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Már nemcsak kényszerből bérlik az otthonokat: nagy változás indult el az amerikai lakáspiacon
Ingatlan

Már nemcsak kényszerből bérlik az otthonokat: nagy változás indult el az amerikai lakáspiacon

Portfolio
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A bérbeadásra épülő modellben élő bérlők egyre hosszabb távra terveznek. Egy közel nyolcezer fős felmérés szerint a lakók csaknem háromnegyede legalább három évig szándékozik maradni jelenlegi otthonában, miközben két markánsan eltérő bérlői profil rajzolódik ki - írja a John Burns Research felmérése. A bérlakások, mint lehetőség Magyarországon kiemelt téma lesz a Portfolio Property Investment Forum konferencián, érdemes lesz velünk tartani!
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A John Burns Research felmérése szerint az amerikai bérlakások (build-to-rent, BTR) lakóinak 73 százaléka tervezett három évnél hosszabb bérlést tavaly, szemben a 2024-es 58 százalékkal. Ezzel párhuzamosan az egy-két éven belüli költözést tervezők aránya 41-ről 27 százalékra esett vissza. A számok mögött két jól elkülöníthető bérlői csoport áll, amelyek eltérő motivációkkal és igényekkel rendelkeznek.

  1. Az idősebb egyedülállók és párok körében a bérlés tudatos életformaválasztássá válik. Közülük 55 százalék mondja azt, hogy kifejezetten a bérlést részesíti előnyben – ez 2024-ben még csak 46 százalék volt. Közel felük legalább öt évig tervez maradni, negyven százalékuk pedig azt állítja, hogy az alacsonyabb bérleti díj önmagában nem lenne elég ok a költözésre. Ez a csoport nem feltétlenül kényszerből bérel, hanem kisebb, kényelmesebb otthonra vágyik anélkül, hogy az életszínvonala csökkenne.
  2. A fiatalabbháztartások és családok ezzel szemben más problémát oldanak meg: ők még nem tudnak saját tulajdonú ingatlant vásárolni. 

A költözés leggyakoribb okai között a nagyobb lakótér iránti igény és a jobb környék áll. Akik továbbra is szeretnének saját ingatlant vásárolni, azok 30 százaléka a legnagyobb akadálynak azt tartja, hogy a számukra megfelelő területen nem találnak elérhető árú otthont – ez több mint kétszerese azoknak, akik az önerő hiányát jelölték meg fő nehézségként.

Ha ma szeretne lakást vásárolni, mi lenne a legnagyobb akadály?
Akadály tényező / Indok Válaszadók aránya
Megfizethető áron otthont találni a kívánt környéken 30%
Elegendő önrész / kezdőrészlet hiánya 14%
A fentiek közül egyik sem 13%
Aggodalmak a gazdaság vagy az ingatlanpiac állapota miatt 9%
A havi törlesztőrészlet kifizetése a mai kamatok mellett 9%
Hitelképesség / lakáshitelre való jogosultság 7%
Diákhitel vagy egyéb adósságterhek 6%
Nem érzem magam elég tájékozottnak 5%
Egyéb ok 3%
Munkahely/jövedelem stabilitásával kapcsolatos bizonytalanság 3%
Forrás: New Home Trends Institute by John Burns Research and Consulting, LLC, 2026. május-június (7908 BTR bérlő megkérdezésével az Egyesült Államokban; Publikálva: 2026. szept.). Azoknak a BTR lakosoknak az aránya, akik számára a bérlés átmeneti, vagy még nem döntöttek.

Az üzemeltetők számára a hosszabb bennmaradás egyértelműen kedvező üzlet: mivel kevesebb a lakócsere, alacsonyabb az üresedési ráta és kisebbek az értékesítési költségek. Ugyanakkor az időtállóság kérdése is felértékelődik. A padlóburkolattól a festésen át a vasalatok és tárolók kialakításáig minden elemet öt évnyi használatra kell méretezni másfél év helyett. Az építtetők számára is szemléletváltást igényel ez, hiszen a karbantarthatóságot már a tervezésnél figyelembe kell venni.

A felmérés tanulsága szerint

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a BTR-piac szereplőinek a helyi kereslethez kell igazítaniuk a kínálatukat.

Aki felismeri, hogy az adott közösség melyik bérlői csoportot szolgálja ki leghatékonyabban, és ehhez igazítja a terméket, az árazást és a lakóélményt, az érdemben jobb teljesítményt érhet el a versenytársainál.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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