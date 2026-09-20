Vitézy Dávid: a kormány büntetőfeljelentést tesz Mészáros és Szíjj ellen - "A hűtlen kezelés körülményei fennállnak"

Óránként 77 millió forintot kapna az államtól még évtizedeken keresztül a Mészáros Lőrinc és Szíjj László vezette, a magyar autópályák üzemeltetését, fejlesztését elnyerő konzorcium, ha érvényben maradna a szerződés
- mondta a közlekedési és beruházási miniszter a Kontroll.hu-nak adott interjúban. A koncesszió felmondásáról Vitézy hosszú tájékoztatót tartott Magyar Péterrel, erről itt számoltunk be.
Vitézy Dávid a Kontroll Youtube-csatornáján vasárnap este publikált videójában Gulyás Balázs műsorvezető kérdésére azt mondta: "a mai tudás szerint" az állam által a koncessziós szerződés teljes időtartama alatt kifizetendő összeg minimum 23 ezer milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy átlagosan a szerződés hátralévő részében, minden órában, 35 éven át, óránként 77 millió forint nettót kapna Mészáros és Szíjj koncesszora 2057-ig" - jelentette ki.
Kiemelte, a fő probléma nem az, hogy nem látható a szerződés megtérülése, hanem a kormány álláspontja szerint jogszerűtlen maga a kontraktus, mert gyakorlatilag minden - eredetileg közbeszerzés-köteles - tevékenységet maga a koncesszor rendelhetett volna meg saját hatáskörben.
Hozzátette: eleve több mint kétszeresen túlárazott az egyoldalú szerződés a Magyar Közút áraihoz képest, míg a beruházási részek 30-35 százalékkal magasabbak a magyar építőipar közbeszerzési árainál. Sem az uniós, sem a magyar közbeszerzési szabályokat nem tartották be, súlyos jogsértések történtek, ezért legalább ötféle jogi forgatókönyv áll rendelkezésre arra, miként lehet kijönni a szerződésből - hangsúlyozta.
A szerződés miatt a kormány büntetőfeljelentést tesz, mivel "a hűtlen kezelés körülményei fennállnak"
- fogalmazott.
A Budapesttől Győrig vezető sztrádaszakasz felújítása kapcsán közölte: a korábbi kormány hibája, hogy engedélyt adott egy ilyen hosszú szakasz egyidejű lezárására és felújítására, a munka átszervezésével azonban feloldhatók a jelenlegi lezárásokkal kapcsolatos anomáliák. Megerősítette: a koncessziós szerződéssel kapcsolatos történések a folyamatban lévő felújításokat és az autópályák működtetését sem érinthetik negatív módon.
Vitézy Dávid arra a felvetésre, hogy állami átvétel esetén kerül-e a jövőben "Orbán Győző-féle kő" a magyar utakba, azt mondta: óvatos e tekintetben, ugyanis egy "rendes" közbeszerzés esetén sem mondhatja meg a megrendelő a nyertes kivitelezőnek, kitől és mennyiért vásárolhat építőanyagot.
A magyar egy- és kétszámjegyű közutak kapcsán közölte: az állam jelenleg a felét költi ezekre, mint a románok, és harmadát, mint a szlovénok. Szerinte akkor van lehetőség érdemi felújításokra, karbantartásokra, ha az állam kiszáll a sztrádakoncesszióból.
Az európai uniós források lehívásához szükséges bizonylatok leadásáról a miniszter azt mondta: ez az ügy választások előtt "lehetetlen szituáció" volt, mert az ország minden létező szakmai és politikai szereplő szerint elbukta a helyreállítási alap pénzét, a jogállamisági korrupcióellenes feltételekből semmit nem teljesített, a projektek háromnegyede pedig el sem indult.
Az új kormány végigtárgyalta a feltételeket, a határidőket korrigálta, a szükséges jogszabály-módosításokat előkészítette és elfogadta, a projektekből amit lehetett, azt újraindított, a menthetőket mentette, a forrás több mint kétharmadára pedig új projektjavaslatokkal készült - sorolta Vitézy Dávid.
Hozzátette: ha ezek az új javaslatok a nagyon szoros határidők miatt nem is valósulhatnak meg, de eljuttathatók egy olyan mérföldkőig, jogalkotási intézményi lépésig vagy pályázatig, amit az Európai Bizottság már elfogad teljesülésként.
A tárcavezető hangsúlyozta: a 127 mérföldkőröl szóló teljesítésekből - a covernote-okból - a mai napig 126-ot nyújtott be Magyarország, ezek több mint hetven százalékánál már megtörtént a bizottság által kért hiánypótlás vagy javítás, a maradéknál is már az első, informális kör zajlik.
Az uniós auditáló szervek jelenleg a Fidesz-kormány idején lefolytatott közbeszerzéseknél és beruházásoknál vizsgálódnak, októberben pedig az összes tagállamban elkezdődik az Európai Bizottság bizonylatalapú és helyszíni elszámolási ellenőrzése, az erről szóló jelentés november közepére várható - tette hozzá.
A miniszter a kötöttpályás közlekedés projektjeire vonatkozó kérdésre válaszolva rámutatott: ezek nagy részénél nem az uniós pénzügyi ciklus vége, hanem 2030. december 31. az elszámolási határidő, addig Magyarországnak csak a vasútra 1500 milliárd forint most hazahozott uniós pénzt kell elköltenie.
Közölte, 2030 végéig meg kellene hosszabbítani a 3-as metrót Rákospalotáig, befejezni a budapesti kötöttpályás projekteket, megvalósítani a Debrecen és Nyíregyháza, a Hatvan és Füzesabony, az Almásfüzitő és Komárom, a Kiskunfélegyháza és Szeged közötti vasúti pálya teljes modernizálását, de a beruházások egy része még csak a kivitelezési tender kiírásánál vagy a kivitelezési szerződés aláírásánál tart.
A miniszter kitért a budapesti agglomerációs kötöttpályás fejlesztésekre és a járműbeszerzésekre is: a RRF-ből (az uniós helyreállítási alapból) 639 milliárd forint áll rendelkezésre új HÉV-ek és emeletes InterCity vonatok beszerzésére, de közlése szerint megvan a forrás elektromos akkumulátoros motorvonatok vásárlására is.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
Vitézy Dávid: a kormány büntetőfeljelentést tesz Mészáros és Szíjj ellen - "A hűtlen kezelés körülményei fennállnak"
A miniszter szerint a szerződés jogszerűtlen, többszörösen túlárazott.
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