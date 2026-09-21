Hazai fejlesztő épített egyedi igényekre szabott csarnokot: 15 évre vették bérbe a LogStar Parkot

A Biggeorge Property szeptember 4-én átadta a LogStar Park Fehérvár első ipari csarnokát a Székesfehérvár melletti Szabadbattyánban. A határidőre, a tervezett költségkereten belül és kompromisszummentes minőségben megvalósult létesítmény a Premium Sound Solutions (PSS) új telephelye lesz. A vállalat egyedi technológiai és működési igényeire szabott épület a jövőben modern gyártócsarnokként és irodaként funkcionál, amelyet a PSS egy 15 éves bérleti szerződés keretében vesz birtokba.
A Székesfehérváron 30 éve működő, helyben 370 munkavállalót foglalkoztató vállalat a szabadbattyáni fejlesztéssel több mint 110 új munkahellyel bővül.
A Premium Sound Solutions gyártóegysége 1995 óta működik Magyarországon, olyan márkák beszállítója, mint a BMW, a Jaguar Land Rover, a Mercedes és a Volvo. Szabadbattyánban az expanzió révén 2030-ig mintegy 15 millió euró nagyságrendű beruházást valósít meg, ennek részeként harminckét új fröccsöntő gép üzembeállításával évi 40 millió alkatrész gyártására lesz képes – mondta el a megnyitón beszédében Müller Mihály, a Premium Sound Solutions Hungary ügyvezető igazgatója.
Az első épület átadása fontos mérföldkő a LogStar Park Fehérvár kiépítésének folyamatában, ahol a teljes projekt keretében mintegy 500 ezer négyzetméter fejlesztési kapacitással rendelkezünk
– hangsúlyozta az átadón Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Property Nyrt. vezérigazgatója.
Címlapkép forrása: Biggeorge
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