tart.

A miniszter kitért a budapesti agglomerációs kötöttpályás fejlesztésekre és a járműbeszerzésekre is: a RRF-ből (az uniós helyreállítási alapból) 639 milliárd forint áll rendelkezésre új HÉV-ek és emeletes InterCity vonatok beszerzésére, de közlése szerint megvan a forrás elektromos akkumulátoros motorvonatok vásárlására is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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