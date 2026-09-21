Döntést hozott a kormány: elmarad a 12 milliárdos magyarországi kollégiumberuházás

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Az érintett épületet és a hozzá tartozó telkeket még 2020-ban kapta meg használatra a felsőoktatási intézmény. Egy évvel később a terület ingyenesen református és bencés egyházi tulajdonba került oktatási és hitéleti célokra.

Ugyanebben az évben, a koronavírus-járvány utáni gazdaság-újraindítási akcióterv részeként a kabinet 12 milliárd forintot különített el a kollégium fejlesztésére. A tényleges forrásbiztosításra és a munkálatok megkezdésére azonban sosem került sor. Bár a projekt megakadt, a korábbi kötelezettségvállalás eddig teherként jelentkezett az államháztartásban.

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A lépésről tájékoztatták a tulajdonos Dunamelléki Református Egyházkerületet és az érintett katolikus szervezeteket, így a jövőben ők dönthetnek az ingatlan hasznosításáról.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László