Döntést hozott a kormány: elmarad a 12 milliárdos magyarországi kollégiumberuházás

Az érintett épületet és a hozzá tartozó telkeket még 2020-ban kapta meg használatra a felsőoktatási intézmény. Egy évvel később a terület ingyenesen református és bencés egyházi tulajdonba került oktatási és hitéleti célokra.
Ugyanebben az évben, a koronavírus-járvány utáni gazdaság-újraindítási akcióterv részeként a kabinet 12 milliárd forintot különített el a kollégium fejlesztésére. A tényleges forrásbiztosításra és a munkálatok megkezdésére azonban sosem került sor. Bár a projekt megakadt, a korábbi kötelezettségvállalás eddig teherként jelentkezett az államháztartásban.
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azonnali egyenlegjavító hatással jár, és jelentős összeget takarít meg az adófizetők számára.
A lépésről tájékoztatták a tulajdonos Dunamelléki Református Egyházkerületet és az érintett katolikus szervezeteket, így a jövőben ők dönthetnek az ingatlan hasznosításáról.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László
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