Hazai fejlesztő épített egyedi igényekre szabott csarnokot: 15 évre vették bérbe a LogStar Parkot

Átadták a Biggeorge Property beruházásában megvalósult LogStar Park Fehérvár első ipari csarnokát Szabadbattyánban - írta közleményében a cég. A 15 évre bérbe vett, teljesen egyedi igényekre szabott épület a prémium és luxusautó-gyártókat kiszolgáló Premium Sound Solutions új gyártócsarnoka lesz. A három évtizede a térségben jelen lévő vállalat a mostani bővítéssel több mint 110 új munkahelyet teremt, és a régió meghatározó gazdasági szereplőjeként folytatja terjeszkedését.

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A Biggeorge Property szeptember 4-én átadta a LogStar Park Fehérvár első ipari csarnokát a Székesfehérvár melletti Szabadbattyánban. A határidőre, a tervezett költségkereten belül és kompromisszummentes minőségben megvalósult létesítmény a Premium Sound Solutions (PSS) új telephelye lesz. A vállalat egyedi technológiai és működési igényeire szabott épület a jövőben modern gyártócsarnokként és irodaként funkcionál, amelyet a PSS egy 15 éves bérleti szerződés keretében vesz birtokba.

A Székesfehérváron 30 éve működő, helyben 370 munkavállalót foglalkoztató vállalat a szabadbattyáni fejlesztéssel több mint 110 új munkahellyel bővül.

A Premium Sound Solutions gyártóegysége 1995 óta működik Magyarországon, olyan márkák beszállítója, mint a BMW, a Jaguar Land Rover, a Mercedes és a Volvo. Szabadbattyánban az expanzió révén 2030-ig mintegy 15 millió euró nagyságrendű beruházást valósít meg, ennek részeként harminckét új fröccsöntő gép üzembeállításával évi 40 millió alkatrész gyártására lesz képes – mondta el a megnyitón beszédében Müller Mihály, a Premium Sound Solutions Hungary ügyvezető igazgatója.

Az első épület átadása fontos mérföldkő a LogStar Park Fehérvár kiépítésének folyamatában, ahol a teljes projekt keretében mintegy 500 ezer négyzetméter fejlesztési kapacitással rendelkezünk

– hangsúlyozta az átadón Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Property Nyrt. vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: Biggeorge